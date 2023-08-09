Главное политическое событие года, выборы в швейцарский парламент, состоится 22 октября. Предвыборная кампания идет уже полным ходом, при этом каждая из партий сосредоточилась на определенной теме.

В центре внимания Народной партии Швейцарии (UDC/SVP), известной своей активной антииммиграционной позицией, традиционно находятся иностранцы. «Наша иммиграционная политика – это катастрофа!», - заявили представители крупнейшей партии страны, представляя свою предвыборную программу. В списке требований – запрет на проведение процедур предоставления убежища на территории Швейцарии, систематическая высылка получающих социальные пособия иностранцев, ограничение социальных льгот для иммигрантов, отмена процедуры облегченной натурализации. По мнению UDC/SVP, именно иностранцы виноваты во всех бедах Швейцарии, включая увеличение арендной платы, подорожание медстраховки и рост преступности.

Право-консервативная партия обращает в свою пользу политический контекст. Напомним, что в этом году число заявлений о предоставлении убежища может вырасти до уровня, не наблюдавшегося с 2015 года. Кроме того, десятки тысяч украинских беженцев получили статус защиты S, а число выданных фронтальерам разрешений неуклонно растет.

Любопытно, что в некоторых кантонах UDC/SVP идет на сомнительные политические союзы. Так, в Золотурне партия вступает в альянс с радикальным движением Mass-Voll, получившим известность своими митингами против санитарных ограничений во время пандемии. Не так давно президент Mass-Voll Николя Римольди посетил в Вене митинг, организованный движением IBÖ, которое австрийское ведомство по защите конституции относит к ультраправым. «Избиратели могут внезапно задаться вопросом, что представляет собой партия UDC/SVP, если она вступает в политические союзы со сторонниками теории заговора и людьми, участвующими в нацистских маршах. Это может повредить имиджу партии в целом», - отметил в комментарии SRF политолог Даниэль Бохслер.

Полемику вызвала и приуроченная к 1 августа речь президента UDC/SVP Марко Кьеза, призвавшего символически «взорвать» с помощью ракет для фейерверков политику «левых» и «зеленых». Директор Федерального управления полиции (Fedpol) Николетта делла Валле отреагировала на призыв, разместив на платформе Linkedin ссылку на статью о выступлении Марко Кьеза и словами «Призыв к насилию? Ст. 259 УК?». Напомним, что статья 259 Уголовного кодекса гласит: «Лицо, публично подстрекающее к совершению преступления, наказывается лишением свободы на срок не более трех лет или штрафом». Этим постом глава Fedpol хотела внести свой вклад в «предотвращение языка вражды в сети».

Социалистическая партия (PS/SP) намерена закрепить за собой место второй по величине партии Швейцарии. В своей предвыборной кампании социалисты делают упор на сохранение покупательной способности, защиту климата и гендерное равенство, практически игнорируя вопросы иммиграции и взаимоотношений с ЕС. Представляя предвыборную программу, сопредседатель партии Седрик Вермут обратил внимание на парадокс. Несмотря на высокое в среднем благосостояние населения Швейцарии, все большее количество людей с трудом сводит концы с концами, живя от зарплаты до зарплаты. Так, по данным Швейцарского объединения профсоюзов (USS), швейцарские домохозяйства потеряли за два последних года в среднем около четырех тысяч франков, «съеденных» инфляцией и дорожающей медстраховкой. В целом партия выступает за доступную арендную плату, снижение взносов на медицинское страхование и достойные пенсии. Среди других приоритетов – защита климата и равенство, включая доступные ясли и более высокие пенсии для женщин.

Критиковать иммиграцию для Социалистической партии значит играть на руку UDC/SVP, чего социалисты, борющиеся, прежде всего, за соблюдение прав человека в Швейцарии, делать не намерены. «В первую очередь, существует проблема покупательной способности населения. Квартплата растет не из-за иммиграции, а из-за жадности лоббистов в сфере недвижимости», - отметил Седрик Вермут.

Некоторые полагают, что скорый уход из Федерального совета министра-социалиста Алена Берсе может ослабить позиции партии, тем более что другой министр-социалист, Элизабет Бом-Шнайдер, считается менее влиятельной. Однако, с другой стороны, отставка федерального советника привлекает дополнительное внимание к партии.

Либеральная партия (PLR/FDP) накануне выборов также решила взяться за тему иммиграции, отмечая, что у UDC/SVP нет «монополии» по этому вопросу. «Нам необходимо тесное сотрудничество между федеральными, кантональными и муниципальными властями. Совершенно необходимо, чтобы люди, имеющие право на защиту в Швейцарии, поскольку они подвергаются преследованиям в своей стране, могли получить эту защиту, а те, кто не имеет на нее права, могли быстро покинуть страну», - заявил член партии Дамьен Коттье в комментарии RTS. Предвыборная программа либералов содержит и другие приоритетные темы, такие как инновационная экономика, безопасность и надежная пенсионная система. Что касается отношений с Брюсселем, то партия выступает за развитие двусторонних соглашений.

Лавирующая между «левыми» и «правыми»начинает свою первую кампанию под новым названием. Основные темы предвыборной программы – снижение размера взносов на медстраховку и социальная сфера. Партия также борется с дискриминацией супружеских пар в налоговой и пенсионной сферах, выступив с двумя инициативами, предусматривающими, что состоящие и не состоящие в браке пары должны платить одинаковые налоги и получать одинаковые базовые пенсии. Одной из самых заметных партийных фигур в последнее время стала Изабель Шассо, возглавившая парламентскую комиссию по расследованию слияния Credit Suisse и UBS. В начале июля 14,3% опрошенных планировали голосовать за «Центр», при этом партия особенно сильна в кантонах Вале, Люцерн, Ури и Аппенцелль-Иннерроден. За последние тридцать лет партия ослабла по количеству мандатов в кантональных правительствах и парламентах. На федеральном уровне «Центр» занимает почти 14% мест в Национальном совете и имеет около трети мест в Совете кантонов.

Что касается «зеленых», то они поставили перед собой амбициозную цель, решив стать третьей по величине партией в Швейцарии. Партия выступает за последовательную защиту климата и свободное от дискриминации общество, подчеркивая, что следующий законодательный период будет решающим как для природы, так и человека. «Зеленые» ратуют за экологический переворот, отмечая, что на спасение финансового центра в условиях нынешнего банковского кризиса тратится больше средств, чем на достижение климатической нейтральности. В рамках предвыборной кампании «зеленые» запустили специальное приложение Avanti-Verdi, которое позволяет любому желающему зарегистрироваться и выполнять определенные партийные задачи наряду с кандидатами. С помощью этого приложения партия надеется привлечь на свою сторону новых избирателей, прежде всего, молодежь.

Зелено-либеральная партия (PVL/GLP), в свою очередь, требует положить конец зависимости от импорта нефти и газа, расширив использование возобновляемых источников энергии. Партия выступает за тесное сотрудничество с ЕС и подписание рамочного соглашения, так как экономика и наука Швейцарии могут успешно развиваться только при условии полного доступа к европейским образовательным программам и рынку. Один из приоритетов партии заключается в создании либерального общества с равными возможностями, «в котором государство поощряет индивидуальную ответственность и в то же время обеспечивает справедливые стартовые условия».

Добавим, что согласно последнему предвыборному барометру SSR/SRG, тремя основными волнующими швейцарских избирателей проблемами оказались изменение климата, рост стоимости медстраховки и иммиграция. Какой из партий удастся достучаться до большинства швейцарских граждан, станет известно через два с половиной месяца.