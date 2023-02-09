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четверг, 9 февраля 2023 года   

Кто предпочитает блондинок? |Qui préfère les blondes?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 9. 02. 2023.

Фото: Tim Mossholder, Unsplash

Молодое крыло Народной партии Швейцарии решило бороться с вокизмом, пообещав оплатить осветление волос.

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Les jeunes UDC ont décidé de lutter contre le wokisme en promettant de payer pour la teinture des cheveux en blond.

Главным событием политической жизни Швейцарии в этом году обещают стать парламентские выборы, которые пройдут 22 октября. Борьба за голоса избирателей уже началась, и в этой схватке партии прибегают к самым разным методам.

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