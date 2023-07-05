Народная партия Швейцарии против иностранцев |L’UDC face aux étrangers

Рост населения Швейцарской Конфедерации в последнее время из чисто демографического показателя превратился в политический инструмент. Наша Газета уже рассказывала, что накануне выборов в парламент этот вопрос стал одной из центральных тем избирательных кампаний. Наиболее активную позицию заняла Народная партия Швейцарии (UDC/SVP), никогда не скрывавшая своего неудовольствия «неумеренной иммиграцией» и последовательно требовавшая ее ограничения.