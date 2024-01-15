Найдут ли в Давосе «формулу мира»? |Trouvera-t-on une «formule de paix» à Davos?

Наша Газета уже рассказывала о том, что план мирного урегулирования войны в Украине будет обсуждаться в Давосе в январе. Речь идет не только о собственно Давосском форуме, но и о состоявшейся накануне его открытия 4-й конференции по украинской «формуле мира» в рамках предложенного полтора года назад плана из десяти пунктов. Киев, среди прочего, требует полного вывода российских войск, а также освобождения задержанных и создания специального трибунала, который будет судить совершенные Москвой преступления. Россия полностью отвергает это предложение.