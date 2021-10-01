Автор: Заррина Салимова, Берн, 1. 10. 2021.
28 ноября граждане Швейцарии будут голосовать по поправке к закону о Covid-19 от 19 марта 2021 года. По мнению комитета по проведению референдума, пересмотр этого закона вносит раскол в швейцарское общество и ведет к массовому наблюдению за каждым.|
Le 28 novembre, les citoyennes et citoyens suisses s'expriment sur la modification du 19 mars 2021 de la loi Covid-19. Pour le comité référendaire, cette révision de la loi divise la Suisse et engendre une surveillance massive de chacun d’entre nous.
Многострадальный швейцарский Закон о Covid-19 будет вынесен на голосование уже во второй раз. Напомним, что он обеспечивает продление срока предоставления финансовой помощи предприятиям и частным лицам до 31 декабря 2021 года. Ранее против этого закона, действующего с сентября прошлого года, выступала ассоциация «Друзья конституции», указывая на то, что он бесполезен, поскольку касается выплат, осуществление которых Федеральный совет может регламентировать в особых постановлениях. Межпартийный парламентский комитет, в который входили представители всех партий, кроме Народной партии Швейцарии, напоминал, что без закона о Covid-19 выплаты компаниям, предпринимателям и наемным работникам прекратятся, тогда как этот вид помощи помогает избежать банкротств и в целом способствует тому, чтобы общество легче перенесло экономические последствия санитарного кризиса. На состоявшемся 13 июня референдуме новому закону сказали «да» 60,2% проголосовавших. Однако противники снова собрали нужное количество подписей, поэтому 28 ноября состоится второе голосование – на этот раз относительно поправки, принятой парламентом в марте 2021 года. О чем же идет речь?
Во время пандемии депутаты несколько раз модифицировали закон, создавая юридическую базу для принятия многих важных решений. В частности, мартовская поправка расширяет круг лиц, которые могут получить материальную поддержку в случае ухудшения финансовой ситуации из-за пандемии. Это касается, среди прочего, предприятий, самозанятых лиц, деятелей культуры и организаторов мероприятий. Кроме того, парламент включил в закон и другие пункты, учитывающие развитие пандемии. Например, улучшение отслеживания контактов, что позволяет разорвать цепочки заражения, или покрытие расходов на тесты Конфедерацией. Поправки предусматривают определенные послабления для вакцинированных и выздоровевших, которые больше не должны соблюдать карантин, если они контактировали с заболевшим, так как они значительно менее заразны.
Наконец, в марте парламент также принял правовую основу для Covid-сертификата, подтверждающего, что его обладатель вакцинирован, перенес инфекцию или недавно прошел тест на коронавирус с отрицательным результатом. Власти подчеркивают, что введение сертификатов было необходимо для проведения массовых мероприятий и облегчения выезда за границу. Любой, кто проводил этим летом отпуск в Европе, знает, что без «санитарного паспорта» в некоторых странах невозможно ни заселиться в гостиницу, ни поужинать в ресторане, ни даже зайти в музей. Власти отмечают, что сертификаты помогают бороться с распространением вируса без закрытия учреждений или запрета на определенные виды деятельности, то есть локдаунов, как это было весной прошлого года или в первой половине этого года. Кроме того, на мероприятиях с обязательным сертификатом можно обойтись без других мер защиты, например, ношения маски.
Комитет по проведению референдума считает пересмотр закона в марте 2021 года излишним и чрезмерным. По его мнению, существующих законов достаточно для защиты населения от Covid-19 и других заболеваний. Противники утверждают, что из-за мартовских поправок невакцинированные люди будут подвергаться дискриминации, что приведет к расколу в обществе: вакцинированные люди также могут заразиться и быть заразными, а такое неравное отношение не является оправданным. Сертификат угрожает открытому и свободному обществу, пишут инициаторы референдума на своем сайте, отмечая невакцинированные больше не могут на равных участвовать в социальной жизни, так как сертификат используется для доступа на общественные, спортивные и культурные мероприятия и даже на работе. Кроме того, опасения комитета вызывает система TTIQ (Testing, Tracing, Isolation, Quarantine), которая «означает не что иное, как всеобъемлющую электронную массовую слежку за гражданами, их жизнью и социальными контактами, их передвижением и поездками». Недовольны противники и «государственным» Covid-паспортом, который косвенно сделает вакцинацию обязательной. Более того, модификация закона дает Федеральному совету еще больше полномочий для введения антиковидных мер.
Правительство, впрочем, напоминает, что голосование в конце ноября касается только поправки от 19 марта, тогда как остальные положения закона останутся в силе независимо от результатов референдума. Если поправка будет отклонена, она утратит силу через год после ее принятия парламентом, т.е. 19 марта 2022 года. Другими словами, сертификаты, возможно, все равно останутся в действии еще несколько месяцев. Среди затронутых мер – увеличение количества пособий по безработице и компенсации организаторам мероприятий. Кроме того, больше нельзя будет выдавать сертификаты даже для поездок за границу. Наконец, существуют меры, которые не зависят от Закона о Covid-19. В борьбе с пандемией Федеральный совет опирается в первую очередь на Закон об эпидемиях, который позволяет, например, вводить обязательное ношение масок в общественном транспорте, закрывать определенные заведения или запрещать проведение мероприятий. Эти меры могут быть сохранены или введены вновь, даже если мартовская поправка будет отклонена. К чьим аргументам прислушаются швейцарцы, станет известно через два месяца.
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