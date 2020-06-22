О конце пандемии коронавируса говорить рано: в США смертельные случаи по-прежнему ежедневно исчисляются сотнями, Пекин снова закрылся, а о том, что будет в Москве после 1 июля, можно только гадать.



Тем временем в Швейцарии жизнь нормализуется, по крайней мере, внешне – с сегодняшнего дня отменены практически все ограничения. Да, многие еще подсчитывают убытки и думают, как перестроить свой бизнес или личную жизнь. Но на поверхности розы в парках цветут, культурная жизнь потихоньку воскрешается, все меньше на улицах людей в масках, и руки мы уже не моем каждые полчаса. Однако вздыхать с облегчением рано. Во-первых, никто не гарантирует, что не будет второй волны. Во-вторых, даже если эта повторная напасть нас минует, предстоит разбираться с последствиями первой и требовать ответов на многочисленные вопросы к власть имущим, сводящимся к одному глобальному: кто виноват в нашей полной неподготовленности к санитарному кризису? С последующим призывом виновных к ответу, разумеется.



Думаем, подобные «разборки» ожидают подавляющее число стран, включая Швейцарию. Все мы стали свидетелями того, как Федеральный совет, зажатый между сомнениями научных кругов и давлением общественного мнения, не пытался притвориться, что обладает истиной в последней инстанции, признался, что мол «не знаем мы» и, наконец, разыграл проверенную карту «умеренных мер», сделав ставку на сознательность населения. Судя по всему, расчет был верным. При этом не менее очевидным стало и то, что в момент кризиса необходима центральная власть - ни автономия кантонов, ни тем более принцип прямой демократии не работают. А потому удивляет сделанное в прошлую пятницу объявление Федерального совета о том, что, в случае возникновения второй волны эпидемии, приоритетное право принимать решения снова будут иметь кантоны.



Собственно, вопросы, которые мы хотели бы задать швейцарскому правительству сегодня, мало отличаются от тех, что были сформулированы нами в самом начале санитарного кризиса: почему реакция была запоздалой? почему не сразу закрыли границу с Италией? почему не хватало масок? По мере развития ситуации возникли и другие. Думаем, многие коренные швейцарцы очень удивились, узнав, сколько в стране нелегалов и людей, живущих на грани нищеты (вспомните субботние километровые очереди за продуктовыми наборами); насколько зависима Швейцария от «импортного» медицинского персонала, отсутствие которого буквально парализует местные госпитали; и насколько в целом преувеличена информация о том, что в области медицины Швейцария – впереди планеты всей.



Местные аналитики полагают, что коронавирус изменит страну – как население, так и институты власти. Разумеется, обойдется без революций – мечты о них в Швейцарии обычно только вынашиваются, а происходят они «где-то там». Но дебаты о лучшей координации действий в правительстве и развитии цифровой демократии обещают быть бурными.



Швейцария – страна традиций, люди до сих пор предпочитают здесь расплачиваться наличными, для чего, в частности, выстраиваются в очереди к окошкам почтовых отделений в первые и последние дни месяца. А что делать, если почтовое отделение закрыто, а пользоваться банковскими услугами в онлайн человек не умеет или просто не хочет?



Это относится и к другим сферам жизни, включая политику. Действительно, «чрезвычайная ситуация» поставила на паузу не только школы и экономику, но и саму демократическую систему – нельзя было собираться на митинги, проводить агитационные кампании и идти на избирательный участок исполнять свой гражданский долг. Очень быстро встал вопрос о том, как в такой ситуации, без физической возможности собраний, могут продолжать функционировать политические институты?



За срочным решением наши постоянные читатели наблюдали вместе с нами, следя за регулярными пресс-конференциями Федерального совета и чрезвычайной сессией парламента, организованной, ценой больших дополнительных затрат, в Bernexpo. Но в более долгой перспективе ответ для большинства очевиден: Швейцарии надо срочно входить в эру электронной демократии, для начала найдя более современный способ сбора подписей, чем приставание к прохожим на улицах и рынках. Аналитический центр Avenir Suisse предлагает, параллельно с аналоговым методом, при котором авторам той или иной инициативы нужно будет по-прежнему собирать как минимум 100 тысяч изъявлений поддержки, ввести цифровую опцию – требуемое число подписей возрастет до 300 тысяч, то есть около 6% избирательного корпуса. Можно предположить, что это новшество повлечет за собой уменьшение числа выдвигаемых инициатив, а сам процесс станет более эффективным, хоть и утратит символичность.



Еще один принципиально важный вопрос, от которого во многом зависит дальнейшее развитие Швейцарии, связан с ориентацией внешней политики на открытость к миру или, наоборот, сосредоточенность на себе. Собственно, ответ мы узнаем уже скоро: 27 сентября 2020 года (вместо 17 мая, как планировалось) пройдет референдум на тему свободного передвижения лиц, «спровоцированный» представленной на рассмотрение 31 августа 2018 года народной инициативой «За умеренную иммиграцию», в сторону ее ограничения. Как знают наши читатели, это – один из пунктов, по которым Конфедерация и ЕС никак не могут прийти к общему знаменателю. Очевидно, что опыт последних месяцев окажет большое влияние как на результат голосования, так и на кампанию, которая будет ему предшествовать – одни, во главе с Народной партией Швейцарии, будут доказывать, что закрытие границ во время пандемии спасло страну, а другие перечислять все вызванные этим сложности.



Мы будем своевременно информировать вас об основных моментах подготовки к референдуму, понимая, что этот вопрос интересует многих.

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