Автор: Лейла Бабаева, Женева, 5. 11. 2020. Просмотров: 316
Кроме пандемии, у многих из нас есть и другие проблемы, например, у женевского политика Пьера Моде, дело которого Наша Газета подробно освещала. История получила продолжение: стало известно, что обвиняемый будет отвечать в суде.|
Outre la pandémie, beaucoup d’entre nous ont d'autres problèmes, à savoir le politicien genevois Pierre Maudet, à qui nous avons consacré plusieurs articles. On a appris récemment qu’il fera l'objet d'un procès public.
Напомним подробности громкой истории: в сентябре 2018 года Пьер Моде частично лишился иммунитета, а ранее потерял часть полномочий в правительстве кантона Женева из-за скандала, связанного с его поездкой в Абу-Даби с 26 по 30 ноября 2015 года. Журналисты телерадиокомпании RTS ознакомились с составленным прокуратурой обвинительным актом, в котором отмечается, что политик, руководивший на тот момент департаментом безопасности и экономики (DSE) Женевы, посетил столицу ОАЭ со своей женой, тремя несовершеннолетними детьми и помощником Патриком Бо-Лавином. В Абу-Даби они прилетели самолетом авиакомпании Emirates Airlines (бизнес-класс), в столице проживали в пятизвездочном отеле Emirates Palace и имели доступ в «королевскую ложу» для наблюдения за автогонками в рамках Гран-при Абу-Даби. Стоимость такой поездки для семьи Пьера Моде оценивается более чем в 50 тыс. франков, расходы покрыли власти Абу-Даби. Обвинение отмечает, что политик осознавал возможность влияния на него после проявления такой щедрости.
Интересно, что визит в столицу ОАЭ состоялся в тот период, когда решался вопрос о заключении с разными компаниями контрактов на обслуживание аэропорта Куантрен. В конце концов, один из договоров был подписан с компанией Dnata, штаб-квартира которой находится в Дубае. К Моде сразу возникло множество вопросов. Поначалу он заявил, что ни о каких «бартерах» в ОАЭ речь не шла, а выбором предприятий занималось Федеральное управление гражданской авиации (OFAC). Позднее он признал, что сказал не всю правду, затем всплыли нелестные подробности о его дружеских отношениях с сотрудником отдела безопасности женевского аэропорта. Давление общественности и СМИ на политика усиливалось чуть ли не с каждым днем. Поначалу соратники по Либерально-радикальной партии (PLR) его поддерживали, но когда выяснилось, что он о многом умолчал, даже они уговаривали его уйти в отставку. Несмотря ни на что, Моде удалось удержаться в кресле государственного советника и обеспечить себе пожизненную ренту.
Кроме поездки в Абу-Даби, прокуратура старалась пролить свет на отношения политика с женевской гостиничной сетью Manotel, а также на роль, которую сыграли в этом деле ассоциация Cercle Fazy-Favon и ассоциация поддержки Пьеру Моде, оказывавшие помощь политику в его кампаниях. Было установлено, что в 2012-2018 гг. Manotel перечислила этим ассоциациям 105 тысяч франков. После расследования обстоятельств дела было решено его закрыть, основной причиной стало то, что большая часть средств была получена до 2016 года, то есть до того, как перечисление сумм организациям поддержки стало расцениваться по законодательству Швейцарии, как получение выгоды.
Также прокуратура отмечает, что в 2017 году Пьер Моде помог Мажиду Кури встретиться с представителями генерального управления по вопросам экономического развития, исследований и инноваций (DG DERI) в связи с проектом застройки в окрестностях женевского аэропорта. Грегуар Манжа пояснил, что его подзащитный не принимал участия в этой встрече и не вникал в детали проекта, к тому же никаких результатов обсуждение не дало, поскольку на референдуме в 2019 году женевцы сказали «нет» застройке.
Добавим, что 29 октября Пьер Моде подал в отставку в связи с решением правительства Женевы сместить его с поста главы департамента экономического развития (DDE). Вместе с тем, политик намерен выставить свою кандидатуру на выборах нового руководителя DDE. В настоящее время он находится дома, соблюдая карантин, так как 1 ноября узнал, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Мы будем следить за развитием ситуации.
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