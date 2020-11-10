Кампанию в поддержку инициативы «За запрет финансирования производителей оружия» можно описать одной фразой: экономическая реальность против этических аргументов. Вынесенный на голосование текст запрещает банкам и пенсионным кассам инвестировать в военную промышленность. По результатам недавно опубликованного исследования, суммы вкладываются немалые: в 2018 году 113 финансовых учреждений Конфедерации, включая Национальный банк Швейцарии (BNS), инвестировали более 9 млрд долларов в фирмы, выпускающие винтовки, патроны и «сопутствующие товары». На сайте, созданном в поддержку вышеупомянутой инициативы, привлекает внимание слоган кампании: «Швейцарские деньги убивают!» GSaA/GSoA приводит конкретные примеры: банки и пенсионные кассы Конфедерации вкладывают средства в американскую фирму Lockheed Martin, крупнейшего производителя оружия в мире, в американскую компанию Northrop Grumman, которая выпускает, в первую очередь, боевые самолеты и корабли, Raytheon и другие. Боеприпасы производства Raytheon использовались в Йемене и Ираке, в 2019 году BNS инвестировал в это предприятие 206 млн долларов, банк UBS – 999 млн.

Кроме иностранных производителей оружия, швейцарские финансовые учреждения вкладывают деньги и в отечественные компании. В 2000-2019 гг. объем ежегодного экспорта боеприпасов из Конфедерации утроился и составил 728 млн франков. На референдуме, прошедшем 27 сентября этого года, GSsA/GSoA почти добилась своей цели – склонить население сказать «нет» покупке новых боевых самолетов. В тот день «за» проголосовали 50,14% швейцарцев, что придало оптимизма противникам производства оружия.

Давайте посмотрим, чем именно занимаются швейцарские антимилитаристы и насколько они популярны. GSsA/GSoA была основана в 1982 году и, по информации, приведенном на ее сайте, выступает не только за отмену воинской повинности, но и критикует милитаристскую логику, согласно которой политического противника считают врагом. GSsA/GSoA призывает остановить чрезмерное вооружение, подчеркивая, что ежегодно в мире на армии и военную технику тратится громадная сумма – 1 трлн долларов, что в десять раз больше вложений в сферу развития. Экспортируя оружие, Швейцария тем самым помогает странам вооружаться и вести войны. Прислушиваются ли жители Конфедерации к этим аргументам? Обратимся к истории.

12 сентября 1982 года 120 человек собрались в Золотурне, чтобы основать Группу за Швейцарию без армии. Их цель: выступить с инициативой за упразднение армии. Активисты собрали нужные подписи, и на референдуме в 1989 году страна узнала, каким влиянием пользуются антимилитаристы: 36% проголосовали «за». Неплохо для молодой организации.

В 1992 году парламент принял решение купить 34 боевых самолета F/A-18 за 3,5 млрд франков, и GSsA/GSoA выступила с инициативой «За Швейцарию без новых истребителей», собрав за один месяц более 500 тыс. подписей! Тем не менее, в 1993 году народ отклонил инициативу 57,2% голосов. Хотя это и стало поражением для антимилитаристов, но, по сравнению с 1989-м, доля голосов «за» выросла на 6,8%. Разумеется, речь идет о двух разных инициативах, но результат косвенно указывает на рост доверия к GSsA/GSoA.

В 1996-м GSsA/GSoA решила снова запустить инициативу за упразднение армии; руководство организации еще не знало, насколько непостоянной может быть удача в политике. В 2001 году «за» проголосовали только 21,9% населения, однако если это и обескуражило членов GSsA/GSoA, то ненадолго. В 2006 году они запустили инициативу «За запрет экспорта оружия», в 2007-м – за ужесточение правил приобретения оружия в Конфедерации. Обе инициативы были отвергнуты, в 2009 и 2011 гг. соответственно, при 68,2% и 56,3% голосах «против». Интересно, что за месяц до голосования в 2011-м 52% швейцарцев во время опроса признались, что готовы сказать «да».

В 2012-м GSsA/GSoA легко собрала подписи в поддержку своей инициативы «За отмену обязательной воинской повинности», но на референдуме в 2013 году 73,2% населения сказали «нет». Несмотря на традиционный нейтралитет Конфедерации, большинство ее жителей не возражают против службы в армии, вероятно, воспринимая ее, как возможность пройти курс полезных тренировок. После очередного поражения репутация GSsA/GSoA пострадала, но неутомимые антимилитаристы не сдались и, как выяснилось позже, не зря: в 2014 году 53% швейцарцев проголосовали против покупки боевых самолетов Gripen. Это стало исторической победой GSsA/GSoA и снова привлекло к ней всеобщее внимание.

В 2018 году швейцарские антимилитаристы представили инициативу, предполагающую запрет экспорта оружия в страны, где идет гражданская война. 100 тыс. подписей, необходимые для вынесения инициативы на всенародное голосование, были собраны за 2 месяца. Федеральный совет разработал контпроект, согласно которому следует ужесточить правила выдачи разрешений на экспорт. Сегодня еще неизвестно, когда именно народу предстоит выразить свое мнение по этому вопросу.

Референдум 29 ноября станет своеобразной лакмусовой бумажкой, средством проверки влияния антимилитаристов на общественное мнение, ведь народ далеко не всегда поддерживает их инициативы. Можно сказать, что Федеральный совет упростил GSsA/GSoA задачу, включив в этот же референдум инициативу «Ответственные компании», так как она вызывает большой интерес населения и, соответственно, должна обеспечить высокий уровень участия в голосовании.