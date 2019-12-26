Положение в целом



С 21 декабря действуют американские штрафные меры против строящихся газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». США потребовали, чтобы фирмы-подрядчики, занятые прокладкой труб, немедленно прекратили работу. После этого швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые осуществляли прокладку «Северного потока – 2». О приостановке строительства предприятие сообщило на своем сайте.



США уверены, что новый газопровод повысит зависимость Европы от российского газа и, как следствие, будет способствовать росту влияния Москвы, информирует телерадиокомпания RTS. В этой ситуации Вашингтон опасается того, что будут нарушены его планы по экспорту американского газа в Европу. Россия не раз призывала не воспринимать «Северный поток – 2» как средство влияния, отмечая, что рассматривает его только с экономической точки зрения, сообщает РИА Новости. Добавим, что проект активно поддерживают Берлин, Вена и Осло.



Какие санкции?



Меры, предусмотренные особыми статьями оборонного бюджета США, включают заморозку активов компаний, осуществляющих строительство газопровода, и аннулирование американских виз для предпринимателей, участвующих в проекте. Фирме Allseas со штаб-квартирой в Шатель-Сен-Дени (кантон Фрибург) принадлежит Pioneering Spirit – крупнейшее в мире судно, предназначенное для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ, а также для прокладки подводных трубопроводов, с декабря 2018 года участвующее в строительстве «Северного потока-2». До вступления в силу американских санкций на судне лежала ответственность за укладку одной из последних секций газопровода в территориальных водах Дании.





Вскоре после того, как США объявили о принимаемых мерах, Европейский союз осудил вмешательство в его энергетическую политику. Все больше европейских политиков и экспертов указывают на необходимость ответных мер ЕС для защиты своих интересов. Тем временем замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул в интервью агентству «Интерфакс», что в качестве одной из ответных мер за санкции против нового газопровода Москва может расширить список граждан США, которым запрещен въезд в Россию.Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что Allseas работала до «последней минуты», то есть до подписания президентом Трампом закона об обороне, в котором упоминаются санкции против «Северного потока – 2». Россия намерена завершить строительство газопровода вопреки американским штрафным мерам.Не исключено, что место суден Allseas займут российские суда: трубоукладчик «Академик Черский» для работ в датских водах и «Фортуна» – в немецких водах. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока – 2» – 55 млрд куб. м газа в год, отмечается на сайте «Газпрома». Стоимость проекта – около 9,5 млрд долларов, половину этой суммы выделил «Газпром», вторую половину – европейские компании ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall.