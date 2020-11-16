Новая уголовная норма Швейцарии для борьбы с гомофобией

12 ноября 2020 года Европейская комиссия представила план борьбы с ненавистью и дискриминацией лиц, принадлежащих к ЛГБТ+ сообществу, в странах ЕС. Все, конечно, знают, что ЛГБТ – это русская калька аббревиатуры, возникшей в английском языке для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender), а «плюс» включает в эту группу все прочие сексуальные меньшинства.

На наш взгляд, в борьбе с ненавистью, чувством часто иррациональным, как и любовь, никакой план не поможет, но вот в борьбе с дискриминацией – вполне. Главное же, эта новость напомнила нам о том, что из-за пандемии коронавируса, отодвинувшей на второй план все прочие события, мы не прокомментировали одно из изменений в УК Конфедерации. Наверстываем упущенное, с помощью эксперта – Сергея Лакутина.

Итак, 9 февраля 2020 года на всенародном голосовании была принята парламентская инициатива, предусматривающая внесение изменений в статью 261bis Уголовного кодекса Швейцарии. Данная статья, называемая «антирасистской», запрещает «дискриминацию и подстрекательство к ненависти» (именно такое, в переводе на русский, название у статьи).

Статья довольно длинная, но мы приведем достаточно обширный ее фрагмент, который и сам по себе интересен, и необходим для понимания проблематики:

«каждый, кто публично подстрекает к ненависти или к дискриминации против одного лица или группы лиц по причине расовой, этнической, или религиозной принадлежности или сексуальной ориентации,

каждый, кто публично распространяет идеологию, целью которой является систематическое унижение или очернение данного лица или группы лиц,

каждый, кто, с той же целью, организует или поощряет пропагандистские действия или участвует в них,

каждый, кто публично, устно, письменно, изображениями, жестами, насилием или другими способами унижает или дискриминирует, задевая человеческое достоинство, лицо или группу лиц по причине расовой, этнической или религиозной принадлежности или сексуальной ориентации, или кто, по той же причине, грубо минимизирует или ищет оправдания геноциду или другим преступлениям против человечества,

каждый, кто отказывает в предоставлении услуг лицу или группе лиц по причине расовой, этнической, или религиозной принадлежности или сексуальной ориентации,

понесет наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет или денежного штрафа».

Упоминание «сексуальной ориентации» как раз и было добавлено в текст закона после голосования 9 февраля, а новая версия закона вступила в силу 1 июля.

Обращаем ваше внимание на такие фигурирующие в тексте понятия, как «публично», «подстрекательство», «ненависть», «дискриминация». Юристы деликатно называют их сложными, так как они оставляют возможность для интерпретации – как для обывателей, так и для судов.

Возьмем, например, «публичность». Если некто выкрикнул на улице гомофобское ругательство, ни к кому не обращаясь конкретно, то считается ли это публичным оскорблением? По букве нового закона, да. А если тот же человек не кричал, а тихо обращался лишь к своему другу? И как быть, если его тем не менее услышал кто-то еще? Слова, сказанные по телевидению, или комментарии в Интернете на газетную статью – публичные. А публикация в Facebook, доступная лишь ограниченному кругу друзей? Здесь все не так ясно.

Статья 261bis в том виде, в каком она существовала до 9 февраля 2020 года, вступила в силу в 1995 году. Согласно данным Федеральной комиссии против расизма, с того момента и по 2018 год судебными органами были зафиксированы 910 случаев ее нарушения, с последовавшими судебными разбирательствами. В 62 % случаев обвиняемые были найдены виновными и осуждены.

Новые изменения в законе приветствовались различными швейцарскими правозащитными группами и ассоциациями по защите прав сексуальных меньшинств. При этом некоторые движения и политические партии, в том числе самая большая политическая сила страны, Народная партия Швейцарии (UDC/SVP), критикуют добавление фразы о сексуальной ориентации в текст закона.

По их мнению, ассоциации будут подавать большое количество необоснованных жалоб. Будет мало обвинительных приговоров, но много попыток устрашения и давления, с дополнительной работой для правовой системы страны, и так хронически перегруженной. Кроме того, как заявляют противники нововведений, закон уже позволяет наказывать за оскорбления.

Сторонники же изменений указывают на то, что раньше при нанесении оскорбления лишь человек, которого напрямую оскорбили, имел право подать жалобу. Теперь же жалоба может быть подана любым лицом – к примеру, человеком, присутствовавшим на месте событий, или ассоциацией, защищающей права сексуальных меньшинств.

Также стоит отметить, что обновленная статья предусматривает наказание за отказ в предоставлении услуг на почве сексуальной ориентации. На практике это означает, что если, к примеру, кондитер отказывается испечь торт для однополой свадьбы, то он может быть привлечен к уголовной ответственности, при условии, что будет очевидна гомофобская мотивация. А доказать это не всегда будет легко.

Наконец, новая уголовная норма применяется автоматически. Это означает, что нет необходимости для подачи жалобы от потерпевшего лица. При получении информации о совершении правонарушения, полиция или прокуратура обязаны дать ход уголовному преследованию, даже в отсутствие формальных претензий со стороны жертвы.

Об авторе: Сергей Лакутин, адвокат Женевской коллегии адвокатов, член Швейцарской ассоциации адвокатов www.slegal.ch