Автор: Заррина Салимова, Женева, 17. 07. 2020. Просмотров: 400
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ предупреждают о тревожном снижении уровня детской вакцинации во всем мире. Эксперты опасаются, что пандемия нового коронавируса сведет на нет достигнутый с таким трудом прогресс в сфере глобального охвата иммунизацией.|
L’Organisation mondiale de la santé et l’Unicef mettent en garde contre une baisse alarmante du taux de vaccination des enfants dans le monde. La pandémie menace les progrès durement acquis en matière de couverture vaccinale, craignent les experts.
Международные организации и эксперты в области здравоохранения продолжают бить тревогу и привлекать внимание общественности к пагубным долгосрочным последствиям пандемии Covid-19. Мы рассказывали, что распространение новой коронавирусной инфекции может вызвать замедление борьбы с ВИЧ на 10 и более лет, а полный перерыв в лечении ВИЧ-инфекции на шесть месяцев может стать причиной более чем полумиллиона дополнительных летальных исходов в связи со СПИДом в странах Африки южнее Сахары в течение следующего года (2020–2021).
Под угрозой находятся также глобальные программы детской иммунизации, сообщается в совместном коммюнике ВОЗ и ЮНИСЕФ. Число прошедших вакцинацию детей во всем мире не увеличивается в течение 10 лет. Так, в конце 2019 года, то есть до появления Covid-19, уровень иммунизации против кори и дифтерии, столбняка и коклюша (DTP3) составлял 85%, при этом ежегодно 14 млн детей, в основном, из стран Африки, не проходили вакцинацию. Из-за пандемии еще большее количество малышей не получили прививки: Covid-19 повлиял на кампании вакцинации в 75% из 82 рассмотренных экспертами стран.
В частности, предварительные данные указывают на то, что за первые четыре месяца 2020 года число детей, получивших три дозы DTP3, существенно сократилось – впервые за 28 лет в мире может наблюдаться уменьшение охвата иммунизации против дифтерии, столбняка и коклюша.
Более того, по меньшей мере, 30 кампаний вакцинации против кори были отменены или находятся под угрозой отмены, что может привести к дальнейшим вспышкам заболевания в 2020 году и в последующий период. В целом, вероятность того, что родившийся сегодня ребенок получит все рекомендованные в мире вакцины до достижения им пятилетнего возраста, составляет менее 20%.
Люди не могут получить доступ к прививкам по разным причинам: из-за нежелания покидать дом и идти в больницу, где можно заразиться SARS-CoV-2, а также из-за вызванных эпидемией перебоев с транспортом, экономических проблем и ограничением свободы передвижения. Многие медицинские работники не могут выполнять свои обязанности из-за невозможности совершать поездки и отсутствия защитного материала.
«Covid-19 превратил рутинную вакцинацию в сложнейшую задачу», - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор и призвала предотвратить дальнейшее ухудшение охвата иммунизацией и срочно возобновить программы вакцинации до того, как жизнь детей окажется под угрозой из-за других заболеваний. «Мы не можем обменять один кризис в области здравоохранения на другой», - подчеркнула она.
«Вакцины являются одним из самых мощных инструментов в истории общественного здравоохранения, и в настоящее время иммунизируется больше детей, чем когда-либо прежде. Но пандемия поставила эти достижения под угрозу», - сказал в свою очередь глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он также призвал страны обеспечить продолжение плановых программ вакцинации и отметил, что дозы вакцин могут быть безопасно доставлены даже во время пандемии.
Добавим, что на днях федеральный суд вынес любопытное решение по спору разведенных родителей насчет прививок для ребенка: отец настаивал на вакцинации несовершеннолетних детей от кори, а мать была против. Суд занял сторону отца, приняв во внимание тот факт, что в начале 2019 года в Швейцарии наблюдался рост заболеваемости корью, и это повысило риск заражения, а также учтя рекомендации Минздрава Конфедерации о вакцинации. Несмотря на то, что корь представляет абстрактную опасность для соответствующих детей, отказ от вакцинации может поставить под угрозу их благополучие. В конце концов, прививки предназначены для устранения или, по крайней мере, сведения к минимуму абстрактной возможности заражения болезнью, классифицируемой как опасная, постановил суд.
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