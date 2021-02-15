Откроют магазины и рестораны или нет? Снимут ограничения или еще сильнее закрутят гайки? Продлят действующий в Швейцарии частичный локдаун или отменят его? Ответы на эти вопросы, возможно, станут известны 17 февраля, когда состоится очередное заседание швейцарского правительства. И чем ближе эта дата, тем сильнее становится давление на Федеральный совет.

Наша Газета уже рассказывала, что онлайн-петиция с призывом отменить карантин собрала более 240 000 подписей. Свое недовольство и критику в адрес властей открыто высказывают не только интернет-пользователи, но и представители партий и различных организаций. В интервью SonntagsZeitung глава кантонального совета Вале Кристоф Дарбелле, министр здравоохранения кантона Женева Мауро Подджа и его цугский коллега Мартин Пфистер высказались за возобновление работы магазинов. В свою очередь министр здравоохранения кантона Фрибург Анн-Клод Демьер поддерживает постепенное открытие ресторанов.

К выходу из локдауна призывают также организация Economiesuisse и Ассоциация работодателей Швейцарии, которые представили правительству собственный план возобновления экономической жизни в четыре этапа, причем первые шаги должны быть сделаны уже первого марта, сообщает NZZ am Sonntag.

Не остались в стороне и представители культурной сферы. В опубликованном в пятницу коммюнике музеи Женевы, вслед за их коллегами из Базеля, обратились к властям с просьбой вновь позволить им работать с 1 марта. Искусство и культура необходимы для психического и физического здоровья, утверждают музейные работники, и с ними трудно не согласиться.

Под огнем критики правительство, кажется, готово немного менять курс. Если полторы недели назад власти заявляли, что пока не рассматривают вопрос о каких-либо послаблениях, а 17 февраля никаких серьезных изменений ожидать не стоит, то в прошлую пятницу министр здравоохранения Ален Берсе дал понять, что ситуация может измениться. В интервью изданию Le Nouvelliste он заявил о готовности прислушаться к требованиям населения. «Мы видим, что происходит. Мы понимаем разочарования и хотим снова возобновления работы некоторых структур», - отметил Берсе, объясняя свою позицию тем, что эпидемиологическая ситуация в Швейцарии улучшается. Но, по его замечанию, «нужно быть осторожными», так как новые варианты вируса продолжают распространяться. «С самого начала кризиса Федеральный совет пытается, насколько это возможно, защитить уязвимые слои населения», - подытожил министр, добавив, что готовых решений не существует.

Желание вернуться к нормальной жизни понятно, но, с другой стороны, что-то не слышно врачей и эпидемиологов, которые также призывали бы к скорейшему снятию ограничений. Может быть, потому что те, кто уже более года находится «на линии фронта», прекрасно осознают, что лучше перестраховаться, чем поспешить и затем снова иметь дело с заполненными отделениями интенсивной терапии.

На осторожности настаивает, например, президент Кантональной конференции директоров здравоохранения Лукас Энгельбергер. «Мы пока не знаем, как будут развиваться мутации, опасность третьей волны еще не устранена», - подчеркнул он в комментарии SRF. О возможном наступлении третьей волны пандемии предупредил со страниц SonnntagsZeitung и швейцарский эпидемиолог Петер Юни. Специалист обратил внимание на ошибки, которые, по его мнению, были допущены во время второй волны. По его словам, поздние меры Федерального совета привели к тому, что уровень смертности в Швейцарии стад одним из самых высоких в мире.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Напомним, что во время первой волны эпидемии Швейцария лидировала в рейтингах лучше всего справляющихся с коронакризисом стран именно по той причине, что правительство при принятии решений основывалось на научной экспертизе, а сейчас Конфедерация не входит даже в первую десятку. Так, недавно был составлен рейтинг Lowy Institute, эксперты которого провели оценку действий правительств разных стран в связи с пандемией на основе шести критериев, включая число случаев инфицирования и летальных исходов, а также частоту тестирования. В десятку лидеров помимо Новой Зеландии вошли Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка, а Конфедерация оказалась на 53-м месте.

О том, какую позицию займет правительство и сможет ли оно найти золотую середину между требованиями лоббистов и необходимостью сохранения санитарных правил, станет известно в среду.