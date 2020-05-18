Жизнь после Covid-19: что теперь считать нормой?

Неделю назад мы ликовали по поводу отмены в Швейцарии большинства ограничительных мер и открытия ресторанов и магазинов. Но, согласитесь, резкое похолодание уже в понедельник и отвратительная погода всю неделю легко могут быть восприняты верящими в приметы, как прямое указание свыше: сидите дома и не высовывайтесь.



Уж не знаем, прислушались ли швейцарцы к «знакам» или руководствовались собственным здравым смыслом, но только очередей в рестораны – в отличие от продуктовых и садово-хозяйственных магазинов – не наблюдалось. И вряд ли стоит этому удивляться, ведь не возбуждается аппетит от вида официанта в маске и перчатках. Да и дорогие бутики на женевской рю дю Рон не были переполнены – все финансово пострадали, и даже богатые, как говорится, тоже плачут.



И тем не менее, надо как-то возвращаться к жизни, которая, по практически единому мнению, не будет такой, как прежде. Мысли швейцарских политиков обращены к предотвращению аналогичной ситуации. Рецептов набралось уже на целый каталог, приведем один.





Единая страховка для всех



«Переживаемый нами санитарный и экономический кризис наглядно продемонстрировал серьезнейшие бреши в нашей системе социального страхования. Временное расширение Федеральным советом границ некоторых ее областей – например, сокращение рабочих часов и предоставление страховки по возмещению убытков при потере дохода тем, у кого ее не было – лишь подтверждают это», – заявила в прошлую пятницу президент Социалистической партии кантона Во Джессика Жакку. Выход? Введение всеобщего страхования доходов с целью укрепления раз и навсегда социальной защиты населения в целом. Страховка, предлагаемая социалистами, будет адаптирована к рискам, связанным с эволюцией рынка труда и такими сравнительно новыми свойственными ему явлениями, как временная занятость, нерегулярное развитие профессиональной карьеры, влияние нумеризации, а также прекращение деятельности в случае санитарного кризиса или природной катастрофы.



По идее авторов проекта, всеобщее страхование доходов пойдет на пользу и лицам, «выключенным» сегодня из системы: самозанятым гражданам и тем, кто в переходные фазы жизни остается без профессиональной деятельности или не может работать по болезни. На наш взгляд, такое предложение разумнее, чем просто единовременно «содрать с богатых», как советовала недавно Партия труда.



Колесо фортуны продолжает крутиться



Нет, наверное, ни одной страны, у граждан которой не накопилось бы вопросов к своему правительству в связи с его действиями в нынешней беспрецедентной ситуации. Но все благоразумно оставляют «разборки» на потом, когда она, беспрецедентная ситуация, так или иначе рассосется. Надеемся, конечно, что «так». Но крупицы интересной «информации к размышлению» просачиваются уже сейчас. Вот, например.



В одной из первых наших публикаций о Covid-19 мы сообщили, что в период с декабря 2019-го по февраль 2020 года, то есть, когда уже было известно о первых случаях заражения коронавируса, Швейцария экспортировала в Китай аппаратов искусственного дыхания на сумму 12 млн. франков. По данным Федеральной таможенной службы, это в семь раз больше, чем в тот же период годом раньше. Неделю спустя мы поделились с вами новой информацией: Федеральный совет издал запрет на экспорт средств защиты, включая маски, перчатки, очки и блузы, которых остро не хватало на тот момент даже для медицинского персонала, не говоря уже о простых гражданах. Запрет вступил в силу 26 марта в «качестве простой профилактической меры, по соглашению с ЕС», как пояснил тогда министр обороны Ги Пармелен. Switzerland, как говорится, first.

И вот на-днях наши коллеги из RTS выяснили в Госсекретариате по экономике (SECO), что за последние месяцы, по данным вплоть до 12 мая, правительством было выдано более 200 разрешений на экспорт на общую сумму около 10 млн франков. Конкретнее, порядка 450 000 масок покинули Швейцарию в направлении США, России, Албании, Израиля и Канады. «Доставка масок производилась, в первую очередь, швейцарскими предприятиями через их местные филиалы для обеспечения ими сотрудников и их семей», – уточняют в SECO. С другой стороны, десятки тысяч пар перчаток были отправлены в шесть африканских стран, а также в Японию, Албанию и Косово. Тысячами экспортировались также защитные очки и козырьки, в основном, в США. Не прерывался экспорт пропофола и других анестезирующих средств – в Индию, Китай, Чили, Колумбию… Не говоря уже об экспорте в европейские страны, не нуждающемся в особом разрешении. Разумеется, мы бы только радовались этой информации, свидетельствующей о том, что швейцарская экономика не умерла, если бы в местных магазинах одноразовые маски не продавались по 50 фр. за упаковку, и это еще один из самых дешевых вариантов!

