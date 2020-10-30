Covid-19: правила и возможные штрафы

Эпидемия в Швейцарии продолжает бить рекорды: в четверг федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 9 386 случаях заражения новым коронавирусом, 287 госпитализациях и 31 летальном исходе. Учитывая ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию, швейцарское правительство в среду ввело новые ограничения. Что же ожидает тех, кто – умышленно или случайно – нарушит объявленные властями меры? Ответить на этот вопрос не так просто.

С четверга маску в Швейцарии нужно носить не только во всех закрытых общественных местах, но и на примыкающих к ним открытых пространствах, на оживленных улицах, в многолюдных центрах городов, на рынках и везде, где концентрация людей не позволяет соблюдать безопасное расстояние. Маску могут не носить дети до 12 лет, сидящие за столом посетители кафе и ресторанов, пациенты стоматологических клиник, клиенты косметических салонов, а также те, кто выступает с речью или не может находиться в маске по медицинским показаниям. Ненадолго снять маску можно для удостоверения личности, употребления пищи или напитков. Что случится, если человек снимет маску? Если один раз, передохнуть, то может, и ничего, но если человек постоянно или неоднократно отказывается носить маску, то полиция может принять меры. Размер штрафов, о которых известно OFSP/BAG, составляет от одной до нескольких сотен франков.

Штрафы за несоблюдение обязательного карантина также выписываются довольно регулярно. Недавно, например, на 2750 франков был оштрафован житель кантона Цюрих, вышедший на одиночную прогулку по лесу в последний день карантина, который он должен был соблюдать по возвращении из Сербии. Когда мужчина пришел домой с прогулки, то полиция уже ждала его на пороге дома. Напомним, что власти проводят выборочные проверки и могут выписать штраф до 10000 франков.

Многих волнует вопрос, будет ли полиция ходить по домам и проверять, не нарушают ли люди постановление правительства, собираясь группами более десяти человек. Такая возможность, конечно, существует, но вряд ли это случится, считают журналисты SRF. Власти взывают к личной ответственности, но не ставят своей целью заставить граждан «стучать» на соседей. Цюрихская полиция, впрочем, уточнила в комментарии SRF, что будет рассматривать подобные сообщения: нарушителей сначала попросят придерживаться правил.

Политическая система Швейцарии основана на принципе федерализма, что на практике означает, что решение о правилах и соответствующих наказаниях за их нарушение принимают кантоны, между которыми существуют существенные различия. Чтобы избежать неразберихи и обеспечить последовательное выполнение новых мер, Конференция прокуроров Швейцарии намерена выработать общенациональные рекомендации по стандартизации санкций. Так, например, по информации некоторых швейцарских СМИ, отказ от ношения маски может быть наказуем по всей стране штрафом в размере 250 франков. Не имеющих планы защиты организаторов мероприятий могут оштрафовать на сумму до 2 000 франков. Такой же штраф могут выписать, если мероприятие собирает слишком много людей. В два раза меньше придется заплатить в том случае, если план защиты существует, но оказывается недостаточным. Штраф за обслуживание клиентов, которые стоят, а не сидят за столом, как того требуют новые правила, составит 500 франков. За обед в кругу друзей и родных, общее количество которых превышает 10 человек, может быть наложен штраф в размере 2 000 франков.

При введении этих санкций власти основываются на Законе об эпидемии, который позволяет наказывать штрафами (до 10 000 франков или 5 000 франков в случае халатности) тех, кто нарушают положения, направленные на предотвращение передачи заболевания, или уклоняются от соблюдения обязательного карантина. Пока вопрос о согласовании санкций по всей стране находится на стадии обсуждения, но даже если Конференция прокуроров придет к единому мнению, то выработанные ими рекомендации все равно, видимо, не будут носить обязательный характер. Как сообщает Le Temps, компетентные органы принимают подобные рекомендации к сведению, но остаются свободными в оценке каждого конкретного случая.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.