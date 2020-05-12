Covid-19: масок хватит всем

С начала эпидемии во всем мире коронавирусом заразились более 4 млн человек, около 280 000 из них скончались. По числу заболевших лидируют США, Испания, Великобритания, Россия и Италия. О ситуации в Швейцарии читайте в нашей хронике.

Положительная динамика

За прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 39 человек, а всего в Швейцарии и Лихтенштейне вирус был выявлен у 30 344 человек. От вызванных Covid-19 осложнений скончались 1543 заболевших. Самому молодому скончавшемуся в Конфедерации пациенту был 31 год, самому пожилому – 108 лет, средний возраст составил 84 года.

В Тичино, одном из наиболее пострадавших от эпидемии кантонов, впервые с 14 марта не было зарегистрировано ни одного смертельного исхода, связанного с Covid-19. Новые случаи заражения также резко сократились: вчера власти сообщили только о трех положительных тестах на коронавирус.

Все больше людей проходят тестирование на коронавирус, но случаев заражения выявляется все меньше, отметил на состоявшейся в понедельник в Берне пресс-конференции представитель OFSP Даниэль Кох. По его словам, на настоящий момент даже люди из группы риска могут снова свободно передвигаться, хотя они по-прежнему должны избегать поездок на общественном транспорте и походов по магазинам в часы пик. Кроме того, в домах престарелых могут быть возобновлены посещения при соблюдении мер гигиены и дистанции.

Масок хватит всем

В международном Евроаэропорту Базеля-Мюлуза-Фрайбурга, который готовится к возобновлению воздушного сообщения, ношение масок будет обязательным, а в целом в Швейцарии их рекомендовано носить в том случае, если невозможно соблюдать социальную дистанцию. В некоторых городах маски можно получить бесплатно. Так, в понедельник сотрудники Женевского общественного транспорта (TPG) раздали пассажирам маски и будут повторять эту акцию в часы пик каждый день в течение двух недель, сообщает RTS.

Масок должно хватить всем, заверил координатор по закупкам Министерства обороны Маркус Нэф в ходе вчерашнего брифинга. Среди ритейлеров в течение двух последних недель были распределены 18 млн масок, в частности, они появились в продаже в автоматах Selecta. Конфедерация и кантоны имеют в запасе еще 100 млн масок и 61 000 литров дезинфицирующих средств. Закупки и поставки новых партий продолжаются: еще 30 млн масок будут доставлены рейсами Swiss. На сегодняшний день на закупку санитарных материалов армия израсходовала 11% из выделенного на эти цели бюджета в размере 2,45 млрд франков.

Ситуация на границах

С 13 марта, т.е. с момента возобновления контроля на границах, во въезде в страну было отказано 68 000 человек, а 1635 человек были оштрафованы за шопинг-туризм, уточнил на прошедшей в понедельник пресс-конференции директор Федерального таможенного управления Кристиан Бок. Для осуществления контроля на границах понадобилось привлечь 130 дополнительных работников таможни, 50 сотрудников военной полиции и 600 военнослужащих. Всего были закрыты 130 погранпереходов, некоторые из них позже были открыты, но возобновление работы всех пунктов пограничного контроля зависит от согласованности действий с другими странами.

С понедельника интенсивность трафика на границах увеличилась. Напомним, что с 11 мая возобновляются процедуры по воссоединению семьи для граждан Швейцарии и проживающих в Конфедерации граждан ЕС и ЕАСТ. Что касается разрешений на работу для иностранных граждан, то Швейцария начала рассматривать заявки поданные гражданами ЕС/ЕАСТ до 25 марта и гражданами третьих стран до 19 марта. Кроме того, в Швейцарию смогут въехать работники из третьих стран, которые уже имеют разрешение на работу, но не могли получить визу из-за действующих ограничений. Дальнейшие послабления запланированы на 8 июня.

Десятки тысяч безработных

159 500 человек зарегистрированы как безработные в региональном агентстве по трудоустройству (RAV), а всего работу в Швейцарии ищут 230 000 человек, рассказал в ходе вчерашнего брифинга глава дирекции по вопросам труда Государственного секретариата по экономике (Seco) Борис Цюрхер.

К настоящему времени 185 000 компаний подали документы на частичную безработицу для 1,9 млн сотрудников – 97,5% запросов были одобрены. Ситуация, похоже, стабилизировалась, так как в течение последних нескольких дней практически не поступало новых заявок. Цюрхер добавил, что компании могут продолжать подавать запросы на частичную безработицу и после отмены ограничений. Это касается, в частности, ресторанов, которые из-за необходимости соблюдать дистанцию могут принять меньше гостей, чем обычно, и, следовательно, нуждаются теперь в меньшем количестве персонала.

По данным Seco, объем производства Швейцарии в апреле упал на 25%, что соответствует убыткам в размере 21-30 млрд франков. Потери производства в целом за год, при условии, что в стране больше не будут вводить ограничения, оцениваются в 30-80 млрд франков.

Швейцарцы стали больше экономить

Если обычно швейцарские домохозяйства в среднем откладывают 13% от своих доходов, то во время коронакризиса доля сбережений увеличилась практически в два раза и составила 22%, отмечается в исследовании Credit Suisse. Люди стали больше экономить, потому что тратить деньги теперь просто негде. Около трети потребительских расходов, как правило, приходится на товары и услуги, которые из-за ограничительных мер стали недоступны. Доходы при этом снизились в среднем на 5% по сравнению с докризисным периодом. Эксперты предполагают, что в скором времени домохозяйства потратят часть сбережений на потребительские товары.

Международный день медсестры

В честь отмечаемого сегодня Дня медицинской сестры Международный совет медицинских сестер и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца призывают воздать должное медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с Covid-19.

Медсестры рискуют своим здоровьем, ухаживая за заболевшими, но в некоторых странах вместо слов благодарности и уважения они слышат угрозы, а иногда даже подвергаются притеснениям и нападениям.

Кроме того, в наиболее пострадавших от пандемии странах, где системы здравоохранения функционируют относительно неплохо, Covid-19 заразились около 10% медицинских работников. Этот показатель может быть гораздо выше в регионах, где системы здравоохранения перегружены из-за вооруженных конфликтов или многолетнего отсутствия финансовой поддержки, подчеркивается в коммюнике МКК.

Движение Красного Креста и Красного Полумесяца и Международный совет медицинских сестер призывают правительства взять на себя обязательства по обеспечению защиты и безопасности медсестер и других медицинских работников.

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