Судья отказался выслушать мнение ученых, поддерживающих экоактивистов, сочтя, что их показания не позволят получить новую информацию, которая могла бы повлиять на рассмотрение дела. 12 адвокатов, представляющих интересы более 30 защитников природы, подчеркнули, что без свидетельств исследователей у них нет возможности добиться оправдательного приговора, информирует телерадиокомпания RTS. Их легко понять, так как речь в поддержку обвиняемых мог бы произнести лауреат Нобелевской премии по химии 2017 года Жак Дюбоше, подписавший в 2019 году вместе с другими учеными опубликованное в газете Le Temps открытое письмо, в котором исследователи выразили поддержку движению по борьбе с климатическими изменениями Extinction Rebellion и одобрили акты гражданского неповиновения.

В первый день разбирательства один из адвокатов отметил, что гражданское неповиновение – это крайний способ привлечь внимание широкой общественности к необходимости сохранить окружающую среду. Одна из обвиняемых призналась, что боится за будущее нашей планеты, и рассказала о том, как изменила свою жизнь: стала веганской, прекратила летать самолетами, сменила банк и покупает одежду в секонд-хендах. По словам другого подсудимого, его действиями управлял гнев, поскольку правительства ничего не делают для спасения природы, хотя ученые уже полстолетия призывают принять меры. Третий заявил, что, по его мнению, он не совершил ничего противозаконного. Одна из обвиняемых, ученая Федеральной политехнической школы Цюриха, в течение двух часов приводила аргументы в пользу проведенной в ноябре 2019 года акции.

Черная пятница была выбрана неслучайно, поскольку активисты выступают также против чрезмерного потребления и попыток компаний склонить к этому покупателей. Акцию в тот день во Фрибурге, а также аналогичные акции в разных странах Европы подготовила организация Block Friday. Защитники климата, загородившие 29 ноября 2019 года вход во Fribourg Centre, являются членами организаций Grève du climat и Extinction Rebellion.

В прошлом году их приговорили к штрафам в размере 200-500 франков за участие в несанкционированной демонстрации, нарушение общественного порядка и невыполнение требований полиции. Активисты, большинству из которых 19-25 лет, подали апелляции. Швейцарская пресса посвятила этому процессу много статей, отчасти потому, что аналогичные акции прошли в Лозанне, Женеве и Невшателе. Адвокаты подчеркивают, что речь идет о самом важном процессе в этой сфере в Романдской Швейцарии. Разбирательство продлится до 1 июня.

Главный вопрос, которым задаешься, думая об этом и других судебных разбирательствах, звучит так: можно ли оправдать гражданское неповиновение необходимостью немедленно спасать природу? Частичным ответом может стать то, что в 2020 году в суде в Ренане (кантон Во) были оправданы двенадцать экоактивистов, которые 22 ноября 2018 года ворвались в отделение Credit Suisse, расположенное на улице Lion d'Or в Лозанне. С теннисными ракетками в руках участники акции выразили возмущение по поводу лицемерия банка, использующего положительный образ Роджера Федерера и одновременно вкладывающего деньги в ископаемые источники энергии. Суд пришел к выводу, что обвиняемые могли привлечь внимание СМИ только таким способом, при этом они не проявили агрессию. Будет ли во Фрибурге вынесено аналогичное решение, неизвестно, так как ученым не позволили сказать свое слово. Мы следим за развитием ситуации.