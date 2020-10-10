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09.10.2020 - 14:21Швейцария включила Россию и Грузию в «карантинный список»

Террористы в Мали убили швейцарскую заложницу|Une otage suisse a été tuée par des terroristes au Mali

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 10. 10. 2020. Просмотров: 311

Об этой трагедии, случившейся уже около месяца назад, власти Швейцарской Конфедерации узнали от французских коллег.

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Les autorités françaises ont informé la Suisse de cette tragédie qui a eu lieu il y a environ un mois.

«Когда одна дверь закрывается, другая открывается», - гласит народная мудрость. Справедливо, увы, и обратное. Во Франции в эти дни радуются возвращению на родину 75-летней Софи Петронан, последней французской заложницы, похищенной 24 декабря 2016 в Гао на севере Мали, где она жила с 2001 года и занималась гуманитарной деятельностью, членами международной террористической организации «Аль-Каида». С тех пор она содержалась в неволе в Мали и была освобождена 8 октября. Радость этой новости чуть-чуть омрачена туманными обстоятельствами счастливого избавления: правительство Франции отрицает, что вело переговоры с террористами, но при этом известно, что в прошлые выходные в Мали были отпущены на свободу 200 джихадистов – в обмен на Сумайлу Сиссе, главу малийской оппозиции. Некоторые комментаторы связывают два эти факта, но никаких доказательств пока нет.

Как бы то ни было, именно от этой отважной дамы, внешне напоминающей мать Терезу и обладающей, если верить Википедии, также и швейцарским паспортом, французские власти узнали о трагической смерти другой заложницы, гражданки Швейцарии, имя которой пока не называется. По переданной французами в прошлую пятницу коллегам в Берне информации, женщина была убита около месяца назад похитителями, принадлежащими к террористической исламистской организации Jama'at Nasr al-Islam wal Muslim (JNIM), официальной ветви «Аль-Каиды» в Мали.

«С глубокой грустью я узнал о смерти нашей соотечественницы, - прокомментировал новость министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис в распространенном МИД коммюнике. - Я осуждаю этот жестокий акт и выражаю мои самые искренние соболезнования близким жертвы».

Спикер швейцарского МИД Валентин Клива подтвердил, что речь идет об уроженке Базеля, в течение многих лет занимавшейся миссионерской деятельностью в Томбукту и в 2016 году вторично, впервые это случилось четырьмя годами ранее, похищенной исламистами.

Иной информации об этой женщине пока нет, обстоятельства ее гибели не ясны. Власти Швейцарской Конфедерации во главе с МИДом делают все возможно, чтобы выяснить, каким образом она погибла и где находится ее труп, для его репатриации. Ради этого швейцарское правительство готово вступить в контакт с новым переходным правительством Мали, говорится в официальном коммюнике.

О том, что швейцарка находился в руках террористов, в Берне, разумеется, знали. В течение последних четырех лет швейцарские дипломаты вместе с малийскими коллегами и другими партнерами старались высвободить ее и вернуть на родину. Несколько раз члены Федерального совета пытались надавить на малийские власти с требованием освободить женщину. Увы, их усилия не увенчались успехом. Под эгидой МИДа Конфедерации была создана межведомственная рабочая группа с участием представителей МИД, Федеральной полиции, Разведывательной службы и Генеральной прокуратуры. Швейцарские власти находились в постоянном контакте с семьей миссионерки.

Разумеется, мы будем следить за обновлением информации. Но эта трагедия вновь возвращает нас к вопросу о личной ответственности - в том числе и материальной: каждого за путешествия в опасные места – о высоком риске быть похищенным в Мали МИД Швейцарии официально предупреждает.

 

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