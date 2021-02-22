Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 22 февраля 2021 года   

Под давлением общественности|Sous la pression sociale

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 22. 02. 2021.

(c) Nashagazeta

Попытка разобраться, почему Федеральный совет пошел на прошлой неделе на осторожное послабление ограничительных мер и остановился на полпути.

|

Essayons de comprendre ce qu’a motivé le Conseil fédéral d’assouplir certaines mesures sanitaires la semaine dernière.

Никогда, пожалуй, со времен Второй мировой войны жители Швейцарии не ожидали с таким нетерпением заседаний правительства. Что понятно, ведь от принимаемых им решений в буквальном смысле зависит сейчас наша жизнь. Объявления, сделанные в прошлую среду, явно не соответствовали ожиданиям граждан – об этом свидетельствуют и результаты опроса, проведенного Нашей Газеты: на вопрос «Довольны ли Вы решениями Федерального совета от 17 февраля» 70% респондентов ответили «нет». 

Мы уже не раз писали о давлении, оказываемом на Федеральный совет со всех сторон: медики требуют не терять бдительности и продолжать закручивать гайки; правые партии и экономические круги настаивают на немедленной и полной отмене ограничительных мер; ресторанный бизнес бьет тревогу, молодежь впадает в депрессию… Не хотели бы мы сегодня быть на месте министра здравоохранения Алена Берсе!

Нет сомнений в том, что Федеральный совет не стремится угодить всем. При этом совсем не прислушиваться к гласу народа в стране прямой демократии он тоже не может. Те, кто смотрел пресс-конференцию в прошлую среду, заметили, вероятно, что впервые не чувствовалось единства среду «семи мудрецов» – мимика и жесты некоторых министров выдавали их несогласие с рядом не слишком уверенно озвучиваемых президентом Ги Пармеленом решений, которые можно дипломатично назвать промежуточными. RTS представил ряд причин, подтолкнувших правительство сделать – явно неохотно! – этот шаг, делимся с вами этой информацией.

Экономическая ситуация

По свидетельствам специалистов, с начала пандемии экономическая ситуация в Швейцарии резко ухудшилась. Внутренний валовой продукт (ВВП) сокращался в течение первых девяти месяцев 2020 года – многие читатели помнят, вероятно, исторический обвал на свыше 8% во втором триместре по сравнению с тем же периодом в 2019-м. Эксперты подчеркивают размах бедствия, напоминая, что во время экономического и финансового кризиса конца 2000-х ВВП Швейцарии снизился «всего» на 3,1%.

Еще более нестабильна ситуация на рынке труда. Имеющаяся статистика не учитывает сотни тысяч человек, сохраняющих рабочие места благодаря сокращению занятости. По имеющимся данным, в ноябре 2020 года это касалось около 300 тысяч среди работающего населения, а на пике санитарного кризиса, в апреле прошлого года, эта цифра достигла 1,3 млн!

Политическое и экономическое давление

В дни, предшествовавшие заседанию Федерального совета 17 февраля, призывы к послаблению ограничительных мер или к полной их отмене стали все более настойчивыми, подогреваемые страхом перед затягиванием экономического кризиса и волной банкротств, оказаться захлестнутым которой не хочется никому.

Самое наглядное выражение общественного мнения – две петиции, собравшие около 300 тысяч подписей и переданные Федеральному совету в прошлый понедельник. Первая, запущенная молодыми членами буржуазных партий и поддержанная Народной партией Швейцарии, требует отмены ограничительных мер и открытия магазинов, ресторанов, баров и мест развлечений. Вторая предлагает использовать рестораны в качестве столовых для сотрудников, не имеющих возможности получить горячий обед.

Население теряет терпение

Помимо давления, которое можно назвать «организованным» - через политические и профессиональные объединения, – растет стихийное недовольство народных масс, проявляющееся, в частности, в участившихся нарушениях предписаний правительства. Так, неделю назад полиция Невшателя прервала нелегальную вечеринку сотни студентов, а в кантоне Цуг более тысячи человек нарушили запрет на проведение карнавалов и приняли участие в процессии, «на выходе» из которое получили квиточки с выписанными им штрафами. Местные СМИ все чаще встают на сторону впадающей в отчаяние молодежи. Еще одно свидетельство падения авторитета Федерального совета: после введения, в середине января, обязательной работы «на удаленке», немногие швейцарцы изменили свои привычки по сравнению с весной прошлого года. Все приедается человеку, любые ощущения со временем теряют остроту, даже страх схлопотать штраф.

