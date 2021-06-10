Швейцарская система пенсионного страхования состоит из трех «колонн»: базовой пенсии (AVS/AHV), отчислений, которые платят наемные работники с определенной суммы доходов (LPP), и необязательных добровольных взносов на основе индивидуальных пенсионных схем (подробнее о структуре пенсий можно прочитать в нашей статье). При этом, уже несколько лет в Конфедерации идут дебаты о необходимости реформирования фонда базового пенсионного страхования (AVS/AHV), из которого поступают отчисления для первой «колонны».

Финансовое положение AVS/AHV стремительно ухудшалось на протяжении более десяти лет, уточняется на сайте федерального ведомства социального страхования. В частности, уже с 2014 года взносов недостаточно для финансирования текущих пенсий. В 2019 году дефицит распределения, то есть разница между доходами и расходами, составил 1,17 млрд франков. Эта проблема усугубляется по мере того, как люди, родившиеся в периоды беби-бума, выходят на пенсию.

Одним из способов стабилизации AVS/AHV стало дополнительное финансирование в размере 2 млрд франков в год в рамках реформы налогообложения RFFA. Санация фонда уменьшила дисбаланс, но не устранила его полностью – дефицит остается значительным.

По мнению швейцарского правительства, изменения пенсионной системы неизбежны. В июле 2019 года Федеральный совет представил основные пункты новой пенсионной реформы AVS 21, которая призвана сохранить уровень пенсий и обеспечить финансовое равновесие фонда. Реформа предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет, а также увеличение НДС на 0,7 процентных пункта. Согласно расчетам правительства, повышение пенсионного возраста будет означать, что женщины внесут около десяти миллиардов франков в фонд AVS/AHV в течение десяти лет после вступления закона в силу.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении парламента, и по одному из вопросов депутаты уже пришли к единому мнению. В среду Национальный совет проголосовал 124 голосами против 69 за увеличение пенсионного возраста для женщин до 65 лет. Напомним, что Совет кантонов поддержал это предложение в ходе весенней сессии.

Против этой меры активно выступали социалисты, оставшиеся в меньшинстве. По их мнению, разумнее было бы покончить с неравной оплатой труда. Так, если бы женщины и мужчины получали одинаковую зарплату за свой труд, то в фонд AVS/AHV поступали бы дополнительно 825 млн франков в год, и необходимость повышать пенсионный возраст для женщин отпала бы.

Реализация закона будет сопровождаться компенсационными выплатами для тех поколений женщин, которые первыми пострадают от нововведения. Размер компенсаций сейчас обсуждают швейцарские парламентарии. По оценкам Федерального совета, компенсационные меры должны обойтись Конфедерации в 700 млн франков. Совет кантонов предложил сократить расходы до 430 млн, а Национальный совет оказался щедрее и приблизился к предложению правительства о модели стоимостью 670 млн франков. Этот проект предусматривает компенсации в размере от 50 франков до 150 франков в месяц для женщин, родившихся между 1959 и 1964 годами. Сумма будет зависеть от заработный платы: 150 франков для доходов ниже 57 360 франков в год, 100 франков для доходов выше 57 360 франков и ниже 71 700 франков и 50 франков для доходов выше этой порога.

Чтобы обеспечить финансирование AVS/AHV до 2030 года, Национальный совет намерен прибегнуть к помощи Нацбанка (BNS/SNB), который должен передать в пенсионный фонд прибыль от отрицательных процентных ставок. Что касается НДС, то Национальный совет решил увеличить ставку на 0,4, а Совет кантнов – на 0,3 процентных пункта.

После того, как будут разрешены основные разногласия между палатами парламента, законопроект может быть вынесен на референдум, поскольку планируемое повышение НДС требует внесения поправки в конституцию, уточняет SRF. Вероятно, нововведения вступят в силу не раньше 2023 года.