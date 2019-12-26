Автор: Лейла Бабаева, Шатель-Сен-Дени, 26. 12. 2019. Просмотров: 339
Положение в целом
С 21 декабря действуют американские штрафные меры против строящихся газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». США потребовали, чтобы фирмы-подрядчики, занятые прокладкой труб, немедленно прекратили работу. После этого швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые осуществляли прокладку «Северного потока – 2». О приостановке строительства предприятие сообщило на своем сайте.
США уверены, что новый газопровод повысит зависимость Европы от российского газа и, как следствие, будет способствовать росту влияния Москвы, информирует телерадиокомпания RTS. В этой ситуации Вашингтон опасается того, что будут нарушены его планы по экспорту американского газа в Европу. Россия не раз призывала не воспринимать «Северный поток – 2» как средство влияния, отмечая, что рассматривает его только с экономической точки зрения, сообщает РИА Новости. Добавим, что проект активно поддерживают Берлин, Вена и Осло.
Какие санкции?
Меры, предусмотренные особыми статьями оборонного бюджета США, включают заморозку активов компаний, осуществляющих строительство газопровода, и аннулирование американских виз для предпринимателей, участвующих в проекте. Фирме Allseas со штаб-квартирой в Шатель-Сен-Дени (кантон Фрибург) принадлежит Pioneering Spirit – крупнейшее в мире судно, предназначенное для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ, а также для прокладки подводных трубопроводов, с декабря 2018 года участвующее в строительстве «Северного потока-2». До вступления в силу американских санкций на судне лежала ответственность за укладку одной из последних секций газопровода в территориальных водах Дании.
Швейцарские замки, сменившие владельцевВ Конфедерации – около 260 замков, многие расположены в кантонах Берн (65) и Во (34). Хозяева таких шедевров зодчества порой продают их, не имея средств на содержание, и сегодня мы расскажем несколько историй на эту тему.
Легенда о швейцарском рае. 6. Кальвин, или «зловещая тень зловещего человека»Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Выпил – не садись за руль!Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Швейцарские замки, сменившие владельцевВ Конфедерации – около 260 замков, многие расположены в кантонах Берн (65) и Во (34). Хозяева таких шедевров зодчества порой продают их, не имея средств на содержание, и сегодня мы расскажем несколько историй на эту тему.
Выпил – не садись за руль!Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.
Добавить комментарий