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понедельник, 3 июля 2023 года   

Статус S оправдал себя |Le statut S a fait ses preuves

Автор: , Берн, .

Берн удовлетворен тем, как используется защитный статус. Фото: Nashagazeta.ch

К такому выводу пришла специальная рабочая группа, которая проанализировала сильные и слабые стороны этого инструмента предоставления защиты украинским беженцам.

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C’est la conclusion à laquelle est parvenu un groupe d’évaluation, qui a analysé les modalités d’application de cet instrument de protection.

Статус S был впервые активирован Федеральным советом 12 марта 2022 года с целью быстрого, без лишних бюрократических проволочек предоставления защиты бежавшим от войны украинцам. Этот документ дает беженцам право на проживание и получение пособия без прохождения обычной процедуры предоставления убежища. Обладатели защитного статуса могут приглашать к себе членов семьи, путешествовать и работать, а дети - посещать школу.

В июне прошлого года Карин Келлер-Суттер, возглавлявшая в то время Федеральный департамент юстиции и полиции, создала специальную экспертную группу, члены который должны были проанализировать то, как применяется этот новый инструмент на практике. Подготовленный ими отчет был опубликован в конце июня.

В целом, эксперты пришли к выводу, что статус S доказал свою состоятельность, а его введение было необходимо, чтобы избежать перегрузки системы предоставления убежища. Более того, случаев злоупотреблений этим документом практически не было.

Помимо положительной оценки, в отчете также содержится ряд рекомендаций. В частности, рабочая группа предлагает включить статус S в планирование чрезвычайных ситуаций, как и возможность использования частного жилья. В будущем основное внимание следует уделить тому, как Конфедерация и кантоны могут быстро и в большом количестве предоставить дополнительные места для проживания. Напомним, что именно нехватка жилых помещений поначалу предоставляла серьезную проблему для властей. По мнению специалистов, процедуры регистрации и первичного размещения ищущих защиты лиц целесообразно было бы проводить в других местах, а не в федеральных центрах, что могло бы их разгрузить.

Несмотря на то, что статус S ориентирован на возвращение, рабочая группа не подвергает сомнению необходимость мер по интеграции и рекомендует создать четкую правовую базу в этом отношении, а также ввести детальный мониторинг степени интеграции беженцев.

На сегодняшний день статус S получили 80 600 человек, при этом 12 000 из них уже покинули Швейцарию. Около половины из тех, кто все еще проживает здесь, находятся в трудоспособном возрасте (от 18 до 64 лет). На рынке труда интегрированы 17% беженцев: чаще всего они работают в ресторанно-гостиничном бизнесе, а также в сфере информационных технологий и  образования. В среднем они зарабатывают по 4700 франков в месяц. Авторы отчета не обнаружили демпинга зарплат, однако выявили большие кантональные различия в уровне занятости беженцев. При этом язык, вероятно, является меньшим препятствием в немецкоязычной Швейцарии, чем во франкоязычной.

Что касается будущего защитного статуса, то эксперты выступают за координацию с Брюсселем – особенно в том случае, если инструмент должен быть сохранен после весны 2025 года, когда истекает срок действия соответствующей европейской директивы.

Рабочая группа также рассмотрела вопрос неодинакового обращения между украинскими беженцами и выходцами из других стран. С одной стороны, специалисты полагают, что определенная гармонизация между обладателями статуса S и временно допущенными лицами была бы желательна. С другой, они предостерегают от поспешных шагов и предлагают провести более детальный анализ с целью выяснить, в каких случаях различия могут быть оправданы.

Добавим, что в начале войны власти ежедневно регистрировали до 1100 заявлений о предоставлении статуса S. Сейчас число ищущих защиты значительно сократилось. Так, в мае этого года количество прошений не превышало полусотни в день. В ноябре прошлого года швейцарское правительство приняло решение продлить срок действия статуса S до марта 2024 года.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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