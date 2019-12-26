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четверг, 26 декабря 2019 года   

«Северный поток - 2» и швейцарская фирма Allseas|Nord Stream 2 et la compagnie suisse Allseas

Автор: Лейла Бабаева, Шатель-Сен-Дени, 26. 12. 2019. Просмотров: 339

(© rts.ch)

Строительство нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море близко к завершению. Введение в эксплуатацию планировалось осуществить до конца 2019 года, но ситуацию осложнили санкции со стороны США.|
La construction d'un nouveau gazoduc de la Russie vers l'Europe via la mer Baltique est presque terminée. La mise en service devait avoir lieu avant la fin de 2019, mais la situation était compliquée par les sanctions des États-Unis.

Положение в целом

С 21 декабря действуют американские штрафные меры против строящихся газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». США потребовали, чтобы фирмы-подрядчики, занятые прокладкой труб, немедленно прекратили работу. После этого швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые осуществляли прокладку «Северного потока – 2». О приостановке строительства предприятие сообщило на своем сайте.

США уверены, что новый газопровод повысит зависимость Европы от российского газа и, как следствие, будет способствовать росту влияния Москвы, информирует телерадиокомпания RTS. В этой ситуации Вашингтон опасается того, что будут нарушены его планы по экспорту американского газа в Европу. Россия не раз призывала не воспринимать «Северный поток – 2» как средство влияния, отмечая, что рассматривает его только с экономической точки зрения, сообщает РИА Новости. Добавим, что проект активно поддерживают Берлин, Вена и Осло.

Какие санкции?

Меры, предусмотренные особыми статьями оборонного бюджета США, включают заморозку активов компаний, осуществляющих строительство газопровода, и аннулирование американских виз для предпринимателей, участвующих в проекте. Фирме Allseas со штаб-квартирой в Шатель-Сен-Дени (кантон Фрибург) принадлежит Pioneering Spirit – крупнейшее в мире судно, предназначенное для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ, а также для прокладки подводных трубопроводов, с декабря 2018 года участвующее в строительстве «Северного потока-2». До вступления в силу американских санкций на судне лежала ответственность за укладку одной из последних секций газопровода в территориальных водах Дании.

Вскоре после того, как США объявили о принимаемых мерах, Европейский союз осудил вмешательство в его энергетическую политику. Все больше европейских политиков и экспертов указывают на необходимость ответных мер ЕС для защиты своих интересов. Тем временем замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул в интервью агентству «Интерфакс», что в качестве одной из ответных мер за санкции против нового газопровода Москва может расширить список граждан США, которым запрещен въезд в Россию.

Что дальше?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что Allseas работала до «последней минуты», то есть до подписания президентом Трампом закона об обороне, в котором упоминаются санкции против «Северного потока – 2». Россия намерена завершить строительство газопровода вопреки американским штрафным мерам.

Не исключено, что место суден Allseas займут российские суда: трубоукладчик «Академик Черский» для работ в датских водах и «Фортуна» – в немецких водах. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока – 2» – 55 млрд куб. м газа в год, отмечается на сайте «Газпрома». Стоимость проекта – около 9,5 млрд долларов, половину этой суммы выделил «Газпром», вторую половину – европейские компании ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall.

 

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