11 мая 2020 года войдет в историю как день «великой отмены карантина» в Европе. С сегодняшнего дня во Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Чехии, Греции и других странах снимаются многие ограничения, введенные с целью остановить распространение коронавируса. Не стала исключением и Швейцария, где с понедельника открываются школы, магазины, рестораны, музеи, библиотеки и фитнес-центры.

Какой эффект дали ограничения?

За последние три дня власти зарегистрировали 179 новых случаев заражения коронавирусом: 81 – в пятницу, 44 – в субботу, 54 – в воскресенье. Всего с начала эпидемии, согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения от 10 мая, инфекция была подтверждена у 30 305 человек, 1538 из них скончались. Платформы, агрегирующие данные кантонов, сообщают о более 1830 скончавшихся. Напомним, что статистика на сайтах OFSP и кантонов может отличаться: бюллетень OFSP выходит раз в день и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Кроме того, OFSP может не включать или ретроспективно исключать из официальной статистики случаи, по которым отсутствуют полные данные.

Было бы число жертв выше, если бы правительство не запретило массовые мероприятия и не закрыло рестораны, магазины и другие учреждения? Ответ на этот вопрос содержится в опубликованном на сайте OFSP докладе, в котором подведены промежуточные итоги и оценен эффект от введенных ограничений по состоянию на 27 апреля. Пик числа зарегистрированных заражений пришелся на период с 21 по 23 марта и наступил спустя неделю после того, как Федеральный совет объявил о закрытии магазинов и запрете мероприятий. Значительное сокращение числа новых заражений наступило после 2 апреля, т.е. примерно через 11-13 дней после введения чрезвычайного положения и вступления в силу соответствующих мер. Число летальных исходов начало снижаться после 9 апреля, хотя и в гораздо меньшей степени, чем количество заражений.

Авторы доклада пришли к выводу, что меры по борьбе с Covid-19 доказали свою эффективность: с начала апреля число новых заражений, госпитализаций и летальных исходов сократилось, а в отделениях интенсивной терапии теперь достаточно свободных мест. Ограничения, впрочем, не дают немедленного эффекта, учитывая время, которое протекает между инфицированием и началом заболевания, его диагностикой и госпитализацией. Так, от заражения до появления первых симптомов проходит от 5 до 14 дней, при этом человек может быть уже заразным в течение 1-3 дней до их проявления, подчеркивается в докладе OFSP. В среднем от появления симптомов до госпитализации проходит 7 дней, а до летального исхода – 14 дней.

«Мы не хотим знать, с кем вы ужинаете»

В пятницу Федеральный совет провел пресс-конференцию, в ходе которой уточнил, как на практике будут реализовываться некоторые из его постановлений. В частности, после напряженных переговоров и вмешательства федерального уполномоченного по защите данных представители гастрономической отрасли смогли убедить власти отказаться от обязательного сбора данных посетителей кафе и ресторанов. Раскрыть личную информацию можно будет по желанию, для этого нужно будет заполнить формуляр с указанием фамилии, имени, номера телефона, даты и времени посещения ресторана, а также номера столика, при этом для группы из четырех человек достаточно оставить контакты одного гостя. Как отметил федеральный советник Ален Берсе, цель этой меры не в том, чтобы узнать, с кем вы ужинали, а в том, чтобы, в случае необходимости, предупредить клиентов, что их столик обслуживал заболевший официант.

Напомним, что с 11 мая возобновляется контроль над цепочками заражения: если кто-то из вашего близкого окружения заразится коронавирусом, то власти с вами свяжутся и обяжут соблюдать карантин. Как этого избежать? По возможности работать из дома, сократить количество контактов, всегда и везде соблюдать двухметровую дистанцию.

В рамках состоявшейся на прошлой неделе внеочередной сессии парламент заблокировал использование разработанного Лозаннской федеральной политехнической школой (EPFL) приложения для отслеживания контактов без соответствующей правовой основы. Федеральный совет должен представить законопроект до 20 мая, а парламент рассмотрит его в рамках летней сессии. Тестовая версия приложения появится 13 мая.

Одежду – в карантин?

Что касается модных магазинов, которые также открываются сегодня, то в некоторых из них клиентов могут попросить надеть маску на входе и продезинфицировать руки. На полу будет нанесена разметка, позволяющая покупателям соблюдать дистанцию. Число клиентов в примерочных будет ограничено. Риск передачи вируса через текстиль очень низок, тем не менее, некоторые бренды будут отправлять одежду после примерки в карантин или отпаривать ее при температуре 60 градусов, сообщает RTS.

Дистанция в школах

В каждом кантоне к открытию школ подходят по-разному. Общими для всех остаются правила гигиены и социальной дистанции: ученики должны будут находиться в двух метрах от учителя, но не должны будут соблюдать это расстояние между собой. Добавим, что 61% респондентов, принявших участие в опросе Нашей Газеты, отправят сегодня своего ребенка в школу, 29% – нет, а 10% пока сомневаются. Школьное образование в Швейцарии является обязательным, но власти некоторых кантонов обещали пока не штрафовать родителей, которые не хотят отпускать детей в школу из страха заразиться коронавирусом, и постараются наладить с ними диалог.

Границы постепенно открываются

Сегодня снимаются ограничения на въезд для некоторых категорий иностранных граждан, в частности, станет возможным воссоединение семей для родственников граждан Швейцарии или граждан ЕС/ЕАСТ, проживающих в Конфедерации. Работники из третьих стран, которые уже имеют разрешение на работу в Швейцарии, но не смогли получить визу из-за ограничений на въезд, смогут въехать в страну. С 11 мая власти также начнут рассматривать заявления о трудоустройстве, поданные до 25 марта.

В этой связи на несколько часов в день возобновляют свою работу 15 пограничных переходов в кантонах Женева, Граубюнден, Юра, Невшатель, Золотурн, Тичино, Вале и Во: Certoux, Chancy I, Croix-de-Rozon, Landecy, Spiess, Fahy, Biaufond, Flüh, Camedo, Ponte Faloppia, Pizzamiglio, Brusata, Morgins, Crassier, Auberson. Часы работы других пунктов пересечения границы продлены. Точное время работы всех переходов можно узнать на сайте Федеральной таможенной администрации (AFD).

Противники карантина и жертвы коронакризиса

Несмотря на то, что ограничения способствуют сдерживанию эпидемии и снятию нагрузки с системы здравоохранения, многие считают, что запреты нарушают фундаментальные гражданские права. 9 мая в Берне, Цюрихе, Базеле и Санкт-Галлене несколько сотен человек вышли на улицы с требованиями отменить чрезвычайные меры, причем некоторые демонстранты размахивали Конституцией Конфедерации. В Берне полиция использовала громкоговорители, чтобы призвать участников демонстрации разойтись, но не применяла силу, так как среди демонстрантов было много пожилых людей и семей с детьми. В других городах акции также завершились мирно.

Тем временем, в субботу в Женеве снова выстроилась километровая очередь за бесплатными пакетами с едой и средствами гигиены. 554 из 2000 пришедших за гуманитарной помощью человек согласились заполнить анкеты и рассказать о своем социальном статусе. Выяснилось, что только 40% из них имеют медицинскую страховку. 52% обратившихся за помощью – это нелегальные мигранты, 28,3% – иностранцы с видом на жительство, 4,5% – просители убежища, 3,6% – швейцарцы.

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