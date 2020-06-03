Коррупция на экспорт

Впервые в истории Конфедерации генпрокурор может лишиться своего поста – и отчасти это может быть связано с Россией. Мы уже рассказывали, что по результатам состоявшихся 20 мая слушаний судебная комиссия парламента постановила начать процедуру отстранения Михаэля Лаубера от должности федерального прокурора. У комиссии есть основания подозревать, что Лаубер сознательно или по грубой халатности нарушил служебные обязанности.

Напомним, что вопросы вызывают неформальные отношения Лаубера с президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, а также слишком тесные русские связи швейцарского генпрокурора, из-за которых, как предполагают наши коллеги из «Новой газеты», начинавшиеся в Швейцарии «громкие дела, связанные с отмыванием российских денег, не расследовались, а то и вовсе разваливались». Аналогичного мнения придерживается российский оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. В качестве примера в 11-минутном ролике на своем Youtube-канале Навальный приводит проведенное в 2015 году расследование ФБК о Юрии Чайке, занимавшем тогда пост генпрокурора Российской Федерации. Часть расследования посвящена его сыну Артему, который, как утверждает Навальный, в 25 лет приехал в Швейцарию с двумя миллионами долларов, открыл счета в швейцарском банке, учредил фирмы и приобрел дорогостоящую недвижимость – и, что самое удивительное, швейцарцы не задали ему никаких вопросов.

ФБК направил жалобу в швейцарскую прокуратуру, которая была рассмотрена, но в возбуждении дела по отмыванию денег было отказано, так как «Россия не признает это преступлением, поэтому они не могут расследовать отмывание денег, потому что в России не было преступления», говорит Навальный. Отказ в возбуждении дела дал повод критикам усомниться в обоснованности расследований ФБК, однако, как считает Навальный, бездействие со стороны швейцарской прокуратуры связано не с недостатком доказательств, а с тем, что российская «генпрокуратура, и вообще российская мафия, устроила классную систему подкупа, развлечений и интеграции в свою коррупцию всех швейцарских прокуроров» и «умудрилась коррумпировать руководство правоохранительной системы целой страны», т.е. Конфедерации. Лаубера и его помощников, например, возили на охоту, им дарили дорогие подарки, а дела российских чиновников в это время в Швейцарии закрывались.

В интервью SonntagsZeitung Алексей Навальный повторил сказанное им в видеоролике, назвав смешными слова Лаубера и его помощников о том, что личные контакты в России очень важны для получения ценной информации для следствия. По его словам, швейцарцы просто весело проводили время в России, пили вино, ходили на охоту или рыбалку. «Какую информацию они получили в этих поездках, которая помогла бы при расследовании преступлений или отмывания денег? – спрашивает Навальный.- Все, что нам известно, так это то, что большинство крупных дел в Швейцарии с участием граждан России или Узбекистана были либо закрыты, либо их рассмотрение затягивалось». По мнению Навального, швейцарские власти должны помнить, что «при президенте Путине нет правового государства», поэтому, имея дело с российскими представителями правительства или судебных органов, они не должны доверять 90% предоставляемой ими информации, а также никогда не должны вступать с ними в неформальные отношения.

Федеральная прокуратура, в свою очередь, отвергает обвинения в предвзятости и подчеркивает в приведенном на сайте SonntagsZeitung заявлении, что расследования по уголовным делам и делам о взаимной правовой помощи проводятся исключительно на соответствующих правовых основаниях, а не на основе предполагаемых «слишком тесных» связей между участвующими лицами и/или прокуратурами двух стран. Что касается Артема Чайки, то уголовное дело в этом случае не было возбуждено, так как в ходе расследования, проведенного Федеральным управлением полиции (Fedpol) по поручению Федеральной прокуратуры, не было обнаружено конкретных доказательств отмывания денег и, в частности, указаний на их преступное происхождение. Чтобы с самого начала исключить любую возможность предвзятости, это дело рассматривалось в Лугано, где ранее не было проведено ни одного связанного с Россией уголовного расследования.

Добавим, что результат начатой процедуры отстранения федерального прокурора от должности зависит от того, будет ли доказана его вина. Если по окончании разбирательств подозрения в отношении Лаубера подтвердятся, то судебная комиссия подаст прошение о его отставке в Федеральное собрание, которое должно будет принять решение.

Что касается еще одного участника этой истории, бывшего сотрудника Федеральной уголовной полиции, слависта и специалиста по России Винценца Шнелля, которого в швейцарских СМИ называют «Виктор К.», то сегодня Федеральный уголовный суд в Беллинцоне должен вынести решение по его апелляции. Шнелль намерен оспорить назначенное ему годом ранее наказание за получение «привилегий» во время медвежьей охоты в России. Обвиняемый, как сообщает SRF, настаивает на том, что целью поездки было налаживание отношений с российскими властями, а сам он из этого не извлек никакой выгоды. Более того, поездка, по его словам, была совершена с ведома его руководства.