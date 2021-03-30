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вторник, 30 марта 2021 года   

Covid-19: бесплатные самотесты будут доступны после Пасхи|Covid-19: pas d’auto-tests gratuits avant Pâques

Автор: Заррина Салимова, Берн, 30. 03. 2021.

Фото: Nashagazeta.ch

Тесты на коронавирус для самостоятельного использования появятся в швейцарских аптеках с 7 апреля. Каждый человек сможет получить пять бесплатных экземпляров в месяц.

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Des tests à faire soi-même seront disponibles dans les pharmacies suisses dès le 7 avril. Chaque personne pourra obtenir gratuitement cinq auto-tests par mois.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), десять стран мира располагают 76% имеющихся в настоящее время вакцин. Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник подверг критике эту практику, подчеркнув, что глобальный кризис требует глобальных ответных мер, а общее решение начинается с солидарности. О том, как продвигается вакцинация в Швейцарии, какие побочные эффекты на прививки зарегистрировали власти, когда будут доступны тесты для самопроверки, читайте в нашем обзоре.

Более 4500 инфекций за три дня

С пятницы по понедельник в Швейцарии и Лихтенштейне зафиксированы 4573 новых случая, 131 госпитализация и 12 летальных исходов. За последние четырнадцать дней общее число инфекций составило 22 685, то есть зарегистрированы 262,41 новых случая на 100 000 жителей. В общей сложности в кантоны были доставлено 1 713 475 доз, 1 347 740 из которых уже введены, причем 506 559 человек получили обе инъекции.

Ранее Федеральный совет установил контрольные показатели, которые будут учитываться при принятии решений о дальнейших послаблениях или ужесточениях действующих санитарных мер. До тех пор, пока все уязвимые люди не будут вакцинированы, власти будут ориентироваться на следующие эпидемиологические индикаторы: 14-дневный уровень заболеваемости не должен быть выше, чем на дату вступления в силу первых ограничений (22 марта); число пациентов с Covid-19 в отделениях интенсивной терапии не должно превышать 250 человек; индекс воспроизводства вируса (R-значение) должен быть меньше 1; семидневные показатели госпитализаций и летальных исходов должны быть меньше, чем по состоянию на 22 марта. На настоящий момент пороговые значения превышает только один показатель – R-значение составило 1,19.

Тесты для самопроверки

С 7 апреля в швейцарских аптеках будут доступны тесты для самопроверки на коронавирус. Об этом заявил федеральный советник Ален Берсе в интервью телеканалу SRF. Речь идет о тестах на основе вирусного антигена, для которых нужно взять мазок из средней или передней части носа. Результат доступен в течение 20-30 минут. Напомним, что каждый человек сможет получить пять бесплатных самотестов в месяц.

Уже известно, что компании Roche и Siemens обратятся в швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic за разрешением на использование тестов для самопроверки после того, как Минздрав одобрит их тесты для профессионального использования. Кроме того, заявку в Минздрав подала компания Zanella, выпускающая тесты на основе слюны. Добавим, что власти ставят перед собой амбициозную цель, планируя каждую неделю тестировать до 40% мобильного населения, например, в офисах и школах. По словам Алена Берсе, делать тесты на антиген перед встречей должно стать почти рефлексом.

Побочные эффекты на вакцины

Swissmedic и региональные центры фармакологического надзора проанализировали 862 сообщения о подозрительных побочных реакциях на вакцины против Covid-19 в Швейцарии. 460 случаев касались вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, а 393 – препарата Moderna. В 599 сообщениях (69,5%) речь шла о легких реакциях, в то время как 263 сообщения (30,5%) считаются серьезными. Наиболее частыми реакциями в так называемых «тяжелых» случаях были: температура, респираторный дистресс, гиперчувствительность/анафилактические реакции, заболевание Covid-19 (заражение может произойти одновременно с вакцинацией, однако причинно-следственной связи между вакцинацией и болезнью не существует: в отличие от «живых», вакцины от Covid-19 не содержат вирусов и поэтому не могут вызывать инфекцию), рвота, головокружение, головная боль/мигрень и сыпь.

37 человек скончались через короткий или длительный период времени после введения вакцины. Средний возраст скончавшихся составлял 84 года, и большинство из них страдали серьезными ранее существовавшими заболеваниями. Эти случаи были проанализированы с особой тщательностью. Согласно последним данным, летальные исходы были вызваны имеющимися заболеваниями и, несмотря на временное совпадение, нет конкретных доказательств того, что смерть наступила в результате вакцинации.

В целом, изученные реакции соответствуют тем, которые наблюдались в ходе исследований, проводившихся до выдачи разрешений на использование вакцин, и не меняют положительного соотношения пользы и риска используемых препаратов.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

Перейти на страницу досье

Лабораторное происхождение вируса маловероятно

В совместном исследовании экспертов ВОЗ и Китая гипотеза о передаче вируса SARS-CoV-2 человеку через промежуточное животное названа «весьма вероятной», в то время как утечка вируса из лаборатории считается «крайне маловероятной». Специалисты, которым, как отмечает ряд СМИ, не была предоставлена достаточная свобода действий во время их четырехнедельного пребывания в Ухани, считают, что «с учетом литературы о роли сельскохозяйственных животных как промежуточных хозяев заболеваний, существует необходимость в дальнейших исследованиях, в том числе в более широком географическом масштабе», в Китае и других странах. Эксперты поддерживают общепринятую теорию естественной передачи вируса человеку от животного-резервуара, возможно, летучей мыши, через другое животное, которое еще не идентифицировано. Прямая передача вируса через животное-резервуар тоже считается «вероятной». Комиссия также не исключила возможность передачи вируса через замороженное мясо. Таким образом, в окончательном варианте доклада, копия которого была получена несколькими информационными агентствами в понедельник, содержится тот же вывод, который предварительно был озвучен экспертной комиссией в начале февраля этого года в Ухани.

 

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Covid-19: бесплатные самотесты будут доступны после Пасхи

 Тесты на коронавирус для самостоятельного использования появятся в швейцарских аптеках с 7 апреля. Каждый человек сможет получить пять бесплатных экземпляров в месяц.

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