Covid-19: распространение эпидемии замедляется?

Новая неделя начинается со вселяющих оптимизм новостей. Так, власти Женевы заявили, что в кантоне «ситуация больше не ухудшается», хотя обстановка в Женевском университетском госпитале (HUG) остается напряженной. Стабилизация ситуации наметилась и в остальных регионах страны, но кантональные службы по-прежнему не успевают отслеживать контакты всех заболевших и призывают тех, кто прошел тест на Covid-19 с положительным результатом, уйти на самоизоляцию, не дожидаясь звонка врача. Причем заболевший должен также самостоятельно уведомить об этом тесно общавшихся с ним лиц. Главный кантональный врач Рудольф Хаури, впрочем, считает, что в скором времени система оповещения и поиска контактов снова заработает в обычном режиме. Подробнее об эпидемиологической ситуации в Швейцарии читайте в нашей хронике.

Более тысячи заболевших на 100 000 жителей

Число ежедневно регистрируемых в Швейцарии случаев заболевания SARS-CoV-2, кажется, стабилизировалось. В четверг власти сообщили о 6924 новых инфекциях, а в пятницу зафиксировали 6739 заражений, 262 госпитализации и 97 летальных исходов. Уровень заболеваемости остается высоким: в среднем 1094,22 случая на 100 000 жителей.

Сравнение данных за неделю говорит о замедлении темпов распространения вируса. Так, согласно отчету федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), на 45-й календарной неделе зарегистрированы 51 273 инфекции, что на 8% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Этот показатель уменьшился в 19 кантонах, остался неизменным в одном и увеличился в шести. Кроме того, за рассматриваемый период сократилось число госпитализированных пациентов – с 1376 до 1083 человек. Авторы отчета, впрочем, отмечают, что к интерпретации данных нужно подходить осторожно, так как из-за задержек с отчетностью картина может быть неполной, а снижение количества случаев за последнюю неделю, возможно, не отражает реального развития событий. Тревогу вызывают, в частности, показатели смертности: число летальных исходов увеличилось за неделю с 276 до 442, т.е. примерно на 60%.

Что говорят эксперты?

«Похоже, что эпидемия замедляется», - заявил на состоявшемся в конце прошлой недели брифинге глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн. Так, удвоение числа пациентов в отделениях интенсивной терапии происходит каждые 12 дней, а летальных исходов – каждые 7 дней. Акерманн поставил новую цель: количество новых случаев должно сокращаться вдвое каждые две недели, например, 10 декабря число ежедневных инфекций должно быть менее 2000, а в начале следующего года – менее 500. «Если мы не достигнем этих промежуточных целей, то потребуются дальнейшие меры», - подчеркнул он.

Индекс репродукции составляет 0,86, то есть опустился ниже 1, что обнадеживает эпидемиологов. Проблема же заключается в том, что инфекции стабилизировались на очень высоком уровне. Глава отдела контроля за инфекционными заболеваниями OFSP/BAG Виржини Массере не исключает наличия многих невыявленных случаев, учитывая высокую долю положительных результатов. Напомним, что сейчас около четверти всех сделанных тестов оказываются положительными, в то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает верхний предел на уровне 5%. Ситуация в больницах улучшилась за счет того, что пациентов переводят в другие госпитали, а вмешательства откладывают. Массере добавила, что невозможно постоянно увеличивать количество коек, поэтому по-прежнему очень важно соблюдать дистанцию, носить маски и ограничить контакты.

Критика в адрес экспертов Конфедерации

В последние дни усилилась критика в адрес созданной весной федеральной рабочей группы по вопросам Covid-19 (Task Force), в которую вошли ученые самых разных специальностей – от эпидемиологов и вирусологов до экономистов и специалистов по этике. Цель группы состоит в том, чтобы давать научную оценку ситуации и консультировать Федеральный совет, министра здравоохранения Алена Берсе и кантональные органы власти.

Федеральный советник Ули Маурер упрекнул группу в том, что она слишком сосредоточена на «факторе здоровья», тогда как другие критики обвиняют экспертов чуть ли не в паникерстве, отмечая, что их пугающие прогнозы о скорой переполненности больниц еще ни разу сбылись.

На эти замечания в ходе прошедшего в четверг брифинга ответил глава Task Force Мартин Акерманн, который, подчеркнул, что эксперты анализируют ситуацию в разных областях, а не только в сфере здравоохранения, а целью их прогнозов как раз и является обеспечение того, чтобы негативный сценарий не произошел. Справедливости ради отметим, что рабочая группа всегда утверждала, что отделения интенсивной терапии достигнут пределов при сохранении высокой скорости распространения вируса, а она на прошлой неделе замедлилась (видимо, не в последнюю очередь благодаря принятым мерам), поэтому нет ничего удивительного в том, что прогноз не оправдался.

Swissmedic проверяет еще одну вакцину

Швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению еще одной заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. Речь идет о препарате mRNA-1273 от компании Moderna. Запущенная Swissmedic процедура позволяет фармацевтическим компаниям подавать заявки на утверждение лекарственных средств для лечения Covid-19 еще до завершения их разработки. Таким образом, решение может быть принято быстрее, так как Swissmedic может изучить первоначальные данные лабораторных исследований, в то время как клинические испытания еще продолжаются. Окончательное решение об одобрении или отклонении заявки будет принято только после того, как будут собраны все данные, необходимые для оценки безопасности, качества и эффективности вакцины. Напомним, что ранее аналогичные заявки подали два производителя: AstraZeneca и Pfizer/Biontech.

Одноразовые маски многоразового использования?

Любопытная новость пришла из Франции. Ассоциация французских потребителей UFC-Que Choisir провела эксперимент и постирала одноразовые хирургические маски, купленные в популярных сетях супермаркетов и аптек. Выяснилось, что маски сохраняют защитные свойства даже после 10 машинных стирок при температуре 60°C и глажки на самом слабом режиме. Отметим, впрочем, что к эксперименту не стоит относиться слишком серьезно, так как его результаты не были подтверждены независимыми научными исследованиями.

«Банк патогенов» в Швейцарии

В пятницу стало известно, что Конфедерация предоставит ВОЗ место для хранения патогенных организмов. «Пандемия показала срочную необходимость в глобальной одобренной системе обмена патогенными материалами и клиническими образцами», - заявил Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе своего выступления на Всемирной ассамблее здравоохранения.

В расположенном на территории Швейцарии хранилище патогенных материалов будут собраны образцы, добровольно поставляемые разными государствами, а ВОЗ будет координировать их совместное использование в соответствии с рядом критериев. Для реализации этой идеи Конфедерация предложила создать защищенную лабораторию класса Р4. Две страны уже пообещали передать образцы; ожидается, что к ним присоединятся и другие государства.

Добавим, что в лабораториях класса P4 хранятся опасные микроорганизмы, которые отличаются высоким уровнем смертности в случае заражения ими, могут передаваться через аэрозоли и от которых не существует вакцины или эффективного лечения. При работе с такими образцами необходима защита NSB4 (уровень биологической безопасности 4). В частности, лаборатория в Шпице, сотрудники которой исследовали вещество, использованное для отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, относится к классу P4.

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