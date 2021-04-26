Автор: Заррина Салимова, Арау, 26. 04. 2021.
Впервые в Швейцарии кантональный суд юридически признал небинарного человека, который не идентифицирует себя ни как мужчина, ни как женщина. Это решение, впрочем, не является окончательным и может быть обжаловано в Федеральном суде.|
Pour la première fois en Suisse, le tribunal cantonal a reconnu une personne non-binaire qui ne s’identifie ni comme homme ni comme femme. Toutefois, la décision n’est pas définitive et peut encore faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
Любопытнейший юридический казус произошел в кантоне Аргау – кантональный суд разрешил человеку не указывать биологический пол, причем сделать это удалось, несмотря на то, что, согласно законодательству Конфедерации, в официальных документах в графе «пол» можно выбрать только между мужским и женским.
Бинарная гендерная система, делящая всех людей на мужчин и женщин, не способна охватить все многообразие человечества. Небинарные люди не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам; либо причисляют себя и к тем, и к другим; либо вообще считают свой пол нейтральным. В некоторых странах, например, в Австрии, Бельгии и Германии, существует возможность указывать не мужской и не женский пол, а третий вариант, либо можно оставить графу незаполненной. Этой юридической лазейкой и воспользовался проживающий в Германии гражданин Конфедерации, сообщает Швейцарская ассоциация транс-людей (TGNS).
Юлиан (имя вымышлено) смог изменить свое имя в отделе регистрации гражданского состояния немецкой коммуны, где он сейчас живет, и, таким образом, аннулировал официальную запись о своем поле. Однако власти его родного кантона Аргау отказались удалять указание пола в швейцарских документах. Тогда Юлиан обратился в суд – и выиграл. Кантональные судьи решили, что Швейцарии также следует удалить запись о половой принадлежности Юлиана.
Данное решение было впервые принято в Швейцарии, но оно, впрочем, касается только официального признания выданных в Германии документов, то есть того, что за рубежом пол человека указан как небинарный или вообще не указан. В Швейцарии же до сих пор нет возможности зарегистрировать небинарность, если по этому вопросу не было принято подобного решения в другой стране. Кроме того, постановление кантонального суда не является окончательным и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.
Дискуссии о том, чтобы добавить в документы возможность указывать третий (средний, нейтральный, другой) пол, ведутся в Швейцарии уже несколько лет. Так, Национальная комиссия по этике в области медицины считает, что «действующие положения не отражают многообразия гендерной идентичности и не учитывают основные интересы отдельных лиц». Более того, в опубликованном в октябре прошлого года отчете Комиссия рекомендует отказаться от любой официальной регистрации пола, уточняет RTS.
Covid-19: многообещающая терапия RocheКонфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.
Covid-19: новая вакцина на рассмотрении SwissmedicКомпания CureVac Swiss AG подала в швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic заявку на утверждение препарата CVnCoV. В настоящее время в Конфедерации одобрены три вакцины против SARS-CoV-2, еще две находятся на рассмотрении.
Сексуальная жизнь в период Covid-19Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.
Наша жизнь и «культура отмены»Немного размышлений, навеянных наблюдениями за происходящим вокруг.
Сексуальная жизнь в период Covid-19Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.
Covid-19: многообещающая терапия RocheКонфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.
Добавить комментарий