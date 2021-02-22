Под давлением общественности

Никогда, пожалуй, со времен Второй мировой войны жители Швейцарии не ожидали с таким нетерпением заседаний правительства. Что понятно, ведь от принимаемых им решений в буквальном смысле зависит сейчас наша жизнь. Объявления, сделанные в прошлую среду, явно не соответствовали ожиданиям граждан – об этом свидетельствуют и результаты опроса, проведенного Нашей Газеты: на вопрос «Довольны ли Вы решениями Федерального совета от 17 февраля» 70% респондентов ответили «нет».

Мы уже не раз писали о давлении, оказываемом на Федеральный совет со всех сторон: медики требуют не терять бдительности и продолжать закручивать гайки; правые партии и экономические круги настаивают на немедленной и полной отмене ограничительных мер; ресторанный бизнес бьет тревогу, молодежь впадает в депрессию… Не хотели бы мы сегодня быть на месте министра здравоохранения Алена Берсе!

Нет сомнений в том, что Федеральный совет не стремится угодить всем. При этом совсем не прислушиваться к гласу народа в стране прямой демократии он тоже не может. Те, кто смотрел пресс-конференцию в прошлую среду, заметили, вероятно, что впервые не чувствовалось единства среду «семи мудрецов» – мимика и жесты некоторых министров выдавали их несогласие с рядом не слишком уверенно озвучиваемых президентом Ги Пармеленом решений, которые можно дипломатично назвать промежуточными. RTS представил ряд причин, подтолкнувших правительство сделать – явно неохотно! – этот шаг, делимся с вами этой информацией.

Экономическая ситуация

По свидетельствам специалистов, с начала пандемии экономическая ситуация в Швейцарии резко ухудшилась. Внутренний валовой продукт (ВВП) сокращался в течение первых девяти месяцев 2020 года – многие читатели помнят, вероятно, исторический обвал на свыше 8% во втором триместре по сравнению с тем же периодом в 2019-м. Эксперты подчеркивают размах бедствия, напоминая, что во время экономического и финансового кризиса конца 2000-х ВВП Швейцарии снизился «всего» на 3,1%.

Еще более нестабильна ситуация на рынке труда. Имеющаяся статистика не учитывает сотни тысяч человек, сохраняющих рабочие места благодаря сокращению занятости. По имеющимся данным, в ноябре 2020 года это касалось около 300 тысяч среди работающего населения, а на пике санитарного кризиса, в апреле прошлого года, эта цифра достигла 1,3 млн!

Политическое и экономическое давление

В дни, предшествовавшие заседанию Федерального совета 17 февраля, призывы к послаблению ограничительных мер или к полной их отмене стали все более настойчивыми, подогреваемые страхом перед затягиванием экономического кризиса и волной банкротств, оказаться захлестнутым которой не хочется никому.

Самое наглядное выражение общественного мнения – две петиции, собравшие около 300 тысяч подписей и переданные Федеральному совету в прошлый понедельник. Первая, запущенная молодыми членами буржуазных партий и поддержанная Народной партией Швейцарии, требует отмены ограничительных мер и открытия магазинов, ресторанов, баров и мест развлечений. Вторая предлагает использовать рестораны в качестве столовых для сотрудников, не имеющих возможности получить горячий обед.

Население теряет терпение

Помимо давления, которое можно назвать «организованным» - через политические и профессиональные объединения, – растет стихийное недовольство народных масс, проявляющееся, в частности, в участившихся нарушениях предписаний правительства. Так, неделю назад полиция Невшателя прервала нелегальную вечеринку сотни студентов, а в кантоне Цуг более тысячи человек нарушили запрет на проведение карнавалов и приняли участие в процессии, «на выходе» из которое получили квиточки с выписанными им штрафами. Местные СМИ все чаще встают на сторону впадающей в отчаяние молодежи. Еще одно свидетельство падения авторитета Федерального совета: после введения, в середине января, обязательной работы «на удаленке», немногие швейцарцы изменили свои привычки по сравнению с весной прошлого года. Все приедается человеку, любые ощущения со временем теряют остроту, даже страх схлопотать штраф.

Психологическое состояние швейцарцев

Все выражают свое недовольство по-разному: кто-то в сердцах сплюнет или погрозит кулаком телевизору, кто-то отправится на митинг. А кто-то замкнется в себе и попытается в одиночку бороться с психологическим стрессом, не замечая плавного перехода в состояние депрессии https://nashagazeta.ch/news/la-vie-en-suisse/i-polnaya-demoralizaciya-vsey-strany. И это – самое страшное. По результатам опубликованных в декабре исследования, проведенного Университетом Базеля, число людей, переживающих психологический стресс, значительно возросло во время второй волны пандемии – с 11 до 20%. Среди них преобладают подростки, особенно в Романдии. Вырос и процент респондентов, представляющих симптомы клинической депрессии: до начала пандемии таких было 3%, во время первого периода самоизоляции стало 9%, а сразу после него – 12%. Во время второй волны показатель поднялся до 18%. Интересно, что пожилые люди более стоически переживают ситуацию: среди тех, кому за 65, признаки депрессии отмечены у 6%, а в возрастной группе от 14 до 24 лет – у 30%!

По оценке исследователей, основными источниками стресса стали давление на работе и в школе, которое сопровождают финансовые сложности, конфликты в семье и страх перед будущим.

Санитарная ситуация

В общей санитарной ситуации наметилась хоть и медленная, но стабильная тенденция к улучшению, что и позволило Федеральному совету чуть-чуть отпустить вожжи, при этом четко заявляя о связанных с этим рисках. Медики же, со своей стороны, напоминают, что в эйфорию впадать рано. Действительно, в последние 14 дней в Швейцарии регистрировалось в среднем 193 новых случая заражения на 100 тысяч жителей, а в Женеве доходило и до 325 случаев – это гораздо выше планки в 60 случаев, установленной правительством в прошлом году. Более того, по мнению экспертов, «положительная статистика» прячет другую, а именно рост числа заболеваний британским и южноафриканским вариантами вируса – эти мутации составляют 30-40% всех заболеваний по стране и до 70% в Женеве. А потому, утверждают эпидемиологи, при послаблении ограничительных мер стоит готовиться к новому всплеску заболеваемости.

Напомним, что все нововведения, объявленные в прошлую среду, вынесены на обсуждение кантонов, а «окончательно-временные» меры будут подтверждены Федеральным советом 24 февраля. Тем временем муссируется идея возвращения к кантональной автономии - кантон Во, например, собирается открыть рестораны уже 15 марта. Как всегда, мы будем держать вас в курсе событий.