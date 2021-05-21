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пятница, 21 мая 2021 года   

Место встречи изменить нельзя?|On ne change pas le lieu de rencontre ?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 21. 05. 2021.

(c) Nashagazeta

Женева называется одним из возможных мест проведения российско-американского саммита в июне.

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Genève est nommé comme un des endroits possible du rencontre entre les présidents russe et américain.

С прошлого понедельника швейцарская земля полнилась слухами. Повод для них дала публикация в российской газете Коммерсант – в ней Швейцария называлась как один из вариантов проведения российско-американского саммита. Нам спекуляции на эту тему показались преждевременными хотя бы потому, что на тот момент Кремль вообще не дал Белому дому четкого согласия на проведение встречи в верхах, хотя удобные для президента Байдена сроки назывались – уже в июне, во время его европейского турне. Развитие ситуации зависело от первой «живой» встречи глав дипломатических ведомств двух стран, Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике, «на полях» министерского заседания Арктического совета. Встреча эта состоялась поздно вечером 19 мая, но ответ на интересующий нас вопрос не дала: Блинкен подтвердил, что саммит может состояться в ближайшие недели, Лавров подтвердил готовность России к диалогу с США, но где именно произойдет этот диалог, не сказал.

Встреча российского и американского президентов в Швейцарии не стала бы премьерой – всем известно, что в 1985 году именно здесь впервые встретились Рональд Рейган и Михаил Горбачев: об этой исторической встрече Наша Газета много писала и «вообще» (о том, как отмечалось 30-летие), и со слов очевидца событий. Но вообще приезды сюда первых российских лиц – редкость: один раз побывал с государственным визитом Дмитрий Медведев. Выступление Владимира Путина в МОТ не считается – все ооновские организации с юридической точки зрения не находятся на швейцарской территории. Так что не густо.

Среди кандидатов на место проведения нового саммита назывались также Австрия и Финляндия, но интуиция подсказывает нам, что «они не пройдут». Все же Швейцария – исторический нейтральный посредник, опытный специалист по оказанию «добрых услуг» - кто только не прибегал к ним для «разруливания ситуаций», включая, в обозримом прошлом, и Россию – в момент вооруженных конфликтов с Грузией и с Украиной. Но почивать на лаврах ей не стоит – не зря посол России С.В. Гармонин, выступая два года назад на «круглом столе», посвященном как раз нейтралитету Швейцарии, задал риторический (?) вопрос о том, по-прежнему ли эта страна способна играть роль «честного брокера»: на вид швейцарцам были поставлены их «двойные стандарты» в связи с признанием Косово и упорным непризнанием Крыма.

Изменились ли кардинально отношения между Россией и Швейцарией с 1985 года? С 2019 года? На наш взгляд, нет. Продолжается, по крайней мере, внешне, видимость «теплой, дружественной обстановки», хотя вряд ли в России пропустили мимо ушей требование швейцарского МИД об освобождении Алексея Навального https://nashagazeta.ch/news/politique/predely-neytraliteta, а совсем недавно – предоставление политического убежища российскому журналисту Дмитрию Скоробутову, утверждающему, что Швейцария спасла ему жизнь.

Изменились ли кардинально отношения между Россией и США? Увы, тоже нет. Вернее, за прошедшие 35 лет бывали моменты относительной взаимной дружелюбности, но сейчас ситуация не лучше, чем в 1985 году. Тогда холодная война находилась на пике, и теперь обстановка не менее взрывоопасна. С той разницей, что тогда мир, включая США, все же смотрел на нового российского президента если не с надеждой, то хотя бы с любопытством… А сейчас оскорбительные высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина и реакция последнего достойны ссорящихся в песочнице мальчишек, и над ними можно было бы посмеяться, если бы от этих «мальчишек» не зависели жизни миллионов. Дипломатические скандалы, две столицы без послов, конфронтация России с Чехией, за которой – НАТО, внушительный (устрашающий?) парад Победы на Красной площади и столь знакомая риторика эпохи, о которой мы хотели бы забыть… И тем не менее, и тогда, в 1980-е, и сейчас диалог жизненно необходим, и даже если он не даст, как и в 1985 году, конкретных результатов, важно, чтобы он состоялся. 

… Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике прошла, по мнению ее участников, конструктивно. Глава российского МИД охарактеризовал ситуацию в целом как «нездоровую», а двусторонние отношения назвал «завалами», которые предстоит «разгребать». Так и видятся огромные московские сугробы и дворник в ушанке набекрень, в недоумении разводящий руками – как к таким подступиться? А в Женеве все время дождь, может, он растопит лед естественным, так сказать, путем? Ведь главное, как говорил Михаил Сергеевич, нáчать!

 

 

 

 

 

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