В последние недели число заражений новым коронавирусом в Швейцарии снижается, а нагрузка на систему здравоохранения ослабевает. Так, согласно санитарному бюллетеню федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) от 17 февраля, за сутки были зарегистрированы 1253 инфекции, 66 госпитализаций и 22 связанных с Covid-19 летальных исхода.

Однако эпидемиологическая ситуация остается неопределенной, поскольку новые штаммы коронавируса продолжают распространяться, причем, по данным рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, доля мутаций в общем количестве положительных тестов удваивается примерно каждые 10-14 дней. Более того, пропорция вакцинированных людей все еще слишком мала, чтобы это каким-либо образом могло повлиять на ситуацию. Учитывая эти факторы, правительство разработало осторожный план снятия ограничений и представило его в среду для консультаций с кантонами.

Первый этап выхода из локдауна запланирован на 1 марта. С этого дня должны возобновить свою работу торговые точки, при этом количество покупателей будет ограничено как в отдельных магазинах, так и в торговых центрах.

Более того, с 1 марта октроют свои двери музеи и читальные залы архивов и библиотек, а также места отдыха на открытом воздухе, такие как зоопарки, ботанические сады и парки аттракционов. Ношение масок и соблюдение дистанции будут обязательными, а пропускная способность этих мест должна быть ограничена.

Такие спортивные сооружения, как катки, теннисные корты, футбольные поля и стадионы, должны снова открыться для публики, но допускаться будут только группы, состоящие максимум из пяти человек.

Наконец, проведение частных мероприятий на свежем воздухе также будет возможным, но количество участников не должно превышать 15 человек.

От связанных с пандемией ограничений особенно страдают подростки и молодежь, которые стали чаще обращаться за психологической помощью. На сегодняшний день дети до 16 лет меньше ограничены в занятиях спортивными и культурными видами деятельности, и правительство намерено повысить этот возрастной порог до 18 лет, а также расширить круг разрешенных для молодежи мероприятий.

Окончательное решение будет принято на заседании Федерального совета, которое состоится 24 февраля. Дальнейшие послабления возможны в том случае, если ситуация будет развиваться благоприятно, а охват вакцинацией увеличится. Так, второй этап выхода из частичного локдауна запланирован на 1 апреля. Возможно, снова будут разрешены культурные и спортивные мероприятия, а также возобновлена работа террас ресторанов. Правительство будет оценивать санитарную обстановку с помощью следующих показателей: доля положительных тестов должна быть менее 5%, заполняемость коек в отделениях интенсивной терапии пациентами с Covid-19 должна составлять менее 25%, средний уровень репродукции вируса (R-значение) за последние семь дней должен быть меньше 1, а двухнедельный уровень заболеваемости по состоянию на 24 марта не должен превышать того, который будет наблюдаться 1 марта, когда снимут первые ограничения. Ожидается, что новые решения будут приниматься ежемесячно, что позволит иметь достаточно времени для наблюдения за развитием эпидемобстановки.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

На прошедшем 17 февраля заседании правительство также приняло решение увеличить с пяти до десяти млрд франков размер финансовой помощи для особенно пострадавших от пандемии компаний. Кроме того, в 2021 году Конфедерация возьмет на себя расходы на выплату пособий за переход на неполный рабочий день. Федеральный резерв для особо пострадавших кантонов увеличится до 1 млрд франков.

Добавим, что власти внесли некоторые изменения в постановление о въезде в Швейцарию. Отныне дети в возрасте до 12 лет освобождаются от сдачи тестов. Кроме того, лицам, находящимся в Швейцарии только на короткое время по деловым причинам, например, водителям грузовиков, не требуется заполнять онлайн-формуляр. В дополнение к ПЦР-тестам въезжающим теперь разрешено предоставлять результаты быстрых тестов на антиген.