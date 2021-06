Владимир Путин и Джо Байден в Женеве: конструктивно, но без иллюзий

Для нас, как и для всех аккредитованных на саммитe журналистов, горячая пора началась уже в понедельник: в 14 часов в Женевском международном конференц-центре открылся пресс-центр, перед входом в который сразу выстроилась очередь за «бейджиками». Она показалась длинной из-за полутораметровой дистанции между каждым человеком, но шла быстро. Организовано все было по-швейцарски - четко и прагматично. Журналисты, прошедшие вакцинацию, – пожалуйста, налево, нуждающиеся в проверке на коронавирус, – направо, и будьте любезны пройти тест, прямо на месте.

Мы оказались в левой колонне, и вся процедура аккредитации заняла считанные минуты. Вместе с бейджиком получили скромную картонную папочку с логотипом саммита и наполнением, явно рассчитанным на иностранных гостей: туристическая информация о Женеве, флешка с красивыми видами, простой карандаш, шариковая ручка… А на сайте, специально созданном к саммиту, была, в частности, размещена информация о том, какие в Швейцарии электрические розетки, и предупреждение, что адаптеры в пресс-центре не выдают, но… продают. Кстати, бесплатным кофе тоже не угощали, но буфет работал, средненький. По-протестантски, одним словом, в лучших традициях нашего города.

Вторник тоже прошел «под знаком саммита» – за чтением различных материалов, сравнением получаемой информации, написанием заметок. Неожиданно пришло приглашение выйти в прямой эфир телеканала Совета Федерации "ВМЕСТЕ-РФ" – вот уж, правда, не ждали. Вопросы наши московские коллеги составили явно по мотивам наших публикаций, а потому ответы вам уже известны, но кому интересно, могут посмотреть запись.Главное же, конечно, происходило вчера. Опасаясь пробок и кордонов, мы выехали в пресс-центр спозаранку и не знали даже, радоваться царившему в Женеве безмятежному покою или сетовать на него – ведь можно было поспать еще часик. В дороге слушали по радио интервью бывшей федеральной советницы и министра иностранных дел Швейцарии Мишлин Кальми-Ре. Эта дама, которую швейцарцы прозвали Круэллой, 87% россиян хотели бы видеть своим президентом (правда, в 2007 году), не раз бывала в России, принимала в Швейцарии Дмитрия Медведева и общалась с Владимиром Путиным, в частности, по поводу признания Косово – как вы помните, Швейцария признала эту страну одной из первых, а Россия не признала до сих пор. В 2008 году, в интервью Нашей Газете г-жа Кальми-Ре - ставшая первым политиком, с которым мы сделали интервью – рассказывала, что Швейцария полна дружеских чувств к России. Вчера, в эфире RTS, она описывала президента Путина изощренным переговорщиком, умеющим расположить к себе собеседника и, так сказать, «обезвредить». Посмотрим, как сработают эти методы на президенте Байдене, тоже в политике не … новичок, уж простите за невольный каламбур!

Джо Байден провел спокойную, надеемся, ночь в оцепленном отеле Intercontinental после встречи с президентом Швейцарской Конфедерации Ги Пармеленом, прошедшей, по словам последнего, «в теплой, дружеской обстановке». Прибытие президента Путина ожидалось, по сообщениям информированных источников, «к концу утра» в среду – есть во французском языке такое обтекаемое временное понятие «à la fin de la matinée». В 10 часов стало известно, что два президентских самолета вылетели из Сочи и прибудут в женевский аэропорт Куантрен к 12.30, то есть уже не в «конце утра», а после полудня. Выяснилось также, что прямо с дороги Владимир Владимирович направится на виллу Ла Гранж, где его будет поджидать президент Пармелен – нам удалось ухватить редкий кадр со специально обученным человеком, пылесосящим ковровую дорожку перед виллой.

Но встречает российского президента не только красная дорожка. Мы уже упоминали граффити с портретом Алексея Навального, появившееся на стене дома в Женеве в ночь на 14 июня и украшающее ее до сих пор. В ночь со вторника на среду прямо напротив появились, прикрепленные к уличным рекламным тумбам, три самодельных постера с вопросами к президенту Путину на английском и французском языках – вопросами, которые вряд ли прозвучали бы на пресс-конференции. (Кстати, «живьем» на его сольную пресс-конференцию, назначенную на 18 ч., были допущены лишь прилетевшие с ним журналисты кремлевского пула. Вот где логика? Они-то его и в Москве могут лицезреть, и в Сочи, зачем для этого в Женеву лететь?!). На создание постеров их авторов явно вдохновил фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Тексты на них были такие:



ALEXEY NAVALNY POISONED WITH NOVICHOK

AND STILL NO INVESTIGATION?

HOW COME, PRESIDENT PUTIN?



ALEXEY NAVALNY EMPOISONNÉ AU NOVITCHOK

ET TOUJOURS PAS D'ENQUÊTE?

POURQUOI, PRÉSIDENT POUTINE?



Подобные баннеры также ненадолго появились на мосту де ла Кулувреньер, рядом с отелем Mandarin Oriental, где остановилась на время саммита российская делегация.



… В полдень на огромном экране пресс-центра продолжали сменять друг друга беззвучные кадры: безлюдный парк Ла Гранж, безучастный фонтан, украшенный российскими и американскими флагами и совершенно пустой мост Монблан (движение по нему было остановлено), зеваки перед заграждением у отеля Four Seasons, суета в аэропорту в ожидании «с минуты на минуту» приземления российского борта № 1 – наш Илюшин, по мнению швейцарского комментатора, ни в чем не уступает самолету «Potus», то есть президента Байдена.



В 12.10 телеканал RTS, обладающий, вместо с Евровидением, правом хозяина на освещение события, начал прямую трансляцию. Так и хотелось сказать «ждем-с».



