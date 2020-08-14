По мнению комиссии Национального совета, иски природоохранных организаций – разумное средство борьбы за чистоту окружающей среды. Добавим, что их право подавать жалобы закреплено в законе о защите природы и пейзажей (LPN/NHG). В 2008 году швейцарцы проголосовали на референдуме против инициативы, предполагающей отмену этого права, пишет газета Tribune de Genève.

Некоторые члены комиссии по вопросам окружающей среды не считают нужным принимать меры, указывая на то, что статистические данные не позволяют сделать вывод о злоупотреблениях со стороны природоохранных организаций. С этим мнением не согласен депутат Национального совета от Христианско-демократической партии (PDC/CVP) Филипп Матиас Брежи, который считает, что результаты вышеупомянутого референдума подтвердили право экоактивистов подавать иски, но не стали оправданием бюрократической волокиты, когда речь идет о небольших проектах, осуществляемых простыми гражданами. По мнению политика, разумнее всего было бы запретить защитникам природы обращаться в суд, если не устраивающее их строительство ведется вдали от центра деревни или города на площади менее 600 кв. м.

В свою очередь, экоактивисты Швейцарии полагают, что власти не уделяют должного внимания их деятельности, и потому движения по борьбе с климатическими изменениями Extinction Rebellion (XR), Collective Climate Justice, la Grève du climat и Collectif Break Free призывают провести экологическую забастовку 4 сентября, а в конце сентября – неделю массового гражданского неповиновения. При последних словах не стоит представлять себе драки с полицией, так как организаторы заранее высказались против применения насилия.

По заявлению организации Grève du climat, защитники природы имеют право бороться за достойную жизнь на нашей планете, но до настоящего времени к их мнению не прислушивались. «Это вынуждает нас прибегнуть к средствам, которые, мы надеемся, будут восприняты всерьез», - приводит Tribune de Genève слова представителя Grève du climat. Под лозунгом «выступим за перемены» единомышленники хотят продемонстрировать в течение одной недели, как может выглядеть в будущем жизнь, построенная на принципах защиты окружающей среды.

Для этого организации планируют провести ряд акций, также они составляют декларацию с предложениями о том, как достичь углеродной нейтральности к 2030 году. На сайте Extinction Rebellion размещены объявления о проведении семинаров по гражданскому неповиновению без применения насилия. Интересующимся расскажут, насколько такое поведение законно в сегодняшнем политическом и экологическом контексте, разъяснят правовые тонкости, дадут советы, как управлять своими эмоциями и т.д.

Тем временем неправительственные организации (НПО) Stand.earth и Amazon Watch обвиняют европейские банки в двойных стандартах: с одной стороны, кредитно-финансовые учреждения выступают в защиту климата и коренных народов, с другой – вкладывают деньги в добычу нефти в Южной Америке. В совместном отчете НПО упомянуты кантональный банк Женевы, UBS, Credit Suisse, швейцарские отделения разных банков, включая BNP Paribas, Indosuez и ING. В документе отмечается, что эти учреждения частично несут ответственность за влияние добычи нефти на тропические леса, включая ущерб, причиняемый коренным народам, и уничтожение природы.

UBS не комментирует отчет, подчеркивая, что придерживается самых высоких социальных и экологических стандартов. Также в банке отметили, что UBS не раз отказывался осуществлять транзакции, когда происхождение нефти не согласовывалось с вышеупомянутыми стандартами. В Credit Suisse пояснили, что директивы банка, касающиеся возможных угроз для природы и общества, регулярно пересматриваются. Может быть, в будущем швейцарский финансовый гигант выработает такие нормы, что у экоактивистов не останется поводов для критики?