Вынесенная в заголовок крылатая фраза, которую в стихотворном произведении Александра Грибоедова «Горе от ума» произносит разочарованный в якобы авторитетном мнении большинства Александр Чацкий, легко могла бы стать девизом предпринимателя Адриана Гассера и его единомышленников, выдвинувших «инициативу о юстиции» и стремящихся кардинальным образом изменить процедуру избрания федеральных судей в Швейцарии.

Сегодня федеральных судей избирает парламент Конфедерации по предложению комиссии по вопросам юстиции, которая рассматривает полученные заявления и затем предлагает кандидатов. Выборы проходят каждые шесть лет, и действующие судьи, как правило, переизбираются. С 1874 года только два судьи не были переизбраны, оба из-за возраста. Парламент обеспечивает пропорциональную представленность политических партий и может принимать во внимание дополнительные аспекты, такие как пол и регион происхождения.

По мнению выдвинувших инициативу, нынешняя система ограничивает независимость судей и ставит в невыгодное положение тех, кто не связан с какой-либо партией, так как у беспартийных нет вовсе никаких шансов быть избранными. Чтобы это изменить, инициаторы предлагают ввести новый принцип избрания членов Федерального суда – по жребию. Другими словами, решение о назначении принималось бы не парламентариями, а случайным образом. При этом специальная экспертная комиссия будет решать, кто может принять участие в «лотерее», допуская только тех лиц, которые по профессиональным и личным критериям подходят для работы на этой должности. Кроме того, официальные языки Швейцарии должны быть адекватно представлены в Федеральном суде.

Инициатива также предполагает, что федеральные судьи смогут занимать свои должности на пять лет дольше обычного пенсионного возраста, и, в отличие от нынешних правил, им не нужно будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание. Пожизненное избрание призвано предотвратить возможность оказания парламентом политического давления на судебную власть путем угрозы лишения полномочий. Тем не менее, парламент может увольнять судей, если они серьезно нарушили служебные обязанности или окончательно утратили способность их исполнять. Если инициатива будет принята, то Федеральный суд будет политически независим от парламента, что гарантировало бы строгое разделение властей, чего в настоящее время не наблюдается, считают противники существующей системы.

Еще один момент, нередко подвергающийся критике, касается так называемой практики ретроцессий. Сегодня федеральные и кантональные судьи, а также члены правительств и парламентов, как правило, отчисляют часть зарплаты своим партиям. Это не предусмотрено законом, но стало обычным делом, поскольку в Швейцарии нет организованной государством системы финансирования партий. Как сообщает RTS, партии получают от 30 000 до 200 000 франков от общей суммы вознаграждения федеральных судей (включая судей уголовных и административных судов, которых не затрагивает инициатива). Так, Социалистическая партия и «Зеленые» заявили, что ежегодно получают от своих действующих судей 200 000 и 100 000 франков соответственно. Либерально-радикальная партия и Партия зеленых либералов сообщили о более скромных суммах – 35 000 и 30 000 франков. На партию «Центр» приходится 65 000 франков, а Народная партия Швейцарии отказалась предоставить информацию по этому вопросу. В настоящее время парламент обсуждает вопрос об отмене подобного взноса независимо от исхода голосования 28 ноября.

Парламент и правительство предлагают отклонить инициативу, подчеркивая, что процедура лотереи не подходит для назначения федеральных судей – вместо демократических выборов это станет делом случая. При такой процедуре на должность будут назначены не обязательно самые компетентные люди, а те, кому повезет. «Назначение судей по жребию противоречит демократическим традициям Швейцарии и чуждо нашей правовой системе», - отмечает Федеральный совет, добавляя, что ни в одном кантоне судьи не выбираются по жребию. При жеребьевке существует риск, что представители каких-то определенных общественно-социальных групп будут излишне или недостаточно представлены в Федеральном суде в течение длительного времени. Более того, нет никаких доказательств того, что федеральные судьи не судят независимо. По мнению властей, нынешняя система доказала свою состоятельность и не нуждается в переменах.

По мнению властей, нынешняя система доказала свою состоятельность и не нуждается в переменах. Более того, федеральная советница Карин Келлер-Суттер назвала идею выбора судей по жребию экзотической, что, однако, не совсем так или даже совсем не так. Как сообщает RTS, в Швейцарии подобная процедура была распространенной: жеребьевка широко использовалась до середины XIX века в законодательных, исполнительных и судебных органах Конфедерации и даже считалась швейцарской республиканской традицией, так как случай позволял избежать кумовства и злоупотреблений. В частности, в период с 1803 по 1813 годы депутаты Большого совета кантона Во избирались по смешанной процедуре, включающей выборы и жеребьевку. А с 1798 по 1803 годы жребий определял одного из пяти федеральных советников, который должен был покинуть свой пост. После этого о жеребьевке забыли, но вплоть до 2011 года в Женеве существовали отголоски этой процедуры в виде народных присяжных.

Что произойдет с действующими федеральными судьями, если инициатива будет принята? Они могут оставаться в должности до конца календарного года, в течение которого достигнут 68 лет. Однако пройдет несколько лет, прежде чем все судьи будут избраны по новой системе. Чью сторону займут избиратели, станет известно через две недели.