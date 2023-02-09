Кто предпочитает блондинок? |Qui préfère les blondes?

Главным событием политической жизни Швейцарии в этом году обещают стать парламентские выборы, которые пройдут 22 октября. Борьба за голоса избирателей уже началась, и в этой схватке партии прибегают к самым разным методам.