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четверг, 21 мая 2020 года   

Генеральный прокурор может лишиться поста

20.05.2020 - 19:21

Председатель судебной комиссии Андреа Карони. Скриншот брифинга от 20 мая

Мы рассказывали, что сегодня федеральный прокурор Михаэль Лаубер был заслушан судебной комиссией парламента. Первая часть слушаний была посвящена обвинениям, выдвинутым Наблюдательным органом Генеральной прокуратуры (AS-MPC) в дисциплинарном решении от 2 марта 2020 года, вторая – связанным с делом FIFA фактам, о которых стало известно после 2 марта.

По результатам слушаний комиссия постановила начать процедуру отстранения Лаубера от должности генерального прокурора Конфедерации. У комиссии есть основания подозревать, что Лаубер сознательно или по грубой халатности нарушил служебные обязанности. Решение о начале процедуры было принято 13 голосами против 4.

Если по окончании разбирательств подозрения в отношении Лаубера подтвердятся, то комиссия подаст прошение о его отставке в Федеральное собрание, которое должно будет принять решение; в противном случае дело будет закрыто.

С предысторией этого дела можно ознакомиться в нашей статье.

 

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