Референдум 28 ноября: народ внял доводам правительства

Наша Газета писала о темах референдума 28 ноября, поэтому лишь кратко напомним суть. Авторы инициативы (депутаты Федерального собрания от разных партий) «За сильный медицинский уход» призывали правительство регулировать условия труда среднего медперсонала и гарантировать соответствующую оплату. Кроме того, медработники должны иметь возможность выставлять счета за определенные услуги непосредственно страховым компаниям. Авторы инициативы отмечали, что медработников в Швейцарии не хватает уже давно. Слишком мало людей получают специальное образование, и слишком многие покидают профессию, выбиваясь из сил через несколько лет. Сегодня в альпийской республике имеется 11,7 тыс. вакансий в сфере ухода за больными, а к 2029 году потребуется еще 70 тыс. специалистов, учитывая старение населения и распространенность диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы качество ухода не ухудшалось, необходимо принять вышеуказанные меры. Правительство и парламент не поддержали инициативу и представили контрпроект, согласно которому на подготовку медицинских кадров было бы выделено около 1 млрд франков в течение восьми лет, а специальный механизм контроля сдерживал бы рост расходов на здравоохранение. Как видим, народ предпочел запущенную инициативу, так как ее одобрили 60,98% швейцарцев.

Предпринимателя Адриана Гассера и его единомышленников, выдвинувших «инициативу о юстиции» и стремившихся кардинальным образом изменить процедуру избрания федеральных судей в Швейцарии, ждало разочарование: их предложение отклонили 68,07% проголосовавших. Суть предложения в том, чтобы назначать федеральных судей с помощью процедуры жеребьевки, тогда как в настоящее время их избирает парламент. По мнению авторов инициативы, такая система ограничивает независимость судей и ставит в невыгодное положение тех, кто не связан с какой-либо партией, так как у них совсем нет шансов быть избранными. Судя по результатам референдума, эти аргументы не тронули жителей Конфедерации.

В Законе о Covid-19 описаны дополнительные меры, которые Федеральный совет может принимать для борьбы с пандемией и защиты экономики. Парламент одобрил этот закон в сентябре 2020 года, позднее текст несколько раз пересматривали. На референдуме 13 июня швейцарцы одобрили закон о Covid-19, а теперь они проголосовали по поводу изменений, внесенных в него в марте 2021 года. Среди прочего, был расширен круг лиц, которые могут получить материальную поддержку в случае ухудшения финансовой ситуации из-за пандемии. Это касается предприятий, самозанятых лиц, деятелей культуры, организаторов мероприятий и т.д. Кроме того, парламент включил в закон и другие пункты, учитывающие развитие пандемии. Например, улучшение отслеживания контактов, что позволяет разорвать цепочки заражения, или покрытие расходов на тесты Конфедерацией. Поправки предусматривают определенные послабления для вакцинированных и выздоровевших, которые больше не должны соблюдать карантин, если они контактировали с заболевшим, так как они значительно менее заразны. Наконец, в марте парламент принял правовую основу для Covid-сертификата, подтверждающего, что его обладатель вакцинирован, перенес инфекцию или недавно прошел тест на коронавирус с отрицательным результатом. Власти подчеркивали, что введение сертификатов было необходимо для проведения массовых мероприятий и облегчения выезда за границу.

Парламент и правительство рекомендовали проголосовать за вышеописанные изменения, а оппоненты заявляли, что действующее законодательства достаточно, чтобы защитить население от Сovid-19 и других болезней. Кроме того, поправки к закону могут стать причиной дискриминации невакцинированных людей, так как сертификат используется для доступа на общественные, спортивные и культурные мероприятия и даже на работе. Опасения комитета по проведению референдума вызвала и система TTIQ (Testing, Tracing, Isolation, Quarantine), которая «означает не что иное, как всеобъемлющую электронную массовую слежку за гражданами, их жизнью и социальными контактами, их передвижением и поездками». Недовольны противники и «государственным» Covid-паспортом, который косвенно сделает вакцинацию обязательной. Несмотря на эти аргументы, за поправки к закону проголосовали 62,01% швейцарцев. Ассоциация «Друзья конституции», выступающая против Закона о Covid-19, не намерена сдаваться и перед сбором подписей для нового референдума планирует несколько месяцев наблюдать, как именно закон будут применять на практике.

Наконец, в разных кантонах население решило вопросы местного значения. Валезанцы сказали «да» инициативе «За кантон без крупных хищников». Это не означает, что через неделю крупных хищников в Вале не останется, однако результаты голосования станут сигналом для Берна, который, как надеется правительство Вале, пересмотрит Закон об охоте. Невшательцы одобрили выделение 186 млн франков на постройку объезда Ла Шо-де-Фона. Теперь власти смогут сократить дорожное движение в историческом центре города и повысить его экономическую привлекательность.

Члены правительства Женевы после выхода в отставку не будут получать пожизненную ренту. Инициативу в этой области запустила Партия зеленых либералов после скандала с женевским политиком Пьером Моде. Теперь, передав полномочия преемнику, бывший член правительства будет получать 70% своего оклада на протяжении максимум 24 месяцев. Более того, начиная с 2023 года, женевцы смогут голосовать за увольнение членов правительства, если возникнет такая необходимость. Добавим, что женевцы отклонили инициативу, предполагающую продление работы местных магазинов в субботу с 18:00 до 19:00.