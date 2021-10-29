Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 29. 10. 2021.
Столица кантона Во может стать вторым после Берна швейцарским городом, который вступит в Icorn – международную сеть городов, предоставляющих политическое убежище художникам, писателям или журналистам, находящимся в серьезной опасности в родной стране.|
Le chef-lieu du canton de Vaud pourrait devenir la deuxième ville suisse, après Berne, à rejoindre Icorn, le réseau international de villes qui offre l’asile politique aux artistes, écrivains ou journalistes qui sont en grave danger dans leur pays d’origine.
Швейцария издавна служила прибежищем для тех, кто не согласен с властями родной страны. Но если раньше в Конфедерацию можно было просто приехать и поселиться на любой срок, то сейчас желающим здесь обосноваться нужно пройти через уйму бюрократических препон. Для облегчения жизни политических беженцев была создана сеть Icorn (International Cities of Refuge Network) - независимая организация городов и регионов, готовых предоставить долгосрочный (но все же временный) приют тем, кто подвергается риску в результате своей творческой деятельности. Речь идет о писателях, художниках, журналистах, правозащитниках, блогерах, драматургах, музыкантах, поэтах, карикатуристах, певцах, авторах песен, переводчиках, сценаристах и издателях. Полагаем, что нет необходимости объяснять, почему представители именно этих профессий нередко нуждаются в защите. Цензура, преследование, тюрьма или даже гибель – со всем этим могут столкнуться те, кто открыто критикует власть и не боится высказывать свои мысли. Icorn позволяет таким людям продолжать свободно выражать свое мнение в месте, где они могут чувствовать себя в безопасности и обращаться через онлайн-платформы к аудитории, к которой не имели доступа, например, из-за цензуры в родной стране. Через местные СМИ их голоса также могут быть услышаны новой аудиторией в принимающих городах и за их пределами.
Цель организации состоит в том, чтобы разместить как можно больше преследуемых писателей и художников в городах-членах Icorn и сформировать устойчивую глобальную сеть в защиту свободы слова и демократических ценностей. Первоначальная сеть городов-убежищ (INCA) была основана в 1993 году Международным парламентом писателей (IPW) как реакция на убийства писателей в Алжире. Президентами были выбраны Салман Рушди, Воле Шойинка и Вацлав Гавел, а среди членов совета был Жак Деррида. В 2005 году IPW была распущена, но идея не умерла – годом позже в Норвегии была основана сеть Icorn.
По своей сути Icorn является организацией, занимающейся как искусством, так и правами человека и свободой слова. В области культуры сеть взаимодействует с местными инициативами в городах-членах, национальными художественными советами, а на международном уровне – с широким спектром фестивалей искусства и литературы, сетями резиденций. В области защиты прав и свобод Icorn тесно сотрудничает с международными правозащитными неправительственными организациями, такими как PEN International, «Писатели в тюрьмах», «Репортеры без границ».
С 2006 года к сети Icorn присоединилось более 70 городов по всему миру, и не менее 200 писателей и художников нашли убежище с помощью этой организации. Возможно, скоро членом сети станет и Лозанна. По сообщениям Le Temps, на этой неделе лозаннский мэр Грегуар Жюно должен был получить письмо от Icorn с приглашением вступить в организацию. «Мы просим муниципалитет Лозанны предпринять символические усилия, чтобы принять одного из политических беженцев, будь то писатель, художник или журналист: разместить его у себя, предоставить грант и, возможно, предложить ему или ей работу на неполный рабочий день. Мы рассматриваем возможность работы в рамках государственно-частного партнерства с фондами», - пояснил в комментарии Le Temps генеральный секретарь Фонда памяти Альберта Коэна по защите статуса беженцев в международных организациях Лионель Арасиль.
Любой подвергающийся опасности из-за своей работы писатель или художник может подать заявку в Icorn. Затем сеть передает городу-члену список преследуемых людей и остается своеобразным «мостом» между городом и политическим беженцем во время его проживания. Городские власти, со своей стороны, предоставляют квартиру и пособие человеку и, в зависимости от случая, его семье на стандартный период в два года. Муниципалитет налаживает связь между беженцем и культурными организациями города и назначает координатора для содействия интеграции. Город гарантирует конфиденциальность до тех пор, пока политический беженец не поселится в безопасном месте. Кто же за все это платит? По-разному. Например, Париж финансирует свою программу через государственно-частное партнерство, а Берн принял своего первого политического беженца, йеменского писателя и журналиста, в сотрудничестве с частным фондом, который финансировал эту программу.
Судьба людей, побывавших в резиденции в одном из городов сети Icorn, складывается разнообразно. Некоторые возвращаются в свою страну, другие получают вид на жительство или переезжают снова. Белорусская писательница Светлана Алексиевич, например, смогла побывать в резиденции в одном из городов-убежищ еще до получения Нобелевской премии по литературе в 2015 году. «Я смогла найти приют, чтобы закончить свою книгу «Конец красного человека», собрав сотни свидетельств в разных регионах постсоветского пространства, дав голос простым людям, которых никто никогда не слушал. Я нашла здесь не только убежище, но и спасение для своей души, сохранив способность видеть мир и все человеческие нюансы», - сказала она на последней Генеральной ассамблее Icorn в Париже.
Откликнется ли, по примеру Берна, столица кантона Во на призыв поддержать политических беженцев и защитить свободу слова, станет известно в ближайшее время.
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