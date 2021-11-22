Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Берн, 22. 11. 2021.
Выступая против систем автоматизированного распознавания лиц и массового наблюдения с использованием биометрических данных, Amnesty International, AlgorithmWatch CH и Société Numérique подчеркивают вероятность ошибок при использовании таких технологий, а также то, что люди, возможно, станут бояться участвовать в собраниях и открыто выражать свое мнение. К видеонаблюдению мы давно привыкли – в поездах, банках, супермаркетах, на автобусных остановках и т.д., – не придется ли привыкать к распознаванию лиц?
На сайте Amnesty International подчеркивается, что организация обеспокоена распространением этих технологий при отсутствии соответствующей юридической базы, которая позволила бы ограничить их применение. Организация предупреждает о возможных покушениях на частную жизнь и о том, что право на мирные собрания может оказаться под угрозой. Здесь нелишне напомнить, что искусственный интеллект не застрахован от ошибок, так как не очень хорошо распознает лица, если они не принадлежат белым мужчинам. Призыв Amnesty International поддержали некоторые политики в Цюрихе и Лозанне, выступив с подобными инициативами.
Лозаннский социалист Бенуа Гайяр хочет добиться запрета на использование технологий распознавания лиц и идентификации людей на основе биометрических данных, а также запрета на применение этих технологий в полиции в целях установления личности. Политик призвал власти Лозанны последовать примеру французского города Нант, где было принято решение не использовать программы, предназначенные для анализа видеозаписей, сделанных в общественных местах. В интервью газете Le Temps Бенуа Гайяр подчеркнул необходимость провести обсуждение использования таких технологий до того, как их начнут применять повсеместно, как и системы видеонаблюдения.
В мае этого года депутат Национального совета от Партии зеленых Бальтазар Глаттли выступил с предложением принять на национальном уровне постановления, регулирующие использование систем распознавания лиц в общественных местах. Интересно, что в некоторых городах США, включая Бостон, Портленд и Сан-Франциско, власти отказались от применения таких технологий.
В каком объеме используют подобные программы в Швейцарии? В аэропортах такие системы применяются для автоматизированного паспортного контроля. Управления полиции некоторых кантонов используют системы распознавания лиц, чтобы сравнить изображения подозреваемых, полученные камерами видеонаблюдения, с фотографиями в своих базах данных. Так, например, поступают водуазские стражи порядка; представитель кантональной полиции заявил, что эта процедура была одобрена федеральным сотрудником по защите данных в 2008 году.
Полиция не сравнивает фотографии предполагаемых правонарушителей со снимками, найденными в интернете. Если система обнаруживает сходство человека на фото с кем-либо из внутренней базы данных, то эта информация добавляется в дело и расследование продолжается, т.е., речь не идет об автоматическом выборе виновных.
По словам экспертов, в новом федеральном законе о защите данных, который вступит в силу в январе 2022 года, биометрические данные описываются как «важные личные данные», для использования которых необходимо согласие конкретного человека. В то же время, ни в уголовном кодексе, ни в кантональных постановлениях, относящихся к работе полиции, пока нет положений, четко регулирующих применение систем распознавания лиц. Некоторые эксперты поддерживают вышеупомянутые НПО, отмечая, что введение запрета или моратория выглядит разумно, так как необходимо тщательно проанализировать возможные последствия использования таких программ государственными органами и уже потом принять окончательное решение.
Covid-19: ближайшие дни станут решающимиВ связи с растущим числом заражений многие европейские страны снова вводят противоэпидемические ограничения, но Швейцария пока не будет ужесточать меры, продолжая следить за развитием ситуации.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Что требует Брюссель от Берна?В понедельник федеральный советник Игнацио Кассис встретился в Брюсселе с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, ответственным за отношения со Швейцарской Конфедерацией. Обе стороны подтвердили, что продолжат политический диалог, при этом Евросоюз настаивает на предоставлении к январю конкретной «дорожной карты».
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Новые функции SwissPassС середины декабря в Швейцарии будет постепенно вводится новое поколение проездных SwissPass. Карты с обновленным дизайном можно будет использовать для оплаты, открытия дверей или аутентификации.
Добавить комментарий