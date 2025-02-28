Автор: Заррина Салимова, Берн, 28.02.2025.
В новом рейтинге восприятия коррупции Швейцария оказалась на пятом месте, достигнув самых низких показателей за тридцать лет.|
Dans un nouveau classement de la perception de la corruption, la Suisse arrive en cinquième position et atteint ainsi son plus bas score depuis trente ans.
Начиная с 1995 года, неправительственная организация Transparency International ежегодно публикует индекс CPI (Corruption Perceptions Index), который измеряет восприятие коррупции в государственном секторе по всему миру. Показатель охватывает 180 стран, каждая из которых получает от 1 до 100 баллов. Оценка основана на опросах и исследованиях: чем выше балл, тем менее уязвима страна для коррупции. При составлении рейтинга учитываются такие феномены, как взяточничество, нецелевое использование бюджетных средств, степень бюрократизации, непотизм. Оцениваются способность властей сдерживать коррупцию, наличие противокоррупционной законодательной базы, юридическая защита информаторов и другие факторы.
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