Наша Газета подробно освещала дело Пьера Моде, напомним эпизоды громкой истории: в сентябре 2018 года Пьер Моде частично лишился иммунитета, а ранее потерял часть полномочий в правительстве кантона Женева из-за скандала, связанного с его поездкой в Абу-Даби с 26 по 30 ноября 2015 года. Журналисты телерадиокомпании RTS ознакомились с составленным прокуратурой обвинительным актом, в котором отмечается, что политик, руководивший на тот момент департаментом безопасности и экономики (DSE) Женевы, посетил столицу ОАЭ со своей женой, тремя несовершеннолетними детьми и помощником Патриком Бо-Лавинем. В Абу-Даби они прилетели самолетом авиакомпании Emirates Airlines (бизнес-класс), в столице проживали в пятизвездочном отеле Emirates Palace и имели доступ в «королевскую ложу» для наблюдения за автогонками в рамках Гран-при Абу-Даби. Стоимость такой поездки, организованной предпринимателями Мажидом Кури и Антуаном Даэром, оценивается приблизительно в 50 тыс. франков, расходы покрыли власти Абу-Даби. Вслед за обвинением суд подчеркнул, что политик осознавал возможность влияния на него после проявления такой щедрости.

Интересно, что визит в столицу ОАЭ состоялся в тот период, когда решался вопрос о заключении с разными компаниями контрактов на обслуживание аэропорта Куантрен. В конце концов, один из договоров был подписан с компанией Dnata, штаб-квартира которой находится в Дубае. К Моде сразу возникло множество вопросов. Поначалу он заявил, что ни о каких «бартерах» в ОАЭ речь не шла, а выбором предприятий занималось Федеральное управление гражданской авиации (OFAC). Позднее он признал, что сказал не всю правду, затем всплыли нелестные подробности о его дружеских отношениях с сотрудником отдела безопасности женевского аэропорта. Давление общественности и СМИ на политика усиливалось чуть ли не с каждым днем. Поначалу соратники по Либерально-радикальной партии (PLR/FDP) его поддерживали, но когда выяснилось, что он о многом умолчал, даже они уговаривали его уйти в отставку. Несмотря ни на что, Моде удалось удержаться в кресле государственного советника и обеспечить себе пожизненную ренту.

Суд признал, что политик мог легко найти повод отказаться от приглашения посетить Абу-Даби, однако не сделал этого. В ходе расследования Пьер Моде, который мог самостоятельно оплатить поездку, старался скрыть доказательства своей вины и предоставлял заведомо ложную информацию. Бывший помощник Моде Патрик Бо-Лавинь признан виновным в нарушении служебной тайны, поскольку он передал Мажиду Кури и Антуану Даэру сведения, необходимые для организации путешествия. Его и предпринимателей приговорили к штрафам с отсрочкой. Как и в случае с Моде, речь идет о так называемых «штрафных днях» (Tagessätzen/jours-amendes), когда, в соответствии со ст. 34 УК Швейцарии, определяемая судом сумма штрафа умножается на определенное число дней. Пьер Моде приговорен к 300 штрафным дням условно, Мажид Кури и Антуан Даэр – к 240 и 180 соответственно, Патрик Бо-Лавинь – к 360.

Суд снял с Пьера Моде обвинение в получении выгоды в связи с финансированием Кури и Даэром опроса избирателей, пояснив, что предоставление средств в этом случае не имело неподобающего характера. Выйдя из здания суда, политик обратился к ожидавшим его журналистам, подчеркнув, что судебное разбирательство помогло прояснить ситуацию и что его оправдали по двум пунктам. На последние слова обратили внимание журналисты газеты Le Temps, указав на склонность Пьера Моде делать относительно правдивые заявления (на самом деле речь идет об оправдании по одному пункту) и стараться превратить любое поражение в победу. Политик и оба предпринимателя намерены подать апелляции, не исключено, что это сделает и Патрик Бо-Лавинь.

Насколько справедлив и гуманен швейцарский суд? С одной стороны, он не учел требование обвинения приговорить политика к 14 месяцам тюремного заключения с отсрочкой, с другой – Моде должен выплатить 50 тыс. франков. Впрочем, этот платеж пока под вопросом, так как Пьер Моде планирует обжаловать вынесенный приговор.

События последних дней могут иметь негативные последствия для политической карьеры Пьера Моде. Напомним, что 29 октября 2020 года он подал в отставку в связи с решением правительства Женевы сместить его с поста главы департамента экономического развития (DDE). Такое решение правительство приняло, основываясь на предварительных результатах независимого расследования, начатого в связи с подозрениями на то, что сотрудники DDE работают в нездоровой психологической обстановке. Вместе с тем, политик намерен выставить свою кандидатуру на выборах нового руководителя DDE, первый тур которых пройдет 7 марта этого года.

Со своей стороны, правительство Женевы подчеркнуло, что на фоне дела Пьера Моде доверие между высшими должностными лицами кантона оказалось под вопросом. Политик не раз предоставлял своим коллегам неверную информацию и в целом повредил имиджу Женевы. Местные политики считают, что приговор стал последним ударом для карьеры Пьера Моде, а некоторые уверены, что ему не место на выборах 7 марта. Мы будем следить за развитием ситуации.