Совсем недавно Наша Газета рассказывала о том, что в эксклюзивном интервью газете Le Temps президент Швейцарской Конфедерации выразил обеспокоенность воинственным настроем некоторых граждан. «Такое впечатление, что некоторые, даже бывшие пацифисты, словно охвачены опьянением войной», - признался он. В прошлое воскресенье Ален Берсе дал еще одно интервью – на этот раз немецкоязычному изданию NZZ am Sonntag. В беседе он повторил ту же мысль, использовав выражение Kriegsrausch, что можно перевести как «опьянение войной». Швейцарский президент, в частности, заявил, что ощущает в определенных кругах опьянение войной, и это напоминает ему ситуацию, сложившуюся накануне Первой мировой. Он также высказался в пользу мирных переговоров – «чем скорее, тем лучше».

Если в Романдии слова Алена Берсе не вызвали ажиотажа, то его интервью на немецком языке оказалось «взрывным»: на федерального советника обрушился шквал критики со стороны собственной партии, а также швейцарских и зарубежных политиков. В течение трех последних дней ком гневных комментариев в адрес швейцарского президента нарастал с каждым часом. Президент Либеральной партии Тьерри Буркарт был шокирован тем, что, говоря о «военном опьянении», Берсе имел в виду не Россию, которая напала на суверенную страну, а западные государства. «Это наносит ущерб репутации и позиционированию нашей страны», - убежден депутат. Глава партии «Центр» Герхард Пфистер отметил в комментарии SRF, что таким нарративом пользуются те, кто занимает сторону России и квалифицирует все усилия по защите Украины как подстрекательство к войне. Лидер партии Зеленых либералов Юрг Гроссен также не согласился с выбором слов президента. «Есть господин Путин, агрессор, который нападает на Украину на ее территории, – это вопиющее нарушение международного права», - убежден Гроссен, считающий, что мысли о том, как помочь более слабому, далеки от «опьянения войной».

Президента Берсе раскритиковала даже его собственная партия. «Это не у Швейцарии военное опьянение, а у господина Путина. Он начал войну и нарушил международное право. Это и есть главная проблема», - сказал в беседе с журналистами SRF председатель парламентской фракции Социалистической партии Роже Нордманн. Сопредседатели партии дистанцировались от федерального советника. Так, Маттеа Мейер заявила, что это личное мнение Алена Берсе, с которым она не согласна, а Седрик Вермут отметил, что разделяет желание Алена Берсе остановить кровопролитие, но не разделяет его анализ и выводы. «На данный момент нет никаких перспектив для переговоров. У Путина другие цели, он – единственное препятствие на пути к миру», - считает политик-социалист.

Парадоксально, но поддержку Алену Берсе оказали главные политические противники социалистов – Народная партия Швейцарии. Так, президент партии Марко Кьеза назвал позицию федерального президента разумной, так как нейтралитет, принесший Швейцарии безопасность, процветание и свободу, не допускает поставок оружия враждующим сторонам.

Почему, собственно, высказывание об «опьянении войной» оказалось столь проблематичным? Как отмечают политические обозреватели, Ален Берсе, занимающий в этом году пост президента Конфедерации, олицетворяет собой весь Федеральный совет, который, как известно, отказывается реэкспортировать швейцарское оружие в Украину. С одной стороны, Берсе должен транслировать эту позицию миру. С другой, его заявление многим показалось оскорбительным, так как неясно, кого именно он обвиняет в «опьянении войной», ведь в парламенте многие партии выступают за разрешение реэкспорта, а некоторые страны уже давно поставляют оружие Украине. В результате уязвленными оказались не только швейцарские политики, но и европейские государства-партнеры. Как уже сообщала Наша Газета, многие страны не понимают, почему Швейцария запрещает передавать оружие членам НАТО, а подобное косвенное обвинение европейских партнеров – да еще из уст президента – не способствует взаимопониманию и улучшению двусторонних отношений. Более того, его сравнение с Первой мировой многим показалось некорректным хотя бы потому, что тогда не было ядерного оружия.

Вероятно, Ален Берсе недооценил эффект, который могут произвести его слова, и, после двух дней медийного шторма был вынужден точнее сформулировать свою позицию. В интервью газете Tages-Anzeiger он признал, что это был неудачный выбор слов. Тем не менее швейцарский президент снова настоял на том, что ответом на эту жестокую агрессивную войну не может быть только перевооружение. По его мнению, Швейцария должна мыслить категориями мира и дипломатии, так как именно в этом заключается сила страны. «Чтобы быть предельно ясным, я говорю об атмосфере чистой военной логики, которая меня беспокоит. Моим намерением никогда не было критиковать определенных людей или определенные государства, но показать, что есть и другие способы поддержать Украину», - сказал он, добавив, что, само собой разумеется, что «перед лицом невероятной агрессии России» Украина должна защищать себя всеми силами и имеет полное право на это. По его словам, создавшееся впечатление, что Украина должна немедленно начать переговоры с Россией, также ошибочно, так как условий для них нет. Для этого Россия должна прекратить войну, уважать международное право и права человека и покинуть территорию Украины, «как того вновь потребовал Федеральный совет после своего последнего заседания».

Согласно проведенному в начале марта группой Tamedia опросу, Ален Берсе потерял поддержку части населения из-за скандала Corona-Leaks, опустившись в рейтинге популярности федеральных советников с первого на третье место. Оценка удовлетворенности его работой снизилась с 4,11 до 3,92 баллов. Какие последствия будет иметь для президента новая шумиха, пока неясно.