От сиюминутного к глобальному

Понятно, что сейчас каждого из нас волнует не отдаленное будущее, а завтрашний день. При этом от того, каким будет завтра, зависит и послезавтра. На наш взгляд, большая роль отведена солидарности, демонстрируемой в последние месяца на самых разных уровнях: укрепится ли она, станет ли нормой жизни или промелькнет, как хоть и прекрасное, но мимолетное виденье?

В размышлениях об этом мы обратили внимание на открытое письмо-декларацию, с которым выступил на прошлой неделе коллектив из многих знаменитостей – от Роберта де Ниро и Джейн Фонда, Моники Белуччи и Мадонны, Питера Брука и Бертрана Тавернье до Нобелевских лауреатов Джеймса Пиблса и Мухаммада Юнуса. Все они поставили свои подписи под текстом, главная мысль которого такова: «Возвращение к «нормальной жизни» представляется нам невозможным».

По их мнению, пандемия Covid-19 – это трагедия, вскрывшая системные проблемы общества. «Критическая экологическая ситуация выявила «метакризис», поскольку потребительство довело нас до отрицания самой жизни: жизни растений, животных и значительного числа людей. Загрязнение окружающей среды, глобальное потепление и уничтожение естественной среды обитания ведет мир к точке невозврата», - говорится в эмоциональном тексте, и не получится списать его определенный пафос на «творческие личности», мешают подписи выдающихся ученых. «Необходима радикальная трансформация нашего общества, его целей, ценностей и экономического устройства. Это вопрос выживания в не меньшей степени, чем вопрос сохранения человеческого достоинства и социального единства», - такими словами заключается обращение.

Можно, конечно, поиронизировать, а можно и прислушаться и, взглянув на поголубевшее в последние недели небо, задуматься, не стоит ли, правда, что-то радикально в нашей жизни поменять.

Но не впадая в крайности.

Кто о чем, а Брижжит Бардо о косулях

Да, именно так. В прошлую пятницу президент Большого совета кантона Базель-городской от Социалистической партии Саломе Хофер получила письмо от французской актрисы, давно и активно борющейся за права животных. Сообщив, что не раз подумывала о переезде в Швейцарию, «эту прекрасную страну, дающую немало примеров заботы о жизни и живущих», и помянув добрым слово покойного «соратника», Франца Вебера, ББ призвала политика обратить внимание на судьбу косуль, обитающих на кладбище Хёрнли, известном нашим читателям благодаря расположенному там памятнику советским солдатам.

Не найдя, видимо, справедливости в своем отечестве, фонд спасения кошек «SOS Chats», зарегистрированный в Нуарэге (кантон Невшатель), обратился к 85-летней бывшей красавице с просьбой воспрепятствовать проекту уничтожения вредоносных косуль, поедающих цветы на местах захоронения на этом крупнейшем швейцарском кладбище. «Эти несколько косуль и их потомство несут жизнь, они – ангелы-хранители этот места вечного упокоения. Что с того, что они съедят несколько растений, разве это заслуживает смертной казни?», - вопрошает мадемуазель Бордо, сразу вызывая в памяти легендарного и бессмертного Бэмби. Интересно, как отреагируют родственники захороненных.

P.S. Одна читательница поделилась вот таким рассказом, из личного. «Мне приснился кошмарный сон. Без призраков, трупов и пауков, даже без взлома квартиры и потерянных ключей. Приснилось мне, что я вышла первый день на работу, встречаю начальника, он протягивает мне руку, и я ее пожимаю. И тут же умираю от страха, ощущая себя зараженной, чуть ли уже не при смерти…» Станут ли нормой такие сны? В определенной степени это зависит и от нас с вами.

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