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19.11.2021 - 09:25"Дети мои" - лучшая иностранная книга 2021 года во Франции

Прогресс налицо?|Le progrès est-il évident?

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Берн, 22. 11. 2021.

© Tumisu/pixabay.com

18 ноября ряд неправительственных организаций запустили кампанию в поддержку запрета на использование в Швейцарии технологий автоматизированного распознавания лиц. Какие доводы они приводят?|
Le 18 novembre, plusieurs organisations non gouvernementales ont lancé une campagne en faveur de l'interdiction d'utiliser les technologies de reconnaissance faciale automatisée en Suisse. Quelles raisons donnent-elles?

Выступая против систем автоматизированного распознавания лиц и массового наблюдения с использованием биометрических данных, Amnesty International, AlgorithmWatch CH и Société Numérique подчеркивают вероятность ошибок при использовании таких технологий, а также то, что люди, возможно, станут бояться участвовать в собраниях и открыто выражать свое мнение. К видеонаблюдению мы давно привыкли – в поездах, банках, супермаркетах, на автобусных остановках и т.д., – не придется ли привыкать к распознаванию лиц?

В отдельных случаях системы искусственного интеллекта уже применяются как инструмент массового наблюдения. В Москве, например, с февраля по март 2020 года полиция благодаря системе распознавания лиц сумела обнаружить более двухсот нарушителей режима карантина или самоизоляции в связи с Covid-19.

На сайте Amnesty International подчеркивается, что организация обеспокоена распространением этих технологий при отсутствии соответствующей юридической базы, которая позволила бы ограничить их применение. Организация предупреждает о возможных покушениях на частную жизнь и о том, что право на мирные собрания может оказаться под угрозой. Здесь нелишне напомнить, что искусственный интеллект не застрахован от ошибок, так как не очень хорошо распознает лица, если они не принадлежат белым мужчинам. Призыв Amnesty International поддержали некоторые политики в Цюрихе и Лозанне, выступив с подобными инициативами.

Лозаннский социалист Бенуа Гайяр хочет добиться запрета на использование технологий распознавания лиц и идентификации людей на основе биометрических данных, а также запрета на применение этих технологий в полиции в целях установления личности. Политик призвал власти Лозанны последовать примеру французского города Нант, где было принято решение не использовать программы, предназначенные для анализа видеозаписей, сделанных в общественных местах. В интервью газете Le Temps Бенуа Гайяр подчеркнул необходимость провести обсуждение использования таких технологий до того, как их начнут применять повсеместно, как и системы видеонаблюдения.

В мае этого года депутат Национального совета от Партии зеленых Бальтазар Глаттли выступил с предложением принять на национальном уровне постановления, регулирующие использование систем распознавания лиц в общественных местах. Интересно, что в некоторых городах США, включая Бостон, Портленд и Сан-Франциско, власти отказались от применения таких технологий.

В каком объеме используют подобные программы в Швейцарии? В аэропортах такие системы применяются для автоматизированного паспортного контроля. Управления полиции некоторых кантонов используют системы распознавания лиц, чтобы сравнить изображения подозреваемых, полученные камерами видеонаблюдения, с фотографиями в своих базах данных. Так, например, поступают водуазские стражи порядка; представитель кантональной полиции заявил, что эта процедура была одобрена федеральным сотрудником по защите данных в 2008 году.

Полиция не сравнивает фотографии предполагаемых правонарушителей со снимками, найденными в интернете. Если система обнаруживает сходство человека на фото с кем-либо из внутренней базы данных, то эта информация добавляется в дело и расследование продолжается, т.е., речь не идет об автоматическом выборе виновных.

По словам экспертов, в новом федеральном законе о защите данных, который вступит в силу в январе 2022 года, биометрические данные описываются как «важные личные данные», для использования которых необходимо согласие конкретного человека. В то же время, ни в уголовном кодексе, ни в кантональных постановлениях, относящихся к работе полиции, пока нет положений, четко регулирующих применение систем распознавания лиц. Некоторые эксперты поддерживают вышеупомянутые НПО, отмечая, что введение запрета или моратория выглядит разумно, так как необходимо тщательно проанализировать возможные последствия использования таких программ государственными органами и уже потом принять окончательное решение.

 

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