Мы увидели Ги Пармелена, прибывшего в парк Ла Гранж в обычном черном, даже вроде не бронированном Мерседесе, несколько машин с дипломатическими номерами, медленно проехавших по территории парка, узнали, что российский и швейцарский президенты встретятся после того, как Путин расстанется с Байденом, а посадочная полоса аэропорта все пустовала… И вот сообщение: самолет президента Путина уже в Версуа, буквально рукой подать. Вот он летит на фоне гор, ближе, ближе, приземлился, развернулся к нам носом, встал. Все внимание на дверь салона… Она открывается изнутри… «Волненье, ожиданье, нетерпенье» имеются, но для экранизации «Попутной песни» Глинки не хватает веселящегося и ликующего народа. Президент Пармелен коллегу не встречает, в отличие от Байдена накануне. Что за странный протокол? Не успели мы задаться таким вопросом, как получили ответ от знающего человека: так захотел сам президент Путин. Ответ этот был подсказан театральным шепотом и услышали его не только мы. Немедленно подошел знакомый швейцарский журналист: «Как ты думаешь, почему Путин так захотел?» Не задумываясь, отреагировала: «Байден ожидает от этой встречи стабильности и предсказуемости. Вот ему и ответ - Путин непредсказуем!».



Но вернемся… Легко сбежав по приставным ступенькам, Владимир Владимирович махнул – приветственно – рукой, и, словно по пресловутой Питерской, понесся по безлюдной Женеве на встречу с Джо Байденом.



Благо, город у нас маленький, светофоры лишь дружески подмигивают, так что несколько минут, и вот уже отечественный лимузин (помните, как их в советское время называли?) у портика виллы Ла Гранж. Дав ВВП пообщаться с Ги Пармеленом, той же дорогой проехал американский президент, кортеж которого, признаемся, был побольше. Но дело, конечно, в качестве, а не в количестве.



Момент славы Ги Пармелена: позиционировавшись между Владимиром Путиным и Джо Байденом, он приветствует их в «Женеве, городе мира», желает им «плодотворной работы на благо двух стран и всего мира» и оставляет их наедине (если не считать переводчиков). Посмотрите на лица президентов – радостными их не назовешь. Но картинка все равно красивая, а для престижа Швейцарии имидж ее президента между двумя «сильнейшими мира сегодня» на фоне элегантной, но без позолоты виллы – это ли не лучшая рекламы страны, гордящейся своими «добрыми услугами» и славящаяся скромным обаянием буржуазии?

Пресс-служба швейцарского МИД планировала, что беседа двух президентов продлится часов пять, причем без обеда – шеф протокола сообщила, что главам государств будут предложены лишь легкие закуски, кофе-чай и прохладительные напитки. (К слову, журналистам не предложили и этого.) Но уже в 17.28 стало известно, что беседа президентов закончилась, то есть она была короче, чем ожидалось. Почему? Не о чем говорить? Или не получился диалог?

Все терялись в догадках, наблюдая, как автомобиль президента Байдена двинулся ко входу в виллу Ла Гранж, ожидая его выхода. Но первым, в 17.46, вышел В. В. Путин и направился сразу в шатер, где была запланирована его пресс-конференция. Без единого слова вступления, без единого комментария он предложил задавать ему вопросы. Не будем пересказывать, все есть в записи, да и было тут все как раз вполне предсказуемо. Остановимся на, наш взгляд, главном. Когда, после корреспондентов РИА Новости и ТАСС, микрофон достался журналисту CNN, он попросил российсского президента все же охарактеризовать встречу в целом. И мы с радостью услышали, что «не было никакой враждебности», что несмотря на то, что «по многим позициям мы расходимся, с обеих сторон» была продемонстрирована готовновность наладить диалог, а потому «разговор был весьма конструктивным». При этом с приглашением друг друга в гости президенты решили пока повременить. Отвечая на второй вопрос американского коллеги, конкретно о Навальном, президент Путин ответил на него лишь после напоминания (видимо, подвел перевод), избегая даже называть фамилию «этого гражданина», со всей соответствующей аргументацией. В. В. Пути сообщил, что речь о правах человека в России была затронута - по инициативе Байдена, и добавил, что «в очередной раз убедился, что президент Байден - человек очень опытный», и что не со всеми политиками найдется говорить с глазу на глаз более двух часов. Тронуло российского лидера то, что Джо Байден говорил с ним о своей маме, что, по его мнению, «свидетельствует о его моральных ценностях».

Обсуждался и вопрос обмена заключенными - по словам президента Путина, здесь «могут быть найдены компромиссы». Будем ждать конкретики. Но итоговым заявлением В. В. Путина мы считаем безаппелляционное: «иллюзий нет, и быть не может». Завершая вчерашний день в студии RTS (https://www.rts.ch/play/tv/emission/19h30?id=6454706), мы прокомментировали, в частности, именно эту фразу. Действительно, главе государства не обязательны иллюзии, тем более, что они имеют тенденцию разбиваться. Но видение мира ему необходимо! Увы, «картинка мира», рисуемая как одним президентом, так и другим не слишком вдохновляет.

... Что сказать в заключение? За несколько дней до саммита, отвечая на вопросы журналистки английской редакции швейцарской информационной службы Swissinfo, мы, не пытаясь проникнуть в думы президента Путина, предполагали, что должна была бы или хотела бы «получить» от этой встречи Россия - с точки зрения обычного человека. Назвали отмену санкций (не вредно же мечтать), признание Спутника, активизацию культурных проектов... На эту последнюю тему у нас даже был заготовлен вопрос, касающийся всех трех стран, но до этого дело не дошло. Главное же все-таки - встреча произошла, диалог начат, будем ждать его продолжения.