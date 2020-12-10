Автор: Заррина Салимова, Берн, 10. 12. 2020.
В 2021 году Ги Пармелен сменит на этом посту Симонетту Соммаругу. Он был избран в среду Федеральной ассамблеей 188 голосами из 202 действительных бюллетеней.|
Guy Parmelin succèdera à Simonetta Sommaruga en 2021. L’Assemblée fédérale l’a élu mercredi par 188 voix sur 202 bulletins valables.
Президент Швейцарской Конфедерации – фигура для многих загадочная. Не все граждане страны сразу могут вспомнить его имя, а все потому, что он выполняет скорее представительские функции и не обладает какими-то особыми полномочиями, осуществляя свою деятельность по принципу «первый среди равных»: он избирается из семи членов правительства, а его мандат ограничен одним годом.
Выборы президента проходят во время зимней парламентской сессии, и этот год, несмотря на всю свою экстраординарность, не стал исключением. В среду члены Федеральной ассамблеи избрали на этот пост 61-летнего водуазца Ги Пармелена, возглавляющего в настоящее время департамент экономики, образования и науки. За его кандидатуру были отданы 188 голосов из 202 действительных бюллетеней, причем в четырнадцати бюллетенях были указаны имена других кандидатов, двадцать пять оказались пустыми, а семь – недействительными. Любопытно, что худший результат в истории показала Мишлин Кальми-Ре, которая в 2011 году набрала только 106 голосов. Большую поддержку парламента получил в 2018 году Уэли Маурер – за него был отдан 201 голос из 209.
Если некоторые другие члены Федерального совета уже занимали президентский пост, то для Пармелена это будет первый срок. Напомним, что он стал федеральным советником в 2015 году, а до этого был членом Большого совета кантона Во и президентом водуазского отделения Народной партии Швейцарии (UDC/SVP). В 2003 году был избран в Национальный совет. Имеет степень магистра сельского хозяйства по специальности виноградарство. Женат, детей нет.
Пармелен вступает в должность на фоне большой неопределенности. На повестке два непростых вопроса – выход из коронакризиса и переговоры по рамочному соглашению с ЕС. Политика критикуют за отсутствие харизмы и то, что он не застрахован от промахов. С другой стороны, а кто от них застрахован? Скептики также опасаются того, что будущей президент может находиться под влиянием взглядов своей партии, что может сказаться на переговорах с Брюсселем. Другие, впрочем, считают, что водуазца не нужно недооценивать: он прагматичный и в хорошем смысле приземленный, что в кризисные время внушает спокойствие и уверенность.
Добавим, что Пармелен приступит к своим обязанностям в 2021 году, сменив на посту президента Симонетту Соммаругу, которая, по ироничному замечанию наших коллег из Le Temps, во время пандемии успешно справилась с ролью «матери нации». Традиционное новогоднее обращение жители Швейцарии также услышат уже от имени Пармелена. Должность вице-президента в следующем году займет министр иностранных дел Игнацио Кассис, за которого были отданы 162 из 191 действительного бюллетеня. Поскольку президентом Конфедерации становится, как правило, тот, кто занимал должность вице-президента в предыдущем году, то, вероятно, в 2022-м именно Кассис станет номинальным главой государства.
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