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30.10.2021 - 10:39У Александры Конуновой конфисковали скрипку

Сменить пол в Швейцарии станет проще|Le changement de sexe en Suisse sera plus facile

Автор: Заррина Салимова, Берн, 1. 11. 2021.

Радужный флаг ЛГБТ-сообщества, вывешенный на крыше одного из домов во время «Месяца гордости» в Берне. Фото: Nashagazeta.ch

С 1 января 2022 года трансгендерные лица или люди с вариациями полового развития смогут быстрее и легче изменить свой пол и имя в реестре актов гражданского состояния. 

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Dès le 1er janvier 2022, les personnes transgenres ou présentant une variation du développement sexuel pourront faire modifier les indications relatives à leur sexe et à leur prénom qui figurent au registre de l’état civil rapidement et simplement.

В настоящее времени пол и имя в Швейцарии можно изменить только в судебном или административном порядке, однако эта процедура в ближайшем будущем будет значительно упрощена – такое решение принял Федеральный совет, постановив, что необходимые поправки в Гражданский кодекс (ГК) и соответствующие постановления вступят в силу с 1 января 2022 года.

Принятая парламентом в декабре прошлого года поправка позволяет без бюрократических сложностей изменить свой пол и имя путем простой подачи заявления в бюро записи актов гражданского состояния. Заявление может быть подано любым человеком, который не идентифицирует себя с указанным при рождении полом. В некоторых случаях может потребоваться согласие законного представителя, например, если заявитель не достиг 16-летнего возраста или имеет опекуна, а также если такое решение принял орган по защите взрослых. Для смены документов больше не нужно будет проходить медицинский осмотр. Стоимость процедуры обойдется в 75 франков.

Кого же коснутся нововведения? Поправка устранит препятствия для двух категорий граждан. Прежде всего, речь идет об интерсекс-людях, которых биологически нельзя однозначно отнести ни к мужчинам, ни к женщинам. Интерсекс-люди рождаются с особенностями анатомии. У них могут быть нетипичное строение половых органов, гормональные отличия и необычный набор хромосом (не мужской XY, не женский XX, а XXY или XXYY). При этом, определить пол ребенка без специального генетического анализа практически невозможно. Однако, согласно швейцарскому законодательству, новорожденные должны быть зарегистрированы в течение трех дней с точным указанием пола, и впоследствии интерсекс-люди часто сталкиваются со сложностями при желании сменить пол.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), в популяции рождается до 1,7% интерсекс-людей – почти столько же, сколько и рыжеволосых. Хирургические операции, которые проводятся детям-интерсексам для «коррекции» пола или «стандартизации» внешнего вида, нередко ведут к необратимым последствиям для физического и психического здоровья. ООН призывает отказаться от подобных вмешательств, если в этом нет медицинской необходимости, и дать интерсексам возможность самостоятельно принять взвешенное и осознанное решение по достижении ими взрослого возраста.

Кроме того, новый закон значительно облегчит жизнь людям, совершившим траснгендерный переход. Воспринимаемая гендерная идентичность таких людей не соответствует внешним характеристикам: они часто заявляют, что живут как мужчина в теле женщины или наоборот. В Швейцарии насчитывается несколько сотен трансгендерных людей - от 100 до 200 человек прошли или рассматривают возможность проведения операции по смене пола, уточняет RTS. В это число, впрочем, не входят те, для кого операция невозможна, например, из-за возраста или состояния здоровья.

Изменение указания пола в записи актов гражданского состояния никак не повлияет на семейно-правовые отношения, то есть брак или зарегистрированное партнерство не будут расторгнуты. Отношения между родителями и детьми также остаются неизменными.

Швейцария не ставит под сомнение бинарность полов. Так, поправка к закону не предполагает введение третьего гендерного варианта или общего отказа от упоминания пола: в будущем человека можно будет зарегистрировать только как мужчину или женщину. Однако, по крайней мере, одному гражданину Конфедерации удалось обмануть систему и, воспользовавшись юридической лазейкой, добиться признания себя как небинарного человека. Добавим, что некоторые другие страны отказались от бинарной системы. Так, на днях в США впервые выдали гендерно-нейтральный паспорт, в котором в графе «пол» стоит отметка «х», означающая, что человек не идентифицирует себя ни как мужчина, ни как женщина.

 

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