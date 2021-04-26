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понедельник, 26 апреля 2021 года   

Третий пол|Le troisième sexe

Автор: Заррина Салимова, Арау, 26. 04. 2021.

Фото: Sharon McCutcheon on Unsplash

Впервые в Швейцарии кантональный суд юридически признал небинарного человека, который не идентифицирует себя ни как мужчина, ни как женщина. Это решение, впрочем, не является окончательным и может быть обжаловано в Федеральном суде.

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Pour la première fois en Suisse, le tribunal cantonal a reconnu une personne non-binaire qui ne s’identifie ni comme homme ni comme femme. Toutefois, la décision n’est pas définitive et peut encore faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

Любопытнейший юридический казус произошел в кантоне Аргау – кантональный суд разрешил человеку не указывать биологический пол, причем сделать это удалось, несмотря на то, что, согласно законодательству Конфедерации, в официальных документах в графе «пол» можно выбрать только между мужским и женским.

Бинарная гендерная система, делящая всех людей на мужчин и женщин, не способна охватить все многообразие человечества. Небинарные люди не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам; либо причисляют себя и к тем, и к другим; либо вообще считают свой пол нейтральным. В некоторых странах, например, в Австрии, Бельгии и Германии, существует возможность указывать не мужской и не женский пол, а третий вариант, либо можно оставить графу незаполненной. Этой юридической лазейкой и воспользовался проживающий в Германии гражданин Конфедерации, сообщает Швейцарская ассоциация транс-людей (TGNS).

Юлиан (имя вымышлено) смог изменить свое имя в отделе регистрации гражданского состояния немецкой коммуны, где он сейчас живет, и, таким образом, аннулировал официальную запись о своем поле. Однако власти его родного кантона Аргау отказались удалять указание пола в швейцарских документах. Тогда Юлиан обратился в суд – и выиграл. Кантональные судьи решили, что Швейцарии также следует удалить запись о половой принадлежности Юлиана.

Данное решение было впервые принято в Швейцарии, но оно, впрочем, касается только официального признания выданных в Германии документов, то есть того, что за рубежом пол человека указан как небинарный или вообще не указан. В Швейцарии же до сих пор нет возможности зарегистрировать небинарность, если по этому вопросу не было принято подобного решения в другой стране. Кроме того, постановление кантонального суда не является окончательным и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Дискуссии о том, чтобы добавить в документы возможность указывать третий (средний, нейтральный, другой) пол, ведутся в Швейцарии уже несколько лет. Так, Национальная комиссия по этике в области медицины считает, что «действующие положения не отражают многообразия гендерной идентичности и не учитывают основные интересы отдельных лиц». Более того, в опубликованном в октябре прошлого года отчете Комиссия рекомендует отказаться от любой официальной регистрации пола, уточняет RTS.

Добавим, что этот вопрос, в частности, имеет огромное значение не только для небинарных и транс-персон, но и для интерсекс-людей, которых биологически нельзя однозначно отнести ни к мужчинам, ни к женщинам. Интерсекс-люди рождаются с особенностями анатомии – их внешние и внутренние половые органы развиваются не так, как у большинства людей. У интерсексов может быть нетипичное строение гениталий, гормональные отличия и необычный набор хромосом (не мужской XY, не женский XX, а XXY или XXYY). При этом, определить пол новорожденного без специального генетического анализа практически невозможно. По данным Организации Объединенных Наций в мире рождается до 1,7% таких людей – почти столько же, сколько и рыжеволосых. Хирургические операции, которые проводятся детям-интерсексам для «коррекции» пола или «стандартизации» внешнего вида, нередко ведут к необратимым последствиям для физического и психического здоровья. ООН призывает отказаться от подобных вмешательств, если в этом нет медицинской необходимости, и дать интерсексам возможность самостоятельно принять взвешенное и осознанное решение по достижении ими взрослого возраста.

 

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