«Мы роем себе могилу», – цитирует сайт Организации Объединенных Наций слова Генерального секретаря Антониу Гутерриша, обращенные к главам разных государств, собравшимся на КС-26. Напомним, что КС – самая важная конференция по вопросам изменения климата на Земле. В 1992 году ООН организовала в Рио-де-Жанейро «Саммит Земли», на котором была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Государства, которые подписали этот документ, согласились стабилизировать уровень концентрации парниковых газов в атмосфере. На сегодняшний день конвенцию подписали 197 стран. О том, что в сфере борьбы с изменением климата необходимы дополнительные усилия, говорит хотя бы то, что, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), «последние семь лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, а уровень мирового океана поднялся до нового максимума».

В ходе сессии в Глазго 110 стран, на территории которых расположено 85% лесов планеты, подписали Декларацию КС-26, обязавшись к 2030 году остановить процесс сокращения лесного покрова, а позднее начать его восстановление. Кроме того, участники сессии приняли решение сократить выбросы метана, а также инвестировать 130 трлн долларов, т.е. 40% всемирного инвестиционного капитала, с учетом требований Парижского соглашения по климату. Это хорошая новость, так как в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) отмечается, что человечество не успевает адаптироваться к последствиям изменения климата, в первую очередь из-за нехватки финансирования.

Большая группа государственных финансовых учреждений разных стран, в том числе США, Евросоюза, Швейцарии, Канады и Великобритании, взяла на себя обязательство прекратить инвестировать в производство ископаемого топлива к концу 2022 года, однако Китай, Япония и Южная Корея к этой инициативе не присоединились. На КС-26 также был рассмотрен вопрос участия молодежи в выполнении Парижского соглашения, а мэры крупных городов и архитекторы со всего мира обсудили будущее городов. Параллельно этому в Глазго проходят демонстрации, участники которых требуют как можно скорее принять действенные меры по спасению природы и отказу от ископаемых источников энергии. 6 ноября в разных государствах на улицы вышли миллионы граждан с такими же требованиями. В Лозанне в демонстрации приняли участие около 500 человек.

Интересно, что, вразрез с публичными заявлениями политиков о том, как важно выполнять Парижское соглашение, многие участники КС-26, включая президента Швейцарии Ги Пармелена, прибыли в Глазго на частных самолетах. Не все из них смогли сразу приземлиться, некоторым пришлось совершать круги в небе до того, как была ликвидирована возникшая «пробка» из 400 бортов, информирует телерадиокомпания RTS. Впрочем, участники КС не впервые выбирают такое средство передвижения: в 2019 году многие прибыли на Мадридскую конференцию по климату (КС-25) также в частных самолетах. Кстати, Генеральный секретарь ООН остался разочарован результатами КС-25, подчеркнув, что участники упустили возможность предпринять конкретные решения.

Выступая 5 ноября на демонстрации в Глазго, шведская эко-активистка Грета Тунберг заявила, что 26-я сессия Конференции Сторон РКИКООН провалилась, так как политики в очередной раз не оправдали ожиданий: много слов, но никакого дела.

Возвращаясь к Швейцарии, добавим, что глобальное потепление здесь гораздо заметнее, чем в целом на Земле: за последние 150 лет средняя температура в альпийской республике выросла на 2 градуса, что намного выше, чем в среднем в мире – 0,9 градуса. Такая разница объясняется способностью океанов поглощать огромное количество тепла, поэтому, чем дальше страна от океанов, тем хуже ей приходится. Интересно, что горы на рост температуры не влияют: потепление одинаково ощущается как в Давосе, так и в Женеве и Аарау. Такое же повышение температуры наблюдается в прилегающих к Швейцарии регионах – на севере Италии, юге Германии и востоке Франции, так как они расположены на той же широте. По некоторым данным, если все обещания, данные государствами на КС-26, будут выполнены, то человечеству удастся удержать рост глобальной средней температуры немного ниже 2 °C. Ключевое слово в предыдущем предложении – «если», однако стоит все же надеяться на лучшее.

Говоря о зеленых облигациях, т.е. ценных бумагах, которые позволяют финансировать исключительно проекты, способствующие улучшению экологической ситуации, отметим, что в Швейцарии такие облигации активно используются в кантоне Женева. Благодаря им были возведены энергоэффективные здания, а позднее – выполнена часть работ по строительству железнодорожной сети Léman Express. Со своей стороны, Бернд Ниллз, президент объединения неправительственных швейцарских организаций Alliance Sud, отслеживающего экономическую деятельность Швейцарии за рубежом, заявил, что, хотя Конфедерация и поставила себе цель добиться климатической нейтральности к 2050 году, однако еще мало сделала в этой области.

Верная своей традиции выполнять функции посредника, Швейцария руководит одной из четырех групп стран в ходе переговоров в рамках КС-26. Среди прочего, Конфедерация предложила каждому государству представить политику по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, это предложение было воспринято положительно. Вероятно, призыв Швейцарии прозвучал бы более убедительно, если бы не факт того, что на референдуме 13 июня этого года ее население отклонило закон о выбросах CO2. Вследствие этого Конфедерация входит в число стран, которые связывают большие надежды с сокращением выбросов за рубежом. Именно по этой причине альпийская республика недавно заключила соответствующие договора с Ганой, Грузией и Перу. По мнению экспертов, это плохая стратегия, потому что она позволяет вести переговоры и временно ничего не делать на своей территории. Впрочем, на своей территории или на чужой, но конкретные шаги все же предпринимаются: в Исландии работает уникальный завод, которым руководит швейцарский стартап Climeworks. Завод перерабатывает атмосферный воздух, извлекая из него диоксид углерода, который потом преобразуется в твердую форму и помещается в подземный базальт.

Министр финансов Конфедерации Ули Маурер отметил, что финансовая площадка Швейцарии, вероятно, является одной из самых зеленых в мире. Он напомнил, что в его стране много богатых людей, которые хотят вкладывать деньги в проекты, приносящие пользу окружающей среде. В то же время, он напомнил об опасности использования «зеленого камуфляжа» и необходимости четко определить, что именно является зеленым и устойчивым. Министр сообщил, что пока рано принимать законы в этой области, поскольку она очень быстро эволюционирует. Тем не менее, в декабре 2020 года Федеральный совет утвердил меры по обеспечению большей прозрачности финансовой площадки Швейцарии, более тщательного анализа возможных рисков и расширенного международного сотрудничества.

Президент Швейцарии Ги Пармелен подчеркнул в своем выступлении в Глазго, что всем странам, генерирующим СО2 в огромных количествах, необходимо достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Добавим, что, среди прочего, это принесло бы большую пользу Швейцарии, так как, хотя она и находится на 88-м месте по объему выбросов СО2, однако, как уже отмечалось выше, температура в ней поднимается быстро, и местные ледники могут растаять к 2100 году.