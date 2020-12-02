Слияние PDC и PBD

28 ноября члены PDC проголосовали за изменение названия 325 голосами против 57 при явке на уровне 27,2%. Заседание прошло в онлайн-режиме, выступали депутаты из разных регионов Швейцарии. В целом обсуждение слияния с PBD было непродолжительным; телерадиокомпания RTS приводит слова президента PDC Герхарда Пфистера о том, что благодаря объединению он надеется на рост числа сторонников своей партии. Немалую роль в этом сыграет то, что PBD сохраняет сильные позиции в ряде кантонов.

Напомним, что Буржуазно-демократическую партию основали в 2008 году бывшие члены Народной партии Швейцарии (UDC), сегодня она, как и PDC, старается удержать свой электорат. PDC и PBD договорились о слиянии две недели назад, в Федеральном собрании они вместе с Евангелической партией (PEV) уже образуют «Центральную группу».

Министр обороны и депутат PDC Виола Амхерд подчеркнула, что ее партия и PBD преследуют общую цель: поддерживать сплоченность Швейцарии. По ее словам, поиск компромиссов – тяжелый и немаловажный труд. Официально PDC и PBD станут одним целым 1 января 2021 года, после этого они разработают политическую программу, а президента выберут весной. Станет ли позиция PDC менее ясна избирателям после смены названия? По словам сторонников слияния, с христианскими ценностями партии ничего не случится, но теперь можно будет более эффективно привлекать новых сторонников, так как раньше многие швейцарцы воспринимали PDC как католическую партию, и это тормозило ее развитие в течение сорока лет.

Со своей стороны, оппоненты заявляют, что PDC не хватает, прежде всего, четкой политической стратегии, так как смена названия на «Центр» - это лишь событие, а не позиция. Перед онлайн-голосованием в кантонах Вале, Юра и Базель прошли собрания, на которых часть депутатов негодовали по поводу переименования партии. Трудно сказать, правы они или нет, но исследование, проведенное институтом gfs.Bern, показало, что многие граждане-центристы отрицательно воспринимают слово «христианин». По мнению Герхарда Пфистера, объединение двух партий поможет получить на выборах почти в два раза больше голосов. В коммюнике PDC приведены слова политика о том, что он очень рад историческому решению депутатов, благодаря которому они могут «отправиться в путь вместе».

Добавим, что решение о слиянии принято только на общенациональном уровне. Кантональные отделения PDC смогут высказаться, хотят ли они изменить свое название и объединиться с PBD. Кстати, с момента своего основания в 1894 году PDC изменит свое название в пятый раз. По мнению экспертов, партия решается на такой шаг из-за плохих результатов на выборах, крупного политического поражения или медленного спада популярности, требующего решительных мер.