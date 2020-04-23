К 22 апреля коронавирусом в Швейцарии и Лихтенштейне заразились 28 268 человек, а за прошедшие сутки инфекция была выявлена у 205 человек. От вызванных Covid-19 осложнений, согласно бюллетеню OFSP от 22 апреля, скончались 1217 заболевших, средний возраст которых составил 84 года. Подробнее о развитии эпидемии в Швейцарии читайте в нашей хронике.

Больше тестов!

На сегодняшний день в Конфедерации были проведены 230 946 тестов на коронавирус, 14% из которых оказались положительными. Мы рассказывали, что ранее власти придерживались стратегии целенаправленного, а не массового тестирования: мазок на коронавирус брали только у медицинского персонала, находившегося в контакте с заболевшими в течение 2-15 минут, а также у нуждавшихся в госпитализации или входящих в группу риска пациентов. Эти правила были пересмотрены: теперь тест смогут пройти все люди с симптомами острых респираторных заболеваний.

Добавим, что OFSP не рекомендует проводить экспресс-тесты или анализы на дому. Надежным считается только метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), при этом взятие мазка из носоглотки должен выполнять не сам пациент, а квалифицированный медицинский персонал – в противном случае высок риск ложного результата.

В кантоне Женева заразились 27 000 человек

К такому выводу пришли исследователи Женевского университетского госпиталя (HUG), которые в настоящее время проводят серологические тесты с целью выявить тех, кто уже переболел вирусом. Добавим, что речь идет о предварительных оценках. Исследование продлится до конца мая, и к этому времени тесты будут проведены на еще большем количестве людей.

HUG, впрочем, подчеркивает, что наличие антител в крови подтверждает, что человек был заражен вирусом, но не свидетельствует о наличии иммунитета. Дело в том, что научное сообщество до сих пор не знает, как долго действует иммунитет и насколько высок риск повторного заражения коронавирусом.

В китайском городе Ухань, тем временем, все чаще встречаются пациенты, которые заражаются вирусом повторно, но не имеют симптомов, сообщает SRF. На определенном этапе лечения тест на коронавирус у этих людей был отрицательным, и они считались выздоровевшими. Однако, через 50-70 дней после предполагаемого выздоровления их тесты снова оказались положительными. Уханьские врачи охарактеризовали этот феномен как самый серьезный вызов на новом этапе борьбы с пандемией.

Маски можно не носить, но…

Жители Швейцарии по-прежнему не обязаны носить маски в общественных местах, однако подобная мера может быть введена в некоторых сферах деятельности, при этом отраслевые ассоциации должны самостоятельно разработать концепции соблюдения мер гигиены. В частности, маски нужно будет носить там, где невозможно соблюсти безопасное расстояние между людьми, например, в парикмахерской маски должны носить как мастер, так и клиент, рассказал в ходе состоявшейся в среду в Берне пресс-конференции представитель OFSP Даниэль Кох.

Учреждениям здравоохранения, компаниям и частным лицам придется покупать маски самостоятельно. Чтобы обеспечить начальные поставки, армейская аптека в течение двух следующих недель будет поставлять миллион масок в день крупнейшим розничным сетям, причем ритейлеры взяли на себя обязательство перепродавать их по закупочной цене. Конфедерация располагает в настоящий момент 18 млн гигиенических масок и 1,2 млн масок типа FFP2. Запасы будут постоянно пополняться.

Власти не рекомендует делать маски самостоятельно из подручных материалов. Даниэль Кох отметил, что маски могут создать ложное чувство безопасности. По его словам, более эффективной профилактической мерой остается соблюдение социальной дистанции. «Неправильно думать, что носить что-нибудь на носу лучше, чем ничего. Это, напротив, может быть даже хуже, потому что люди не будут соблюдать социальную дистанцию, и в этом случае капли легко могут проходить через грязную ткань», - подчеркнул Кох.

Covid-19 – это не просто вирусная пневмония

Как выяснили исследователи Цюрихского университетского госпиталя (USZ), коронавирус вызывает системный эндотелиит – воспаление сосудов всего организма. Цюрихские врачи изучили образцы тканей умерших от Covid-19 пациентов и обнаружили, что воспалительный процесс затронул эндотелий – пласт клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, а также сердечных полостей. Вирус SARS-CoV-2, обнаруженный в самом эндотелии, вызвал сначала гибель клеток, а затем пораженных тканей и органов.

Исследователи пришли к выводу, что вирус атакует иммунную систему не через легкие, а непосредственно через рецепторы ACE2 в эндотелии, который из-за этого теряет свою защитную функцию. Covid-19 приводит к тяжелым нарушениям микроциркуляции, которые негативно влияют на работу сердца, вызывают эмболию легких, закупоривают кровеносные сосуды в головном мозге или желудке, что, в конечном итоге, может привести к полиорганной недостаточности и смерти.

Эндотелий молодых пациентов обычно хорошо справляется с вирусной атакой, однако у пациентов, страдающих повышенным кровяным давлением, диабетом, сердечной недостаточностью или ишемической болезнью сердца, эндотелий ослаблен, поэтому коронавирус для них может быть особенно опасен. Следовательно, лечение пациентов нужно проводить в двух направлениях: вести борьбу с размножением вируса и одновременно укреплять и стабилизировать сосудистую систему.

Выводы цюрихских исследователей объясняют, почему некоторые заболевшие коронавирусом жалуются на диарею – в кишечнике как раз расположено много рецепторов АСЕ2. Сделанное врачами USZ открытие также помогает понять, почему многие пациенты умирают не от пневмонии, а от полиорганной недостаточности.

Ассортимент супермаркетов останется ограниченным

Ранее Федеральный совет сообщал, что с 27 апреля крупные продуктовые магазины смогут расширить свой ассортимент и продавать не только товары первой необходимости, однако вчера правительство пересмотрело свое решение, чтобы не ставить в неравное положение супермаркеты и мелкие магазины, которые откроются только 11 мая. Это значит, что отделы с декоративной косметикой, красками для волос, одеждой и другими товарами в супермаркетах по-прежнему будут закрыты. Замечательно, конечно, что власти так беспокоятся о соблюдении правил конкуренции в розничной торговле, но почему от этого должны страдать покупатели?

Кроме того, правительство выделит 154 млн франков для поддержки инновационных и перспективных стартапов, многие из которых сейчас оказались в сложной ситуации из-за неготовности инвесторов нести риски.

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