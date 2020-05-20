Генеральный прокурор может лишиться поста

Мы рассказывали, что сегодня федеральный прокурор Михаэль Лаубер был заслушан судебной комиссией парламента. Первая часть слушаний была посвящена обвинениям, выдвинутым Наблюдательным органом Генеральной прокуратуры (AS-MPC) в дисциплинарном решении от 2 марта 2020 года, вторая – связанным с делом FIFA фактам, о которых стало известно после 2 марта.

По результатам слушаний комиссия постановила начать процедуру отстранения Лаубера от должности генерального прокурора Конфедерации. У комиссии есть основания подозревать, что Лаубер сознательно или по грубой халатности нарушил служебные обязанности. Решение о начале процедуры было принято 13 голосами против 4.

Если по окончании разбирательств подозрения в отношении Лаубера подтвердятся, то комиссия подаст прошение о его отставке в Федеральное собрание, которое должно будет принять решение; в противном случае дело будет закрыто.

С предысторией этого дела можно ознакомиться в нашей статье.