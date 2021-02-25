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четверг, 25 февраля 2021 года   

Covid-19: рестораны остаются закрытыми еще на месяц|Covid-19: les restaurants restent fermés pour un mois

Автор: Заррина Салимова, Берн, 25. 02. 2021.

Федеральный советник Ален Берсе. Скриншот трансляции брифинга от 24 февраля

После консультаций с кантонами Федеральный совет принял решение о постепенной отмене ограничений с 1 марта. Призывы к более быстрому выходу из локдауна не были услышаны.

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Après la consultation des cantons, le Conseil fédéral a décidé de premiers assouplissements prudents à partir du 1er mars. Plusieurs appels à déconfiner plus rapidement n’ont pas été entendus.

Никаких сюрпризов – так двумя словами можно описать содержание состоявшейся вчера пресс-конференции швейцарского правительства. Несмотря на давление, оказываемое на Федеральный совет со всех сторон, министры не пошли на уступки, сохранив практически без изменений предложенный ими неделю назад план ослабления ограничений.

Что откроют 1 марта?

Итак, с понедельника возобновляют свою работы все магазины, но число покупателей будет ограничено.

Кроме того, снова будут работать музеи и читальные залы в библиотеках и архивах, а также открытые площадки зоопарков и ботанических садов. Вернисажи и экскурсии пока запрещены. При этом нужно будет носить маски и соблюдать дистанцию, а общее число посетителей также будет ограничено.

Те же правила относятся и к открытым спортивным сооружениям, таким как ледовые катки, стадионы, футбольные и теннисные поля, стадионы. Для занятий спортом на открытом воздухе размер группы ограничен 15 участниками, физический контакт запрещен.

Дети и молодые люди до 20 лет могут участвовать в спортивных и культурных мероприятиях без ограничений, но без публики. В детских и юношеских хорах также снова можно петь.

Можно ли принимать гостей?

С 1 марта можно встречаться с друзьями и семьей на улице, при этом число гостей не должно превышать 15 человек, тогда как домой можно пригласить только пять гостей, включая детей. Мероприятия, проводимые ассоциациями, не являются спонтанными собраниями и, следовательно, запрещены. Исключения сделаны для религиозных служб (максимум 50 человек), похорон и политических собраний. С понедельника вновь разрешены встречи групп взаимопомощи, например, для тех, кто борется с зависимостями (не более десяти участников).

Следующий этап – 22 марта

После консультаций с кантонами Берн решил перенести второй этап снятия ограничений с 1 апреля на 22 марта. При благоприятном развитии эпидемиологической ситуации, возможно, будут разрешены культурные и спортивные мероприятия и занятия спортом в закрытых помещениях. Кроме того, планируется открыть террасы ресторанов. Не исключено и то, что с 22 марта будет отменено правило об обязательной удаленной работе, а студенты смогут, наконец, вернуться к обычным занятиям в университете. Если ситуация улучшится значительно, то будет рассмотрен вопрос о возобновлении полноценной работы ресторанов. Окончательное решение относительно второго этапа выхода из локдауна будет принято 19 марта.

Напомним, что власти будут учитывать следующие показатели: доля положительных тестов должна быть менее 5%, количество мест в отделениях интенсивной терапии, занятых пациентами с Covid-19, не должно превышать 250, а средний показатель репродукции вируса за последние семь дней должен быть менее 1. Кроме того, частота заболеваемости по состоянию на 17 марта не должна превышать показатели от 1 марта.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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Более 9200 летальных исходов

По оценкам властей, санитарная ситуация в Швейцарии остается хрупкой. За прошедшие сутки федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировало 1343 новых случая заражения коронавирусом, 43 госпитализации и 16 летальных исходов. Общее число лабораторно подтвержденных инфекций выросло до 552 698 человек. За год жертвами эпидемии в Конфедерации стали 9256 человек. Индекс репродукуии вируса, указываемый с десятидневной задержкой, составил 0,92. На данный момент 173 000 человек уже получили две дозы вакцины от Covid-19.

Новый «карантинный список»

С 8 марта обязательный карантин распространяется на прибывающих в Швейцарию из 37 стран и 22 регионов. В частности, в перечень территорий с высоким риском заражения добавлены Антигуа и Барбуда, Барбадос, Кувейт, Люксембург, Мальдивы, Молдова, Перу и Чили. Кроме того, в списке фигурируют некоторые регионы приграничных стран, включая австрийские федеральные земли Каринтия и Штирия, а также итальянские области Лигурия и Тоскана. Все территории можно найти на сайте bag.admin.ch.

Лица, въезжающие в Швейцарию из страны с высоким риском заражения SARS-CoV-2, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до прибытия, а затем отправиться в карантин на десять дней. Длительность карантина может сокращена на три дня, если сделанный на седьмой день тест окажется отрицательным.

Для посадки на рейс также разрешается пройти быстрый иммунологический тест, проведенный не менее чем за 24 часа до поездки. Тем не менее, для повторного контроля, который может быть проведен на швейцарской границе, нужен отрицательный результат ПЦР-теста. Если вы не можете его предъявить, то вы должны пройти тест за свой счет сразу после въезда в Швейцарию. Подробные правила въезда в страну изложены на сайте Минздрава.

Отрицательный результат теста на Covid-19 и прививка не отменяют обязательного карантина. Категории лиц, освобожденных от карантина, перечислены в статье 8 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок.

 

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