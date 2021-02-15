Автор: Заррина Салимова, Берн, 15. 02. 2021.
Политические, экономические и культурные круги Швейцарии призывают к ослаблению мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса, и требуют возобновления работы магазинов, ресторанов и музеев.|
Les milieux politiques, économiques et culturels réclament un assouplissement des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus et exigent une réouverture des magasins, des restaurants et des musées.
Откроют магазины и рестораны или нет? Снимут ограничения или еще сильнее закрутят гайки? Продлят действующий в Швейцарии частичный локдаун или отменят его? Ответы на эти вопросы, возможно, станут известны 17 февраля, когда состоится очередное заседание швейцарского правительства. И чем ближе эта дата, тем сильнее становится давление на Федеральный совет.
Наша Газета уже рассказывала, что онлайн-петиция с призывом отменить карантин собрала более 240 000 подписей. Свое недовольство и критику в адрес властей открыто высказывают не только интернет-пользователи, но и представители партий и различных организаций. В интервью SonntagsZeitung глава кантонального совета Вале Кристоф Дарбелле, министр здравоохранения кантона Женева Мауро Подджа и его цугский коллега Мартин Пфистер высказались за возобновление работы магазинов. В свою очередь министр здравоохранения кантона Фрибург Анн-Клод Демьер поддерживает постепенное открытие ресторанов.
К выходу из локдауна призывают также организация Economiesuisse и Ассоциация работодателей Швейцарии, которые представили правительству собственный план возобновления экономической жизни в четыре этапа, причем первые шаги должны быть сделаны уже первого марта, сообщает NZZ am Sonntag.
Не остались в стороне и представители культурной сферы. В опубликованном в пятницу коммюнике музеи Женевы, вслед за их коллегами из Базеля, обратились к властям с просьбой вновь позволить им работать с 1 марта. Искусство и культура необходимы для психического и физического здоровья, утверждают музейные работники, и с ними трудно не согласиться.
Под огнем критики правительство, кажется, готово немного менять курс. Если полторы недели назад власти заявляли, что пока не рассматривают вопрос о каких-либо послаблениях, а 17 февраля никаких серьезных изменений ожидать не стоит, то в прошлую пятницу министр здравоохранения Ален Берсе дал понять, что ситуация может измениться. В интервью изданию Le Nouvelliste он заявил о готовности прислушаться к требованиям населения. «Мы видим, что происходит. Мы понимаем разочарования и хотим снова возобновления работы некоторых структур», - отметил Берсе, объясняя свою позицию тем, что эпидемиологическая ситуация в Швейцарии улучшается. Но, по его замечанию, «нужно быть осторожными», так как новые варианты вируса продолжают распространяться. «С самого начала кризиса Федеральный совет пытается, насколько это возможно, защитить уязвимые слои населения», - подытожил министр, добавив, что готовых решений не существует.
Желание вернуться к нормальной жизни понятно, но, с другой стороны, что-то не слышно врачей и эпидемиологов, которые также призывали бы к скорейшему снятию ограничений. Может быть, потому что те, кто уже более года находится «на линии фронта», прекрасно осознают, что лучше перестраховаться, чем поспешить и затем снова иметь дело с заполненными отделениями интенсивной терапии.
На осторожности настаивает, например, президент Кантональной конференции директоров здравоохранения Лукас Энгельбергер. «Мы пока не знаем, как будут развиваться мутации, опасность третьей волны еще не устранена», - подчеркнул он в комментарии SRF. О возможном наступлении третьей волны пандемии предупредил со страниц SonnntagsZeitung и швейцарский эпидемиолог Петер Юни. Специалист обратил внимание на ошибки, которые, по его мнению, были допущены во время второй волны. По его словам, поздние меры Федерального совета привели к тому, что уровень смертности в Швейцарии стад одним из самых высоких в мире.
Напомним, что во время первой волны эпидемии Швейцария лидировала в рейтингах лучше всего справляющихся с коронакризисом стран именно по той причине, что правительство при принятии решений основывалось на научной экспертизе, а сейчас Конфедерация не входит даже в первую десятку. Так, недавно был составлен рейтинг Lowy Institute, эксперты которого провели оценку действий правительств разных стран в связи с пандемией на основе шести критериев, включая число случаев инфицирования и летальных исходов, а также частоту тестирования. В десятку лидеров помимо Новой Зеландии вошли Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка, а Конфедерация оказалась на 53-м месте.
О том, какую позицию займет правительство и сможет ли оно найти золотую середину между требованиями лоббистов и необходимостью сохранения санитарных правил, станет известно в среду.
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