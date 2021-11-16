Автор: Лейла Бабаева, Берн-Глазго, 16. 11. 2021.
После переговоров, продлившихся на день дольше, чем планировалось, участники КС-26 приняли итоговый документ, который, по словам Генерального секретаря ООН, отражает интересы, противоречия и состояние политической воли в современном мире. В итоговом документе содержится призыв к постепенному сокращению сжигания угля без улавливания выбросов и субсидирования добычи ископаемого топлива. Участники конференции также согласовали несколько деклараций о намерениях в сфере управления лессными ресурами, сокращения выбросов метана, угольной энергетики. Кроме того, крупнейшие эмитенты СО2 назвали даты достижения углеродной нейтральности. Отметим, что Китай и Саудовская Аравия намерены добиться этого к 2060 году, а Индия – к 2070, а не к 2050, как другие государства. Для Российской Федерации важный результат КС-26 – согласование правил реализации страной Парижского соглашения с учетом особенностей российских лесных проектов.
От имени группы из пяти стран, которой Швейцария руководила в Глазго, глава министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Конфедерации Симонетта Соммаруга с негодованием указала на маневр по смягчению формулировок в итоговом документе, совершенный в последнюю минуту, пишет газета Tribune de Genève. Напомним, что первоначально в тексте говорилось о «постепенном отказе от угольной энергетики и субсидирования добычи ископаемого топлива», но после поправки, которую внесли Китай и Индия, в итоговом тексте упоминается лишь «сокращение» использования угля. Федеральная советница подчеркнула, что этого недостаточно для ограничения роста глобальной средней температуры величиной 1,5 °C до 2100 года. Кроме этого, недовольство Швейцарии вызвало то, что председательство Великобритании на КС-26 оказалось недостаточно прозрачным. Интересно, что министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и председатель КС-26 Алок Шарма в обращении к представителям разных стран извинился за процедурные особенности своей работы, тем самым косвенно признав справедливость критики со стороны Швейцарии.
В коммюнике на сайте Всемирного фонда дикой природы отмечается, что подписанный в Глазго итоговый документ далек от совершенства, однако мир движется в правильном направлении. Исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган не скрывала разочарования результатами КС-26, однако добавила, что на этой конференции прозвучал сигнал конца эры использования угля.
Любопытно, что США и Китай сумели договориться относительно активизации сотрудничества в области климата в течение следующего десятилетия. Оба государства обязались предпринимать согласованные шаги в таких сферах, как декарбонизация, сокращение выбросов метана и переход на чистую энергию.
При активном участии Швейцарии страны-участники согласовали правила, позволяющие избежать двойного учета сокращения выбросов, осуществленных за рубежом, подчеркивается на сайте Управления по охране окружающей среды (OFEV/BAFU). По словам Симонетты Соммаруги, на КС-26 удалось избежать худшего. Добавим, что Швейцария, ранее заключившая соглашения с рядом стран в сфере защиты климата, в рамках конференции в Глазго подписала еще два таких документа - с Вануату и Доминиканской республикой. Конфедерация также пообещала внести более 50 млн франков в бюджет различных природоохранных организаций, в том числе в бюджет Коалиции «Климат и чистый воздух» и Климатических инвестиционных фондов. Будет ли следующая конференция по климату более результативной, чем КС-26? Вопрос остается открытым.
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