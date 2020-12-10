Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 10 декабря 2020 года   

08.12.2020 - 19:23Федеральный совет планирует ужесточить меры

В Швейцарии выбран новый президент|Le nouveau président de la Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 10. 12. 2020.

Ги Пармелен на брифинге после своего избрания. Скриншот видеотрансляции от 9 декабря

В 2021 году Ги Пармелен сменит на этом посту Симонетту Соммаругу. Он был избран в среду Федеральной ассамблеей 188 голосами из 202 действительных бюллетеней.

|

Guy Parmelin succèdera à Simonetta Sommaruga en 2021. L’Assemblée fédérale l’a élu mercredi par 188 voix sur 202 bulletins valables.

Президент Швейцарской Конфедерации – фигура для многих загадочная. Не все граждане страны сразу могут вспомнить его имя, а все потому, что он выполняет скорее представительские функции и не обладает какими-то особыми полномочиями, осуществляя свою деятельность по принципу «первый среди равных»: он избирается из семи членов правительства, а его мандат ограничен одним годом.

Выборы президента проходят во время зимней парламентской сессии, и этот год, несмотря на всю свою экстраординарность, не стал исключением. В среду члены Федеральной ассамблеи избрали на этот пост 61-летнего водуазца Ги Пармелена, возглавляющего в настоящее время департамент экономики, образования и науки. За его кандидатуру были отданы 188 голосов из 202 действительных бюллетеней, причем в четырнадцати бюллетенях были указаны имена других кандидатов, двадцать пять оказались пустыми, а семь – недействительными. Любопытно, что худший результат в истории показала Мишлин Кальми-Ре, которая в 2011 году набрала только 106 голосов. Большую поддержку парламента получил в 2018 году Уэли Маурер – за него был отдан 201 голос из 209.

Если некоторые другие члены Федерального совета уже занимали президентский пост, то для Пармелена это будет первый срок. Напомним, что он стал федеральным советником в 2015 году, а до этого был членом Большого совета кантона Во и президентом водуазского отделения Народной партии Швейцарии (UDC/SVP). В 2003 году был избран в Национальный совет. Имеет степень магистра сельского хозяйства по специальности виноградарство. Женат, детей нет.

Пармелен вступает в должность на фоне большой неопределенности. На повестке два непростых вопроса – выход из коронакризиса и переговоры по рамочному соглашению с ЕС. Политика критикуют за отсутствие харизмы и то, что он не застрахован от промахов. С другой стороны, а кто от них застрахован? Скептики также опасаются того, что будущей президент может находиться под влиянием взглядов своей партии, что может сказаться на переговорах с Брюсселем. Другие, впрочем, считают, что водуазца не нужно недооценивать: он прагматичный и в хорошем смысле приземленный, что в кризисные время внушает спокойствие и уверенность.

Выступая в среду перед Федеральным собранием, Ги Пармелен отметил, что «пандемия стала серьезным потрясением», но государство не сможет исправить все недостатки, поэтому каждый должен внести свой вклад, проявив инициативу, мужество и солидарность. Он также обратил внимание на усилившиеся во время санитарного кризиса культурные различия между языковыми регионами страны, отметив, что во время испытаний нужно оставаться сплоченными, так как именно в единстве и заключается сила Швейцарии. Примечательно, что Пармелен, кроме родного французского, говорил также на немецком и итальянском языках, как бы отвечая на критику недоброжелателей, частенько посмеивающихся над его лингвистическими компетенциями.

Добавим, что Пармелен приступит к своим обязанностям в 2021 году, сменив на посту президента Симонетту Соммаругу, которая, по ироничному замечанию наших коллег из Le Temps, во время пандемии успешно справилась с ролью «матери нации». Традиционное новогоднее обращение жители Швейцарии также услышат уже от имени Пармелена. Должность вице-президента в следующем году займет министр иностранных дел Игнацио Кассис, за которого были отданы 162 из 191 действительного бюллетеня. Поскольку президентом Конфедерации становится, как правило, тот, кто занимал должность вице-президента в предыдущем году, то, вероятно, в 2022-м именно Кассис станет номинальным главой государства.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 82.57

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: Берн ужесточает некоторые правила

 Федеральный совет принял дополнительные меры по дальнейшему сокращению числа инфекций и призвал кантоны, где эпидемиологическая ситуация ухудшается, действовать оперативно.

Всего просмотров: 2,299

Covid-19 в Швейцарии: кто за это ответит?

 В обществе растет напряжение – в частности, в связи с тем, что пустословие по-прежнему царит в ситуации, когда необходимы конкретные ответы.

Всего просмотров: 1,989

Домашний тест на Covid-19?

 Швейцарская компания предлагает тесты на новый коронавирус на основе слюны, которые можно самостоятельно сделать дома. Согласно нескольким университетским исследованиям, надежность этого метода сопоставима со стандартными анализами.

Всего просмотров: 1,925
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Онкорадиология: новейшие достижения в лечении рака

Женевская клиника Женолье предлагает пациентам индивидуальное лечение и уход на все этапах развития болезни. 

Всего просмотров: 860

Covid-19: более 5000 летальных исходов в Швейцарии

 Очередной печальный рубеж пандемии, контракт на покупку вакцины, переезд Всемирного экономического форума из Давоса в Сингапур, увеличение стоимости чашки кофе на 10% – мы продолжаем информировать об эпидемиологической ситуации в Конфедерации.

Всего просмотров: 1,741

Необанки Швейцарии

 В Конфедерации открываются все новые банки, обслуживающие клиентов по интернету. Kонкуренция растет, новички стараются выделиться за счет более привлекательных цен на обслуживание. Читайте подробнее в нашей статье.

Всего просмотров: 746
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top