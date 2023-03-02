Гуманитарная катастрофа, случившаяся после двух неурожаев в 1931 и 1932 годах и унесшая жизни миллионов жителей Украинской ССР, признана геноцидом в более чем двух десятках стран. Один из последних примеров – Германия, где Голодомор был объявлен актом геноцида 30 ноября 2022 года. Вслед за Бундестагом этот вопрос решили рассмотреть и швейцарские парламентарии: 8 декабря член Национального совета от «Зеленых» Натали Имбоден внесла постулат №22.4326, предлагая признать Голодомор в Украине геноцидом.

Напомним, что постулат – это форма политического взаимодействия, фактически представляющая собой предложение, которое может быть внесено любым членом парламента, а также парламентскими группами или комиссиями. Автор постулата поручает соответствующему органу исполнительной власти изучить вопрос о необходимости принятия решения, закона или какой-либо меры. В постулате также может содержаться просьба о подготовке отчета.

В своем адресованном Федеральному совету постулате Натали Имбоден сослалась на несколько исторических источников. В частности, она упомянула вышедшую в 2019 году книгу «Красный голод: война Сталина в Украине» историка Энн Эпплбаум, по словам которой, осенью 1932 года Иосиф Сталин решил использовать голод как оружие против Украины. Имбоден также добавила, что, несмотря на голод, партийные руководители увеличили темпы уборки урожая и реквизировали тонны украинского зерна, большая часть которого была позже продана на мировом рынке за иностранную валюту.

Депутат Национального совета указала и на то, что в 1953 году польский правозащитник и автор термина «геноцид» Рафаэль Лемкин, разрабатывавший Конвенцию ООН о предупреждении геноцида и наказании за это преступление, написал статью о Голодоморе. В ней он назвал эту трагедию классическим примером советского геноцида, подчеркнув, что Сталин намеренно использовал голод, чтобы сломить сопротивление украинских крестьян. Речь шла о стремлении советского руководства «контролировать и подавлять не только крестьянство, но и периферийные территории, а также украинский образ жизни, язык и культуру».

В украинской истории Голодомор является травмирующей и болезненной главой, но во многих других странах о трагедии известно слишком мало, в том числе и потому, что эта тема была долгое время табуирована и оставалась недостаточно изученной. По мнению Натали Имбоден, чей постулат подписали представители всех парламентских групп, осведомленность европейской и швейцарской общественности о Голодоморе важно повысить именно сейчас – во время войны.

Какой же ответ на этот постулат дал Федеральный совет? Швейцарское правительство признало, что Голодомор 1932-33 годов привел к многочисленным жертвам и большим страданиям на территории современной Украины. Более того, 26 ноября 2022 года Отдел по вопросам мира и прав человека Федерального департамента иностранных дел публично назвал Голодомор намеренно спровоцированным голодом. Федеральный совет также отметил широкое признание современными учеными того факта, что сталинский режим специально стремился уморить голодом и уничтожить украинских крестьян.

Что же касается юридической квалификации Голодомора как геноцида, то в этом вопросе Федеральный совет проявил осторожность, отметив, что это – обязанность международных трибуналов и соответствующих инстанций, а не государств. Геноцид предполагает наличие конкретного намерения, что должно быть доказано в рамках независимого и беспристрастного исследования. В целом, Федеральный совет предложил отклонить постулат, приветствуя тем не менее открытые и основанные на фактах дебаты о Голодоморе, которые позволят расширить знания о причинах и последствиях этой катастрофы, а также о ее жертвах и виновниках.

В комментарии Tages-Anzeiger Натали Имбоден положительно оценила признание Федеральным советом Голодомора как преднамеренно спровоцированного голода, а также тот факт, что правительство выступает за дальнейшие исследования, поощряя тем самым политические дебаты. Национальная советница проявила понимание того, что Федеральный совет не дал собственной оценки, так как официальное объявление Голодомора геноцидом должно быть сделано парламентом, но она была бы рада, если бы правительство не рекомендовало отклонить постулат. Депутат выразила надежду, что идея признания Голодомора геноцидом найдет большинство в Национальном совете. Когда состоится голосование по этому постулату, пока неизвестно.