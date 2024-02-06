Застой в борьбе с коррупцией в Швейцарии |Stagnation dans la lutte contre la corruption en Suisse

Публикуемый с 1995 года неправительственной организацией Transparency International индекс CPI (Corruption Perceptions Index) считается глобальным показателем для измерения восприятия коррупции в государственном секторе по всему миру. Он основывается на оценках экспертов из академических и деловых кругов и в настоящее время охватывает 180 стран, каждая из которых получает от 1 до 100 баллов: чем выше балл, тем менее уязвима страна для коррупции.