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вторник, 6 февраля 2024 года   

Застой в борьбе с коррупцией в Швейцарии |Stagnation dans la lutte contre la corruption en Suisse

Автор: , Берн, .

Чем краснее страна, тем ниже ее рейтинг

Швейцария заняла шестое место в рейтинге восприятия коррупции (CPI), набрав 82 балла из 100 возможных.

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La Suisse occupe la sixième place dans l’indice de perception de la corruption dans le secteur public (CPI). Elle a obtenu 82 points sur 100 possibles, comme l’année précédente.

Публикуемый с 1995 года неправительственной организацией Transparency International индекс CPI (Corruption Perceptions Index) считается глобальным показателем для измерения восприятия коррупции в государственном секторе по всему миру. Он основывается на оценках экспертов из академических и деловых кругов и в настоящее время охватывает 180 стран, каждая из которых получает от 1 до 100 баллов: чем выше балл, тем менее уязвима страна для коррупции.

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