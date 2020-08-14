Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 14 августа 2020 года   

Политика и защита природы|La politique et la protection de l’environnement

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн, 14. 08. 2020. Просмотров: 189

Если природа погибнет, то улетать с Земли человечеству будет некуда © Pietro De Grandi/unsplash.com

Комиссия по вопросам окружающей среды Национального совета проголосовала за отмену права природоохранных организаций обращаться в суд, если речь идет о небольших проектах застройки. Со своей стороны, экоактивисты хотят провести забастовку в защиту климата 4 сентября, а в конце сентября – неделю гражданского неповиновения.|
La Commission de l'environnement du Conseil national a voté pour l’abolition du droit des organisations environnementales de faire recours lorsqu'il s'agit de projets de moindre importance. De leur côté, les défenseurs de la nature veulent organiser une grève du climat le 4 septembre, et fin septembre – une semaine de désobéissance civile.

По мнению комиссии Национального совета, иски природоохранных организаций – разумное средство борьбы за чистоту окружающей среды. Добавим, что их право подавать жалобы закреплено в законе о защите природы и пейзажей (LPN/NHG). В 2008 году швейцарцы проголосовали на референдуме против инициативы, предполагающей отмену этого права, пишет газета Tribune de Genève.

Некоторые члены комиссии по вопросам окружающей среды не считают нужным принимать меры, указывая на то, что статистические данные не позволяют сделать вывод о злоупотреблениях со стороны природоохранных организаций. С этим мнением не согласен депутат Национального совета от Христианско-демократической партии (PDC/CVP) Филипп Матиас Брежи, который считает, что результаты вышеупомянутого референдума подтвердили право экоактивистов подавать иски, но не стали оправданием бюрократической волокиты, когда речь идет о небольших проектах, осуществляемых простыми гражданами. По мнению политика, разумнее всего было бы запретить защитникам природы обращаться в суд, если не устраивающее их строительство ведется вдали от центра деревни или города на площади менее 600 кв. м.

В свою очередь, экоактивисты Швейцарии полагают, что власти не уделяют должного внимания их деятельности, и потому движения по борьбе с климатическими изменениями Extinction Rebellion (XR), Collective Climate Justice, la Grève du climat и Collectif Break Free призывают провести экологическую забастовку 4 сентября, а в конце сентября – неделю массового гражданского неповиновения. При последних словах не стоит представлять себе драки с полицией, так как организаторы заранее высказались против применения насилия.

По заявлению организации Grève du climat, защитники природы имеют право бороться за достойную жизнь на нашей планете, но до настоящего времени к их мнению не прислушивались. «Это вынуждает нас прибегнуть к средствам, которые, мы надеемся, будут восприняты всерьез», - приводит Tribune de Genève слова представителя Grève du climat. Под лозунгом «выступим за перемены» единомышленники хотят продемонстрировать в течение одной недели, как может выглядеть в будущем жизнь, построенная на принципах защиты окружающей среды.

Для этого организации планируют провести ряд акций, также они составляют декларацию с предложениями о том, как достичь углеродной нейтральности к 2030 году. На сайте Extinction Rebellion размещены объявления о проведении семинаров по гражданскому неповиновению без применения насилия. Интересующимся расскажут, насколько такое поведение законно в сегодняшнем политическом и экологическом контексте, разъяснят правовые тонкости, дадут советы, как управлять своими эмоциями и т.д.

Тем временем неправительственные организации (НПО) Stand.earth и Amazon Watch обвиняют европейские банки в двойных стандартах: с одной стороны, кредитно-финансовые учреждения выступают в защиту климата и коренных народов, с другой – вкладывают деньги в добычу нефти в Южной Америке. В совместном отчете НПО упомянуты кантональный банк Женевы, UBS, Credit Suisse, швейцарские отделения разных банков, включая BNP Paribas, Indosuez и ING. В документе отмечается, что эти учреждения частично несут ответственность за влияние добычи нефти на тропические леса, включая ущерб, причиняемый коренным народам, и уничтожение природы.

UBS не комментирует отчет, подчеркивая, что придерживается самых высоких социальных и экологических стандартов. Также в банке отметили, что UBS не раз отказывался осуществлять транзакции, когда происхождение нефти не согласовывалось с вышеупомянутыми стандартами. В Credit Suisse пояснили, что директивы банка, касающиеся возможных угроз для природы и общества, регулярно пересматриваются. Может быть, в будущем швейцарский финансовый гигант выработает такие нормы, что у экоактивистов не останется поводов для критики?

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 80.9
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: массовые мероприятия, маски в самолетах и вакцины

 На вчерашней пресс-конференции правительство Швейцарии сообщило о том, что мероприятия с участием более 1000 человек будут разрешены с 1 октября. В России зарегистрировали вакцину от нового коронавируса, а Берн сделал предварительный заказ препарата от Covid-19, разрабатываемого цюрихской фирмой Molecular Partners.

Всего просмотров: 1,459

Covid-19: 4,5 млн доз вакцины для Швейцарии

 Для обеспечения быстрого доступа населения Конфедерации к вакцине Берн заключил с американской компанией Moderna контракт на закупку препарата: если он успешно пройдет испытания и будет допущен на швейцарский рынок, то вакцинацию пройдут 2,25 млн человек.

Всего просмотров: 1,016

Абонемент на все виды транспорта за 800 франков

 Путешествовать по Швейцарии приятно, но билеты стоят недешево. Проблема в том, что в стране нет абонемента, который включал бы все средства передвижения. Исправить ситуацию предлагают авторы новой инициативы.

Всего просмотров: 915
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: массовые мероприятия, маски в самолетах и вакцины

 На вчерашней пресс-конференции правительство Швейцарии сообщило о том, что мероприятия с участием более 1000 человек будут разрешены с 1 октября. В России зарегистрировали вакцину от нового коронавируса, а Берн сделал предварительный заказ препарата от Covid-19, разрабатываемого цюрихской фирмой Molecular Partners.

Всего просмотров: 1,459

Абонемент на все виды транспорта за 800 франков

 Путешествовать по Швейцарии приятно, но билеты стоят недешево. Проблема в том, что в стране нет абонемента, который включал бы все средства передвижения. Исправить ситуацию предлагают авторы новой инициативы.

Всего просмотров: 915

Швейцарская идиллия на островах

 Наступило астрономическое лето. С приходом жарких дней хочется уединиться в лесах, горах или на берегу водоема. Предлагаем прогулку по живописным островам, притаившимся в самых неожиданных уголках швейцарских озер и рек.

Всего просмотров: 2,782
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top