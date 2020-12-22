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Швейцарский шоколад и обезлесение|Chocolat suisse et déforestation

Автор: Лейла Бабаева, Глан, 22. 12. 2020.

© Hans/pixabay.com

Всемирный фонд дикой природы (WWF) подчеркивает в своем докладе, что 54% сырья, необходимого для производства шоколада, Конфедерация импортирует из стран, в которых зафиксирована высокая скорость обезлесения. |
Le Fonds mondial pour la nature (WWF) souligne dans son rapport que 54% des matières premières nécessaires à la fabrication du chocolat sont importées par la Confédération de pays à haut risque de déforestation.

В докладе «Risky business» (англ.: рискованный бизнес) отмечается, что в 2015-2019 гг. для удовлетворения потребностей Швейцарии в сырье в других странах эксплуатировалась площадь, почти в три раза превышающая площадь Конфедерации. В этот же период в атмосферу ежегодно попадал 1 млн тонн CО2, как результат создания сельскохозяйственных угодий на ранее не использовавшихся территориях. Этот объем составляет около 9% ежегодных выбросов диоксида углерода, за которые «отвечает» Конфедерация. Авторы доклада указывают на то, что в сфере производства какао экологические последствия деятельности Швейцарии составляют 3% от последствий мирового производства этого продукта – тревожный показатель, если учесть, что население альпийской республики составляет около 0,1% населения Земли.

Темпы обезлесения и создания новых сельскохозяйственных угодий вызывают тревогу экспертов WWF, которые подчеркивают, что правительствам и предприятиям необходимо принять меры, чтобы исправить ситуацию. Швейцарским компаниям следует отслеживать происхождение импортируемых ими товаров: пальмового масла, сои, кофе, древесины, какао-бобов, кокосовых орехов, сахарного тростника и т.д. Если говорить о кофе, то 72% поставок этого продукта в Конфедерацию осуществляются из стран с высокой скоростью сведения леса: Бразилии, Колумбии, Эфиопии, Гватемалы, Индонезии, Гондураса, Мексики и Перу. 81% ввозимой в Швейцарию сои идет на корм скоту, производство этого продукта в мире выросло в 8 раз с 1960-х годов, в связи с чем в Южной Америке ускоряется вырубка лесов и разрушение естественной среды обитания животных.

Пальмовое масло экспортируют в основном Индонезия (46% мирового производства) и Малайзия (34%). По данным недавнего исследования, 45% пальмовых плантаций в Юго-Восточной Азии, данные о которых были проанализированы, расположены в зонах, которые еще в 1989 году были покрыты лесом. Швейцария импортирует 63 тыс. тонн пальмового масла каждый год, для удовлетворения спроса Конфедерации на этот продукт в 2015-2019 гг. за границей ежегодно выделялась дополнительная площадь около 25 га под сельскохозяйственные угодья.

Если учесть инвестиции швейцарских предприятий за рубежом, то вышеприведенные данные о влиянии на природу составляют лишь вершину айсберга. Наша Газета рассказывала о том, что, согласно отчету экологической организации Greenpeace, в 2016-2019 гг. банки Credit Suisse и UBS перечислили не менее 84,1 млрд долларов угольным, нефтяным и газовым компаниям на разведку, добычу и переработку ископаемых источников энергии, при этом официально поддерживая цели Парижского соглашения.

В этот же период эмиссия СО2 в разных странах, являющаяся следствием финансирования, выделенного банками Credit Suisse и UBS, ежегодно в среднем в 1,5 раза превышала суммарные выбросы на территории Швейцарии. Из этого напрашивается вывод, что принять меры по защите природы следует не только предприятиям Конфедерации, выпускающим продовольственные и другие товары, но и кредитно-финансовым учреждениям.

 

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