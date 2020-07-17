Международные организации и эксперты в области здравоохранения продолжают бить тревогу и привлекать внимание общественности к пагубным долгосрочным последствиям пандемии Covid-19. Мы рассказывали, что распространение новой коронавирусной инфекции может вызвать замедление борьбы с ВИЧ на 10 и более лет, а полный перерыв в лечении ВИЧ-инфекции на шесть месяцев может стать причиной более чем полумиллиона дополнительных летальных исходов в связи со СПИДом в странах Африки южнее Сахары в течение следующего года (2020–2021).

Под угрозой находятся также глобальные программы детской иммунизации, сообщается в совместном коммюнике ВОЗ и ЮНИСЕФ. Число прошедших вакцинацию детей во всем мире не увеличивается в течение 10 лет. Так, в конце 2019 года, то есть до появления Covid-19, уровень иммунизации против кори и дифтерии, столбняка и коклюша (DTP3) составлял 85%, при этом ежегодно 14 млн детей, в основном, из стран Африки, не проходили вакцинацию. Из-за пандемии еще большее количество малышей не получили прививки: Covid-19 повлиял на кампании вакцинации в 75% из 82 рассмотренных экспертами стран.

В частности, предварительные данные указывают на то, что за первые четыре месяца 2020 года число детей, получивших три дозы DTP3, существенно сократилось – впервые за 28 лет в мире может наблюдаться уменьшение охвата иммунизации против дифтерии, столбняка и коклюша.

Более того, по меньшей мере, 30 кампаний вакцинации против кори были отменены или находятся под угрозой отмены, что может привести к дальнейшим вспышкам заболевания в 2020 году и в последующий период. В целом, вероятность того, что родившийся сегодня ребенок получит все рекомендованные в мире вакцины до достижения им пятилетнего возраста, составляет менее 20%.

Люди не могут получить доступ к прививкам по разным причинам: из-за нежелания покидать дом и идти в больницу, где можно заразиться SARS-CoV-2, а также из-за вызванных эпидемией перебоев с транспортом, экономических проблем и ограничением свободы передвижения. Многие медицинские работники не могут выполнять свои обязанности из-за невозможности совершать поездки и отсутствия защитного материала.

«Covid-19 превратил рутинную вакцинацию в сложнейшую задачу», - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор и призвала предотвратить дальнейшее ухудшение охвата иммунизацией и срочно возобновить программы вакцинации до того, как жизнь детей окажется под угрозой из-за других заболеваний. «Мы не можем обменять один кризис в области здравоохранения на другой», - подчеркнула она.

«Вакцины являются одним из самых мощных инструментов в истории общественного здравоохранения, и в настоящее время иммунизируется больше детей, чем когда-либо прежде. Но пандемия поставила эти достижения под угрозу», - сказал в свою очередь глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он также призвал страны обеспечить продолжение плановых программ вакцинации и отметил, что дозы вакцин могут быть безопасно доставлены даже во время пандемии.

Добавим, что на днях федеральный суд вынес любопытное решение по спору разведенных родителей насчет прививок для ребенка: отец настаивал на вакцинации несовершеннолетних детей от кори, а мать была против. Суд занял сторону отца, приняв во внимание тот факт, что в начале 2019 года в Швейцарии наблюдался рост заболеваемости корью, и это повысило риск заражения, а также учтя рекомендации Минздрава Конфедерации о вакцинации. Несмотря на то, что корь представляет абстрактную опасность для соответствующих детей, отказ от вакцинации может поставить под угрозу их благополучие. В конце концов, прививки предназначены для устранения или, по крайней мере, сведения к минимуму абстрактной возможности заражения болезнью, классифицируемой как опасная, постановил суд.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.