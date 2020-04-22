Covid-19: карантин как новая норма?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от преждевременного ослабления карантинных мер, что может спровоцировать риск появления второй волны заболеваний. «До тех пор, пока не будет найдена вакцина или очень эффективный метод лечения, этот образ жизни будет нашей новой нормой», - заявил во вторник региональный директор ВОЗ Такеши Касаи. Швейцария начнет выходить из «полукарантина», в котором страна находится с 17 марта, уже со следующего понедельника, но решение правительства поддерживают не все.

Школьный вопрос разделил Конфедерацию

В Восточной и Западной Швейцарии по-разному отреагировали на решение правительства открыть общеобразовательные школы 11 мая. В частности, ассоциация учителей кантона Во раскритиковала этот шаг, назвав его безответственным, и обратилась к кантональному правительству с просьбой не выполнять решение Федерального совета. «Нет концепции соблюдения гигиенических правил, и у нас нет гарантии, что дети не передают вирус. В этих условиях школы не могут быть открыты 11 мая», - заявил президент ассоциации Грегори Дюран в комментарии SRF.

Кантональные власти понимают высказанные опасения, но, тем не менее, будут стараться следовать плану Федерального совета и ждут рекомендаций Федерального департамента здравоохранения (OFSP) относительно того, каким образом должны соблюдаться правила гигиены и социальной дистанции во время уроков.

Добавим, что профсоюзы кантонов Женева, Во и Невшатель также прохладно отнеслись к решению правительства возобновить работу некоторых магазинов и парикмахерских 27 апреля и посчитали его преждевременным. Профсоюзы требуют гарантий соблюдения мер безопасности и защиты здоровья рабочих и сотрудников.

+119 случаев за сутки

Тем временем, статистика заболеваемости продолжает вселять надежду: за последние сутки новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 119 человек, что в 10 раз меньше, чем в пиковые моменты эпидемии. По данным OFSP, к 21 апреля вирусом в Швейцарии и Лихтенштейне заразились 28 063 человека. От вызванных Covid-19 осложнений, согласно бюллетеню OFSP от 21 апреля, скончались 1187 человек. По информации агрегирующей данные кантонов платформы corona-data.ch, число жертв превысило 1460 человек.

Напомним, что статистика на сайтах OFSP и кантонов может отличаться, так как бюллетень OFSP выходит раз в день и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Кроме того, OFSP может не включать или ретроспективно исключать из официальной статистики случаи, по которым отсутствуют полные данные.

Риск заражения по воздуху

На сайте OFSP обновлены рекомендации относительно того, как избежать риска заражения коронавирусом. «Подхватить» инфекцию можно при контакте с заболевшим, когда выделяемые им при кашле, чихании или разговоре мелкие капли попадают на дыхательные пути здорового человека. Чтобы избежать заражения, OFSP рекомендует обязательно соблюдать дистанцию. Важной профилактической мерой является также регулярное проветривание помещений: открывайте окна каждые два часа, по крайней мере, на 5-10 минут. Чем меньше пространство и чем больше людей в нем находится, тем чаще его необходимо проветривать, подчеркивает OFSP и добавляет, что нет причин опасаться передачи вируса через систему вентиляции и кондиционирования.

Датчик для обнаружения вируса в воздухе

Между тем, исследователи Федеральной научно-исследовательской лаборатории по материаловедению (Empa), Цюрихского политеха (ETHZ) и Университетской больницы Цюриха разрабатывают датчик для обнаружения коронавируса в окружающей среде. Его можно использовать, например, для измерения концентрации вируса на железнодорожных вокзалах или в вентиляционных системах больниц. Чтобы продемонстрировать надежность своего сенсора, исследователи протестировали его с помощью близкородственного вируса SARS-CoV, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. «Тесты показали, что сенсор может четко различать очень похожие последовательности РНК двух вирусов», - объяснил руководитель исследования Цзин Ван. Датчик еще нуждается в доработке: как только он будет готов, его можно будет использовать для обнаружения любых вирусов с целью предотвращения эпидемий на ранней стадии.

Швейцарцы хотят носить маски

59% жителей Швейцарии считают, что маски нужно обязательно надевать, выходя из дома – об этом говорится в опросе, проведенном группой изданий Tamedia. При этом пожилые люди настроены более категорично, чем молодые: за обязательное ношение масок в общественных местах выступают 49% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет и 69% респондентов старше 65 лет. Любопытно и то, что в более пострадавшей от эпидемии Романдии уровень одобрения ношения масок выше, чем в немецкоязычной Швейцарии. Напомним, что OFSP не рекомендует носить маски здоровым людям, однако 60% участников опроса полагают, что эта рекомендация связана с тем, что масок не хватает.

Швейцарские фармакомпании тестируют лекарства от коронавируса

Novartis и Roche проводят клинические испытания существующих лекарственных средств, которые могут оказаться эффективными против коронавируса. Так, Novartis объявила о достижении соглашения с Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) о проведении третьей фазы клинических испытаний гидроксихлорокина (о средстве можно подробнее прочитать в нашей статье) на 440 пациентах в 12 больницах. Кроме того, Novartis тестирует на пациентах с вызванными Covid-19 осложнениями препарат Jakavi, применяемый для терапии миелопролиферативных заболеваний, сообщает Le Temps.

Roche, в свою очередь, приступила к углубленному клиническому исследованию иммунодепрессанта Actemra, который может ослабить реакцию иммунной системы при тяжелых случаях Covid-19. Многообещающим может быть и другой выпускаемый Roche препарат Esbriet – это средство на основе действующего вещества пирфенидона используется для лечения идиопатического легочного фиброза.

Швейцарское приложение для отслеживания контактов

Мы уже рассказывали, что из-за недостаточной прозрачности Федеральные политехнические школы Лозанны и Цюриха решили выйти из европейского проекта по созданию приложения для отслеживания контактов заболевших. Сейчас Швейцария разрабатывает собственное приложение DP-3T, которое будет предупреждать пользователей о контакте с зараженными людьми. Программа работает на основе Bluetooth, будет доступна для скачивания на добровольной основе, а данные будут храниться децентрализованно. Приложение должно быть готово к 11 мая. В настоящее время офис федерального уполномоченного по защите данных и прозрачности изучает приложение и требует, в частности, доказательств наличия достаточных правовых оснований.

Благотворительные футболки

«Нужно действовать настолько быстро, насколько это возможно, но настолько медленно, насколько это необходимо», - заявил федеральный советник Ален Берсе в ходе пресс-конференции, на которой Федеральный совет представил план поэтапного снятия ограничений. Эта фраза разлетелась по СМИ и мгновенно стала настолько популярной, что два жителя Фрибурга решили напечатать ее на футболках и продавать их, а вырученные средства направить в благотворительный фонд Chaîne du Bonheur, оказывающий поддержку людям, попавшим в сложную ситуацию из-за коронавируса. Одна футболка стоит 25 франков, а за 48 часов удалось собрать 15 000 франков. Сам Берсе к идее отнесся с энтузиазмом. «Браво», - написал он в комментарии под постом о выпуске футболок в Instagram, сообщает Tribune de Genève.

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