Швейцария издавна служила прибежищем для тех, кто не согласен с властями родной страны. Но если раньше в Конфедерацию можно было просто приехать и поселиться на любой срок, то сейчас желающим здесь обосноваться нужно пройти через уйму бюрократических препон. Для облегчения жизни политических беженцев была создана сеть Icorn (International Cities of Refuge Network) - независимая организация городов и регионов, готовых предоставить долгосрочный (но все же временный) приют тем, кто подвергается риску в результате своей творческой деятельности. Речь идет о писателях, художниках, журналистах, правозащитниках, блогерах, драматургах, музыкантах, поэтах, карикатуристах, певцах, авторах песен, переводчиках, сценаристах и издателях. Полагаем, что нет необходимости объяснять, почему представители именно этих профессий нередко нуждаются в защите. Цензура, преследование, тюрьма или даже гибель – со всем этим могут столкнуться те, кто открыто критикует власть и не боится высказывать свои мысли. Icorn позволяет таким людям продолжать свободно выражать свое мнение в месте, где они могут чувствовать себя в безопасности и обращаться через онлайн-платформы к аудитории, к которой не имели доступа, например, из-за цензуры в родной стране. Через местные СМИ их голоса также могут быть услышаны новой аудиторией в принимающих городах и за их пределами.

Цель организации состоит в том, чтобы разместить как можно больше преследуемых писателей и художников в городах-членах Icorn и сформировать устойчивую глобальную сеть в защиту свободы слова и демократических ценностей. Первоначальная сеть городов-убежищ (INCA) была основана в 1993 году Международным парламентом писателей (IPW) как реакция на убийства писателей в Алжире. Президентами были выбраны Салман Рушди, Воле Шойинка и Вацлав Гавел, а среди членов совета был Жак Деррида. В 2005 году IPW была распущена, но идея не умерла – годом позже в Норвегии была основана сеть Icorn.

По своей сути Icorn является организацией, занимающейся как искусством, так и правами человека и свободой слова. В области культуры сеть взаимодействует с местными инициативами в городах-членах, национальными художественными советами, а на международном уровне – с широким спектром фестивалей искусства и литературы, сетями резиденций. В области защиты прав и свобод Icorn тесно сотрудничает с международными правозащитными неправительственными организациями, такими как PEN International, «Писатели в тюрьмах», «Репортеры без границ».

С 2006 года к сети Icorn присоединилось более 70 городов по всему миру, и не менее 200 писателей и художников нашли убежище с помощью этой организации. Возможно, скоро членом сети станет и Лозанна. По сообщениям Le Temps, на этой неделе лозаннский мэр Грегуар Жюно должен был получить письмо от Icorn с приглашением вступить в организацию. «Мы просим муниципалитет Лозанны предпринять символические усилия, чтобы принять одного из политических беженцев, будь то писатель, художник или журналист: разместить его у себя, предоставить грант и, возможно, предложить ему или ей работу на неполный рабочий день. Мы рассматриваем возможность работы в рамках государственно-частного партнерства с фондами», - пояснил в комментарии Le Temps генеральный секретарь Фонда памяти Альберта Коэна по защите статуса беженцев в международных организациях Лионель Арасиль.

Добавим, что первым швейцарским городом, присоединившимся к Icorn, стал Берн. Швейцарско-немецкий ПЕН-центр искал новую базу для своей уже хорошо зарекомендовавшей себя программы «Писатели в изгнании» и обратился к городу и его мэру Алеку фон Граффенриду с просьбой предоставлять убежище для преследуемых писателей. В начале 2019 года мэр и его коллеги по городскому совету без колебаний поддержали просьбу ПЕН-центра: права человека, в частности право на свободное выражение своего мнения, являются ценностью, которую поддерживают правительство и жители Берна.

Любой подвергающийся опасности из-за своей работы писатель или художник может подать заявку в Icorn. Затем сеть передает городу-члену список преследуемых людей и остается своеобразным «мостом» между городом и политическим беженцем во время его проживания. Городские власти, со своей стороны, предоставляют квартиру и пособие человеку и, в зависимости от случая, его семье на стандартный период в два года. Муниципалитет налаживает связь между беженцем и культурными организациями города и назначает координатора для содействия интеграции. Город гарантирует конфиденциальность до тех пор, пока политический беженец не поселится в безопасном месте. Кто же за все это платит? По-разному. Например, Париж финансирует свою программу через государственно-частное партнерство, а Берн принял своего первого политического беженца, йеменского писателя и журналиста, в сотрудничестве с частным фондом, который финансировал эту программу.

Судьба людей, побывавших в резиденции в одном из городов сети Icorn, складывается разнообразно. Некоторые возвращаются в свою страну, другие получают вид на жительство или переезжают снова. Белорусская писательница Светлана Алексиевич, например, смогла побывать в резиденции в одном из городов-убежищ еще до получения Нобелевской премии по литературе в 2015 году. «Я смогла найти приют, чтобы закончить свою книгу «Конец красного человека», собрав сотни свидетельств в разных регионах постсоветского пространства, дав голос простым людям, которых никто никогда не слушал. Я нашла здесь не только убежище, но и спасение для своей души, сохранив способность видеть мир и все человеческие нюансы», - сказала она на последней Генеральной ассамблее Icorn в Париже.

Откликнется ли, по примеру Берна, столица кантона Во на призыв поддержать политических беженцев и защитить свободу слова, станет известно в ближайшее время.