Covid-19: распространение эпидемии замедляется?

Автор: НГ, Берн, 16. 11. 2020. Просмотров: 1359
Эксперты Конфедерации считают, что эпидемиологическая ситуация в стране движется в направлении стабилизации, однако количество инфекций и госпитализаций по-прежнему остается слишком высоким.|
Les experts de la Confédération estiment que la situation épidémiologique en Suisse se dirige vers une stabilisation, mais le nombre d’nfections et d’hospitalisations reste trop élevé.
Новая неделя начинается со вселяющих оптимизм новостей. Так, власти Женевы заявили, что в кантоне «ситуация больше не ухудшается», хотя обстановка в Женевском университетском госпитале (HUG) остается напряженной. Стабилизация ситуации наметилась и в остальных регионах страны, но кантональные службы по-прежнему не успевают отслеживать контакты всех заболевших и призывают тех, кто прошел тест на Covid-19 с положительным результатом, уйти на самоизоляцию, не дожидаясь звонка врача. Причем заболевший должен также самостоятельно уведомить об этом тесно общавшихся с ним лиц. Главный кантональный врач Рудольф Хаури, впрочем, считает, что в скором времени система оповещения и поиска контактов снова заработает в обычном режиме. Подробнее об эпидемиологической ситуации в Швейцарии читайте в нашей хронике.
Более тысячи заболевших на 100 000 жителей
Число ежедневно регистрируемых в Швейцарии случаев заболевания SARS-CoV-2, кажется, стабилизировалось. В четверг власти сообщили о 6924 новых инфекциях, а в пятницу зафиксировали 6739 заражений, 262 госпитализации и 97 летальных исходов. Уровень заболеваемости остается высоким: в среднем 1094,22 случая на 100 000 жителей.
Сравнение данных за неделю говорит о замедлении темпов распространения вируса. Так, согласно отчету федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), на 45-й календарной неделе зарегистрированы 51 273 инфекции, что на 8% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Этот показатель уменьшился в 19 кантонах, остался неизменным в одном и увеличился в шести. Кроме того, за рассматриваемый период сократилось число госпитализированных пациентов – с 1376 до 1083 человек. Авторы отчета, впрочем, отмечают, что к интерпретации данных нужно подходить осторожно, так как из-за задержек с отчетностью картина может быть неполной, а снижение количества случаев за последнюю неделю, возможно, не отражает реального развития событий. Тревогу вызывают, в частности, показатели смертности: число летальных исходов увеличилось за неделю с 276 до 442, т.е. примерно на 60%.
Что говорят эксперты?
«Похоже, что эпидемия замедляется», - заявил на состоявшемся в конце прошлой недели брифинге глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн. Так, удвоение числа пациентов в отделениях интенсивной терапии происходит каждые 12 дней, а летальных исходов – каждые 7 дней. Акерманн поставил новую цель: количество новых случаев должно сокращаться вдвое каждые две недели, например, 10 декабря число ежедневных инфекций должно быть менее 2000, а в начале следующего года – менее 500. «Если мы не достигнем этих промежуточных целей, то потребуются дальнейшие меры», - подчеркнул он.
Индекс репродукции составляет 0,86, то есть опустился ниже 1, что обнадеживает эпидемиологов. Проблема же заключается в том, что инфекции стабилизировались на очень высоком уровне. Глава отдела контроля за инфекционными заболеваниями OFSP/BAG Виржини Массере не исключает наличия многих невыявленных случаев, учитывая высокую долю положительных результатов. Напомним, что сейчас около четверти всех сделанных тестов оказываются положительными, в то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает верхний предел на уровне 5%. Ситуация в больницах улучшилась за счет того, что пациентов переводят в другие госпитали, а вмешательства откладывают. Массере добавила, что невозможно постоянно увеличивать количество коек, поэтому по-прежнему очень важно соблюдать дистанцию, носить маски и ограничить контакты.
Критика в адрес экспертов Конфедерации
В последние дни усилилась критика в адрес созданной весной федеральной рабочей группы по вопросам Covid-19 (Task Force), в которую вошли ученые самых разных специальностей – от эпидемиологов и вирусологов до экономистов и специалистов по этике. Цель группы состоит в том, чтобы давать научную оценку ситуации и консультировать Федеральный совет, министра здравоохранения Алена Берсе и кантональные органы власти.
Федеральный советник Ули Маурер упрекнул группу в том, что она слишком сосредоточена на «факторе здоровья», тогда как другие критики обвиняют экспертов чуть ли не в паникерстве, отмечая, что их пугающие прогнозы о скорой переполненности больниц еще ни разу сбылись.
На эти замечания в ходе прошедшего в четверг брифинга ответил глава Task Force Мартин Акерманн, который, подчеркнул, что эксперты анализируют ситуацию в разных областях, а не только в сфере здравоохранения, а целью их прогнозов как раз и является обеспечение того, чтобы негативный сценарий не произошел. Справедливости ради отметим, что рабочая группа всегда утверждала, что отделения интенсивной терапии достигнут пределов при сохранении высокой скорости распространения вируса, а она на прошлой неделе замедлилась (видимо, не в последнюю очередь благодаря принятым мерам), поэтому нет ничего удивительного в том, что прогноз не оправдался.
Swissmedic проверяет еще одну вакцину
Швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению еще одной заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. Речь идет о препарате mRNA-1273 от компании Moderna. Запущенная Swissmedic процедура позволяет фармацевтическим компаниям подавать заявки на утверждение лекарственных средств для лечения Covid-19 еще до завершения их разработки. Таким образом, решение может быть принято быстрее, так как Swissmedic может изучить первоначальные данные лабораторных исследований, в то время как клинические испытания еще продолжаются. Окончательное решение об одобрении или отклонении заявки будет принято только после того, как будут собраны все данные, необходимые для оценки безопасности, качества и эффективности вакцины. Напомним, что ранее аналогичные заявки подали два производителя: AstraZeneca и Pfizer/Biontech.
Одноразовые маски многоразового использования?
Любопытная новость пришла из Франции. Ассоциация французских потребителей UFC-Que Choisir провела эксперимент и постирала одноразовые хирургические маски, купленные в популярных сетях супермаркетов и аптек. Выяснилось, что маски сохраняют защитные свойства даже после 10 машинных стирок при температуре 60°C и глажки на самом слабом режиме. Отметим, впрочем, что к эксперименту не стоит относиться слишком серьезно, так как его результаты не были подтверждены независимыми научными исследованиями.
«Банк патогенов» в Швейцарии
В пятницу стало известно, что Конфедерация предоставит ВОЗ место для хранения патогенных организмов. «Пандемия показала срочную необходимость в глобальной одобренной системе обмена патогенными материалами и клиническими образцами», - заявил Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе своего выступления на Всемирной ассамблее здравоохранения.
В расположенном на территории Швейцарии хранилище патогенных материалов будут собраны образцы, добровольно поставляемые разными государствами, а ВОЗ будет координировать их совместное использование в соответствии с рядом критериев. Для реализации этой идеи Конфедерация предложила создать защищенную лабораторию класса Р4. Две страны уже пообещали передать образцы; ожидается, что к ним присоединятся и другие государства.
Добавим, что в лабораториях класса P4 хранятся опасные микроорганизмы, которые отличаются высоким уровнем смертности в случае заражения ими, могут передаваться через аэрозоли и от которых не существует вакцины или эффективного лечения. При работе с такими образцами необходима защита NSB4 (уровень биологической безопасности 4). В частности, лаборатория в Шпице, сотрудники которой исследовали вещество, использованное для отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, относится к классу P4.
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