Автор: Заррина Салимова, Берн, 03.07.2023.
К такому выводу пришла специальная рабочая группа, которая проанализировала сильные и слабые стороны этого инструмента предоставления защиты украинским беженцам.|
C’est la conclusion à laquelle est parvenu un groupe d’évaluation, qui a analysé les modalités d’application de cet instrument de protection.
Статус S был впервые активирован Федеральным советом 12 марта 2022 года с целью быстрого, без лишних бюрократических проволочек предоставления защиты бежавшим от войны украинцам. Этот документ дает беженцам право на проживание и получение пособия без прохождения обычной процедуры предоставления убежища. Обладатели защитного статуса могут приглашать к себе членов семьи, путешествовать и работать, а дети - посещать школу.
В июне прошлого года Карин Келлер-Суттер, возглавлявшая в то время Федеральный департамент юстиции и полиции, создала специальную экспертную группу, члены который должны были проанализировать то, как применяется этот новый инструмент на практике. Подготовленный ими отчет был опубликован в конце июня.
В целом, эксперты пришли к выводу, что статус S доказал свою состоятельность, а его введение было необходимо, чтобы избежать перегрузки системы предоставления убежища. Более того, случаев злоупотреблений этим документом практически не было.
Помимо положительной оценки, в отчете также содержится ряд рекомендаций. В частности, рабочая группа предлагает включить статус S в планирование чрезвычайных ситуаций, как и возможность использования частного жилья. В будущем основное внимание следует уделить тому, как Конфедерация и кантоны могут быстро и в большом количестве предоставить дополнительные места для проживания. Напомним, что именно нехватка жилых помещений поначалу предоставляла серьезную проблему для властей. По мнению специалистов, процедуры регистрации и первичного размещения ищущих защиты лиц целесообразно было бы проводить в других местах, а не в федеральных центрах, что могло бы их разгрузить.
Несмотря на то, что статус S ориентирован на возвращение, рабочая группа не подвергает сомнению необходимость мер по интеграции и рекомендует создать четкую правовую базу в этом отношении, а также ввести детальный мониторинг степени интеграции беженцев.
На сегодняшний день статус S получили 80 600 человек, при этом 12 000 из них уже покинули Швейцарию. Около половины из тех, кто все еще проживает здесь, находятся в трудоспособном возрасте (от 18 до 64 лет). На рынке труда интегрированы 17% беженцев: чаще всего они работают в ресторанно-гостиничном бизнесе, а также в сфере информационных технологий и образования. В среднем они зарабатывают по 4700 франков в месяц. Авторы отчета не обнаружили демпинга зарплат, однако выявили большие кантональные различия в уровне занятости беженцев. При этом язык, вероятно, является меньшим препятствием в немецкоязычной Швейцарии, чем во франкоязычной.
Что касается будущего защитного статуса, то эксперты выступают за координацию с Брюсселем – особенно в том случае, если инструмент должен быть сохранен после весны 2025 года, когда истекает срок действия соответствующей европейской директивы.
Рабочая группа также рассмотрела вопрос неодинакового обращения между украинскими беженцами и выходцами из других стран. С одной стороны, специалисты полагают, что определенная гармонизация между обладателями статуса S и временно допущенными лицами была бы желательна. С другой, они предостерегают от поспешных шагов и предлагают провести более детальный анализ с целью выяснить, в каких случаях различия могут быть оправданы.
Добавим, что в начале войны власти ежедневно регистрировали до 1100 заявлений о предоставлении статуса S. Сейчас число ищущих защиты значительно сократилось. Так, в мае этого года количество прошений не превышало полусотни в день. В ноябре прошлого года швейцарское правительство приняло решение продлить срок действия статуса S до марта 2024 года.
Швейцария в биполярном миреВойна в Украине и риск шпионажа со стороны России и Китая стали одними из главных тем нового доклада Федеральной разведывательной службы (NDB/SRC).
Швейцарские «Леопарды» не поедут в УкраинуТакое решение принял вчера Федеральный совет на своем последнем заседании перед летними каникулами.
Федеральный Берн ждет гостей1 и 2 июля исторические административные здания швейцарской де-факто столицы будут открыты для широкой публики.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Станет ли Женева примером для всей Швейцарии?Июньское голосование в Женеве привлекло внимание всей страны и возобновило дебаты о предоставлении более длинного отпуска по уходу за ребенком для обоих родителей на национальном уровне.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Добавить комментарий