Психологическое состояние швейцарцев

Все выражают свое недовольство по-разному: кто-то в сердцах сплюнет или погрозит кулаком телевизору, кто-то отправится на митинг. А кто-то замкнется в себе и попытается в одиночку бороться с психологическим стрессом, не замечая плавного перехода в состояние депрессии https://nashagazeta.ch/news/la-vie-en-suisse/i-polnaya-demoralizaciya-vsey-strany. И это – самое страшное. По результатам опубликованных в декабре исследования, проведенного Университетом Базеля, число людей, переживающих психологический стресс, значительно возросло во время второй волны пандемии – с 11 до 20%. Среди них преобладают подростки, особенно в Романдии. Вырос и процент респондентов, представляющих симптомы клинической депрессии: до начала пандемии таких было 3%, во время первого периода самоизоляции стало 9%, а сразу после него – 12%. Во время второй волны показатель поднялся до 18%. Интересно, что пожилые люди более стоически переживают ситуацию: среди тех, кому за 65, признаки депрессии отмечены у 6%, а в возрастной группе от 14 до 24 лет – у 30%!

По оценке исследователей, основными источниками стресса стали давление на работе и в школе, которое сопровождают финансовые сложности, конфликты в семье и страх перед будущим.

Санитарная ситуация

В общей санитарной ситуации наметилась хоть и медленная, но стабильная тенденция к улучшению, что и позволило Федеральному совету чуть-чуть отпустить вожжи, при этом четко заявляя о связанных с этим рисках. Медики же, со своей стороны, напоминают, что в эйфорию впадать рано. Действительно, в последние 14 дней в Швейцарии регистрировалось в среднем 193 новых случая заражения на 100 тысяч жителей, а в Женеве доходило и до 325 случаев – это гораздо выше планки в 60 случаев, установленной правительством в прошлом году. Более того, по мнению экспертов, «положительная статистика» прячет другую, а именно рост числа заболеваний британским и южноафриканским вариантами вируса – эти мутации составляют 30-40% всех заболеваний по стране и до 70% в Женеве. А потому, утверждают эпидемиологи, при послаблении ограничительных мер стоит готовиться к новому всплеску заболеваемости.

Напомним, что все нововведения, объявленные в прошлую среду, вынесены на обсуждение кантонов, а «окончательно-временные» меры будут подтверждены Федеральным советом 24 февраля. Тем временем муссируется идея возвращения к кантональной автономии - кантон Во, например, собирается открыть рестораны уже 15 марта. Как всегда, мы будем держать вас в курсе событий.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

Перейти на страницу досье

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 82.53
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: ситуация улучшается, но…

 Количество новых случаев, летальных исходов и госпитализаций в Швейцарии сокращается. Эпидемобстановка, тем не менее, остается хрупкой, поскольку трудно предсказать, как будут развиваться новые варианты.

Всего просмотров: 3,497

Covid-19: первые ограничения снимут 1 марта

 Федеральный совет предлагает постепенно отменять меры борьбы с коронавирусом. На первом этапе должны быть разрешены только виды деятельности с небольшим риском заражения.

Всего просмотров: 3,062

Тит, будь милосердным!

 Сегодня в 20 ч меломаны смогут увидеть в режиме онлайн оперу В. А. Моцарта «Милосердие Тита» из Большого театра Женевы. За дирижерским пультом – Максим Емельянычев.

Всего просмотров: 1,940
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: давление на Федеральный совет усиливается

 Политические, экономические и культурные круги Швейцарии призывают к ослаблению мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса, и требуют возобновления работы магазинов, ресторанов и музеев.

Всего просмотров: 3,948

Забыть о пандемии на лыжне

 Какие лыжные станции открыты в Швейцарии в настоящее время? Мы собрали информацию о крупных курортах.

Всего просмотров: 1,096

Под давлением общественности

 Попытка разобраться, почему Федеральный совет пошел на прошлой неделе на осторожное послабление ограничительных мер и остановился на полпути.

Всего просмотров: 229
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top