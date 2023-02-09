Автор: Заррина Салимова, Берн, 9. 02. 2023.
Молодое крыло Народной партии Швейцарии решило бороться с вокизмом, пообещав оплатить осветление волос.|
Les jeunes UDC ont décidé de lutter contre le wokisme en promettant de payer pour la teinture des cheveux en blond.
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