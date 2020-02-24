Молодого швейцарца Николя обязали выплатить банку 2252 франка – эта сумма покроет расходы на очистку фасада, пишет газета Le Temps. Николя – член объединения BreakFree, девиз которого звучит так: «Гражданское неповиновение и мобилизация в защиту климата». В свое оправдание подсудимый заявил, что стремился не нанести ущерб, а привлечь внимание к тому, какой вред наносит природе деятельность Credit Suisse. Он добавил, что оставлял отпечатки не один, а вместе с единомышленниками, используя легкосмываемую краску. Его адвокат подчеркнула, что оправдание Николя укрепило бы веру молодых защитников природы в правосудие, в противном случае они могут прибегнуть к куда более жестким методам, чем акция «красные руки». Адвокат отметила, что действия ее подзащитного были продиктованы крайней необходимостью на фоне безответственности финансовых учреждений. По ее словам, Николя стремился предотвратить угрожающую планете опасность и, в конечном итоге, спасти человеческие жизни, в том числе свою собственную.



Приняв во внимание обстоятельства дела, суд напомнил о том, что крайняя необходимость предполагает непосредственную опасность, которой можно избежать только путем правонарушения. В случае Николя не требовалось оставлять отпечатки на фасаде банка, чтобы привлечь внимание к маршу экоактивистов и их взглядам. Добавим, что Николя предстоит оплатить и судебные издержки на сумму около 1000 франков.



Напомним, что в январе этого года в Ренане (кантон Во) были оправданы в суде двенадцать экоактивистов, которые 22 ноября 2018 года ворвались в отделение Credit Suisse, расположенное на улице Lion d'Or в Лозанне. С теннисными ракетками в руках участники акции выразили возмущение по поводу лицемерия банка, использующего положительный образ Роджера Федерера и одновременно вкладывающего деньги в ископаемые источники энергии. Суд пришел к выводу, что обвиняемые могли привлечь внимание СМИ только таким способом, при этом они не проявили агрессию.





Исход судебного процесса стал прецедентом, который дал надежду швейцарским экоактивистам на то, что они смогут одержать новые победы, поэтому многие с волнением ожидали окончания разбирательства в Женеве. Интересно, что прокуратура кантона Во оспорила решение суда в Ренане, и теперь, после двух процессов и вынесения диаметрально противоположных решений, защитникам природы не терпится узнать, чью сторону займет водуазский апелляционный суд.