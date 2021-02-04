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четверг, 4 февраля 2021 года   

Covid-19: «пандемия в пандемии»|Covid-19: «une pandémie dans la pandémie»

Автор: Заррина Салимова, Берн, 4. 02. 2021.

Министр здравоохранения Ален Берсе. Скриншот трансляции брифинга от 3 февраля

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация с точки зрения статистических показателей улучшается, новые варианты вируса продолжают распространяться – об этом заявил на состоявшейся в среду пресс-конференции федеральный советник Ален Берсет. По его словам, ослабление мер борьбы с коронавирусом пока не представляется возможным.

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Bien que la situation épidémiologique s’améliore au niveau des chiffres, des cas liés aux nouvelles variantes du virus se multiplient, a annoncé mercredi le conseiller fédéral Alain Berset devant la presse. Selon lui, l’assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus n’est pas encore envisageable.

В среду, после очередного заседания швейцарского правительства, министр здравоохранения Ален Берсе провел пресс-конференцию и проинформировал о новых решениях властей и развитии ситуации в Швейцарии.

2847 заражений мутациями

С точки зрения статистических показателей обстановка в Конфедерации не выглядит такой драматичной, какой она была всего несколько недель назад. Так, за последние сутки федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировало 1796 новых заражений, 74 госпитализации и 42 летальных исхода. Однако внутри этой эпидемии набирает обороты еще одна – эпидемия новых вариантов коронавируса. По состоянию на 3 февраля, мутации были обнаружены в 2847 образцах, что в два раза больше, чем неделей ранее. Причем 1140 случаев относятся к «британскому» варианту (B.1.1.7), а 57 – к «южноафриканскому» (B.1.351). Остальные пробы не могут быть отнесены к одной из мутаций. Добавим, что во вторник власти сообщили о 2722 случаях инфицирования новыми вариантами, а в понедельник – о 2411. По оценкам рабочей группы Конфедарции по вопросам Covid-19, на мутацию B.1.1.7 приходится 15-20% новых заражений.

Как заявил в среду перед прессой федеральный советник Ален Берсе, эпидемиологическая ситуация улучшается, но распространение более заразных мутаций вызывает беспокойство, по этой причине Федеральный Совет пока не рассматривает вопрос о каких-либо послаблениях. Правительство вновь проведет анализ обстановки 17 февраля, но никаких серьезных изменений не ожидается.

Новые контракты на поставки вакцин

Конфедерация подписала контракт с немецкой фармацевтической компанией Curevac и правительством Швеции на поставку 5 млн доз вакцины. Как и препараты Pfizer/BioNTec и Moderna, вакцина Curevac основана на мРНК-технологии. Швеция закажет вакцины для стран, не входящих в ЕС, то есть Норвегии, Исландии и Швейцарии, и перепродаст их им без прибыли. Берн также оставил предзаказ на 6 млн доз белковой вакцины Novavax.

Кроме того, Швейцария заказала дополнительно еще 6 млн доз вакцины Moderna. Таким образом, на данный момент Конфедерация заключила контракты с пятью производителями: Moderna (13,5 млн доз), Pfizer/BioNTech (около 3 млн), AstraZeneca (около 5,3 млн), Curevac (5 млн) и Novavax (6 млн). Это должно гарантировать, что, даже в случае трудностей с доставкой, население будет иметь в наличии достаточное количество доз.

Берн продолжает вести переговоры с другими производителями, поскольку трудно оценить, как будет развиваться пандемия. Напомним, что швейцарское правительство придерживается диверсифицированной стратегии приобретения вакцин, основанных на различных технологиях (мРНК, векторные, белковые) и произведенных разными компаниями.

AstraZeneca пока не одобрена

Власти делают предзаказы еще до одобрения препаратов, но население Швейцарии получит доступ к вакцинам при условии успешного завершения клинических испытаний и выдачи разрешения от швейцарского органа контроля за лекарственными препаратами Swissmedic, который пока допустил на рынок только две вакцины – Moderna и Pfizer/BioNTech. Препарат AstraZeneca до сих пор находится на рассмотрении, и, как стало известно в среду, процесс одобрения заявки затягивается, так как Швейцария пока не располагает достаточными данными для одобрения вакцины. Шведско-британская лаборатория должна предоставить Берну дополнительную информацию, а для оценки безопасности, эффективности и качества требуются дальнейшие исследования. Параллельно Swissmedic рассматривает еще одну заявку, поданную компанией Johnson & Johnson.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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Берн оплатит прививки дипломатам

На состоявшемся 3 февраля заседании Федеральный совет также принял решение расширить круг людей, которые могут быть бесплатно вакцинированы против коронавируса. Отныне Конфедерация будет покрывать расходы на вакцинацию лиц, проживающих в Швейцарии и не охваченных системой обязательного медицинского страхования. В частности, речь идет о дипломатах и сотрудниках многочисленных международных организаций. Более того, прививки будут бесплатными для фронтальеров, работающих в швейцарских медицинских учреждениях. По оценкам властей, это коснется, в общей сложности, около 150 000 человек, а дополнительные расходы составят 3,5 млн франков.

 

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