Коррупция на экспорт

Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 06. 2020. Просмотров: 373
В интервью SonntagsZeitung российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Генеральную прокуратуру Конфедерации в том, что она поддерживала тесные контакты с представителями российской прокуратуры, что препятствовало проведению расследований предполагаемых случаев отмывания денег в Швейцарии.|
Dans une interview accordée à la SonntagsZeitung, l’opposant russe Alexei Navalny accuse le Ministère public de la Confédération d’avoir eu des contacts étroits avec des représentants du Ministère public russe ce qui avait entravé des enquêtes sur des cas présumés de blanchiment d’argent en Suisse.
Впервые в истории Конфедерации генпрокурор может лишиться своего поста – и отчасти это может быть связано с Россией. Мы уже рассказывали, что по результатам состоявшихся 20 мая слушаний судебная комиссия парламента постановила начать процедуру отстранения Михаэля Лаубера от должности федерального прокурора. У комиссии есть основания подозревать, что Лаубер сознательно или по грубой халатности нарушил служебные обязанности.
Напомним, что вопросы вызывают неформальные отношения Лаубера с президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, а также слишком тесные русские связи швейцарского генпрокурора, из-за которых, как предполагают наши коллеги из «Новой газеты», начинавшиеся в Швейцарии «громкие дела, связанные с отмыванием российских денег, не расследовались, а то и вовсе разваливались». Аналогичного мнения придерживается российский оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. В качестве примера в 11-минутном ролике на своем Youtube-канале Навальный приводит проведенное в 2015 году расследование ФБК о Юрии Чайке, занимавшем тогда пост генпрокурора Российской Федерации. Часть расследования посвящена его сыну Артему, который, как утверждает Навальный, в 25 лет приехал в Швейцарию с двумя миллионами долларов, открыл счета в швейцарском банке, учредил фирмы и приобрел дорогостоящую недвижимость – и, что самое удивительное, швейцарцы не задали ему никаких вопросов.
ФБК направил жалобу в швейцарскую прокуратуру, которая была рассмотрена, но в возбуждении дела по отмыванию денег было отказано, так как «Россия не признает это преступлением, поэтому они не могут расследовать отмывание денег, потому что в России не было преступления», говорит Навальный. Отказ в возбуждении дела дал повод критикам усомниться в обоснованности расследований ФБК, однако, как считает Навальный, бездействие со стороны швейцарской прокуратуры связано не с недостатком доказательств, а с тем, что российская «генпрокуратура, и вообще российская мафия, устроила классную систему подкупа, развлечений и интеграции в свою коррупцию всех швейцарских прокуроров» и «умудрилась коррумпировать руководство правоохранительной системы целой страны», т.е. Конфедерации. Лаубера и его помощников, например, возили на охоту, им дарили дорогие подарки, а дела российских чиновников в это время в Швейцарии закрывались.
В интервью SonntagsZeitung Алексей Навальный повторил сказанное им в видеоролике, назвав смешными слова Лаубера и его помощников о том, что личные контакты в России очень важны для получения ценной информации для следствия. По его словам, швейцарцы просто весело проводили время в России, пили вино, ходили на охоту или рыбалку. «Какую информацию они получили в этих поездках, которая помогла бы при расследовании преступлений или отмывания денег? – спрашивает Навальный.- Все, что нам известно, так это то, что большинство крупных дел в Швейцарии с участием граждан России или Узбекистана были либо закрыты, либо их рассмотрение затягивалось». По мнению Навального, швейцарские власти должны помнить, что «при президенте Путине нет правового государства», поэтому, имея дело с российскими представителями правительства или судебных органов, они не должны доверять 90% предоставляемой ими информации, а также никогда не должны вступать с ними в неформальные отношения.
Федеральная прокуратура, в свою очередь, отвергает обвинения в предвзятости и подчеркивает в приведенном на сайте SonntagsZeitung заявлении, что расследования по уголовным делам и делам о взаимной правовой помощи проводятся исключительно на соответствующих правовых основаниях, а не на основе предполагаемых «слишком тесных» связей между участвующими лицами и/или прокуратурами двух стран. Что касается Артема Чайки, то уголовное дело в этом случае не было возбуждено, так как в ходе расследования, проведенного Федеральным управлением полиции (Fedpol) по поручению Федеральной прокуратуры, не было обнаружено конкретных доказательств отмывания денег и, в частности, указаний на их преступное происхождение. Чтобы с самого начала исключить любую возможность предвзятости, это дело рассматривалось в Лугано, где ранее не было проведено ни одного связанного с Россией уголовного расследования.
Что касается еще одного участника этой истории, бывшего сотрудника Федеральной уголовной полиции, слависта и специалиста по России Винценца Шнелля, которого в швейцарских СМИ называют «Виктор К.», то сегодня Федеральный уголовный суд в Беллинцоне должен вынести решение по его апелляции. Шнелль намерен оспорить назначенное ему годом ранее наказание за получение «привилегий» во время медвежьей охоты в России. Обвиняемый, как сообщает SRF, настаивает на том, что целью поездки было налаживание отношений с российскими властями, а сам он из этого не извлек никакой выгоды. Более того, поездка, по его словам, была совершена с ведома его руководства.
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