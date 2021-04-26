Любопытнейший юридический казус произошел в кантоне Аргау – кантональный суд разрешил человеку не указывать биологический пол, причем сделать это удалось, несмотря на то, что, согласно законодательству Конфедерации, в официальных документах в графе «пол» можно выбрать только между мужским и женским.

Бинарная гендерная система, делящая всех людей на мужчин и женщин, не способна охватить все многообразие человечества. Небинарные люди не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам; либо причисляют себя и к тем, и к другим; либо вообще считают свой пол нейтральным. В некоторых странах, например, в Австрии, Бельгии и Германии, существует возможность указывать не мужской и не женский пол, а третий вариант, либо можно оставить графу незаполненной. Этой юридической лазейкой и воспользовался проживающий в Германии гражданин Конфедерации, сообщает Швейцарская ассоциация транс-людей (TGNS).

Юлиан (имя вымышлено) смог изменить свое имя в отделе регистрации гражданского состояния немецкой коммуны, где он сейчас живет, и, таким образом, аннулировал официальную запись о своем поле. Однако власти его родного кантона Аргау отказались удалять указание пола в швейцарских документах. Тогда Юлиан обратился в суд – и выиграл. Кантональные судьи решили, что Швейцарии также следует удалить запись о половой принадлежности Юлиана.

Данное решение было впервые принято в Швейцарии, но оно, впрочем, касается только официального признания выданных в Германии документов, то есть того, что за рубежом пол человека указан как небинарный или вообще не указан. В Швейцарии же до сих пор нет возможности зарегистрировать небинарность, если по этому вопросу не было принято подобного решения в другой стране. Кроме того, постановление кантонального суда не является окончательным и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Дискуссии о том, чтобы добавить в документы возможность указывать третий (средний, нейтральный, другой) пол, ведутся в Швейцарии уже несколько лет. Так, Национальная комиссия по этике в области медицины считает, что «действующие положения не отражают многообразия гендерной идентичности и не учитывают основные интересы отдельных лиц». Более того, в опубликованном в октябре прошлого года отчете Комиссия рекомендует отказаться от любой официальной регистрации пола, уточняет RTS.