Автор: Заррина Салимова, Берн, 05.07.2023.
Крупнейшая партия страны вновь намерена ограничить иммиграцию с помощью очередной инициативы.|
Le plus grand parti du pays s'apprête à nouveau à freiner l'immigration avec une nouvelle initiative.
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